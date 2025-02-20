Обновленная версия Deckhouse Kubernetes Platform получила сертификат ФСТЭК

Компания «Флант» получила сертификат ФСТЭК России на новую версию платформы контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform Certified Security Edition (DKP CSE v1.64). Вторая версия платформы была сертифицирована менее чем через три месяца после первой.

DKP Certified Security Edition могут внедрять организации, в которых обязательно использование сертифицированных ФСТЭК России продуктов. В частности, это госкомпании, госкорпорации, банки, федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также организации, работающие с критической информационной инфраструктурой.

Обновленная версия платформы включает расширенные сетевые возможности, усиленную отказоустойчивость и оптимизированное управление контейнерными нагрузками. Процесс развертывания DKP CSE стал удобнее благодаря предварительным автоматизированным проверкам конфигурации, а для администраторов и пользователей кластера появилась возможность загружать утилиту управления Deckhouse CLI непосредственно из развёрнутого кластера, что существенно упростило работу с платформой.

«Функциональность Deckhouse Kubernetes Platform в новой сертифицированной версии существенно расширена, при этом естественно сохранён высокий уровень безопасности. Текущая версия содержит всё необходимое для использования в промышленных средах, и такой успешный опыт уже есть у наших пользователей. Мы активно развиваем платформу и добавляем возможности на основании запросов наших клиентов. Цель на 2025 г. — сертифицировать весь функционал из Enterprise Edition. Например, уже в ближайшем релизе мы добавим в DKP Certified Security Edition интерфейс управления кластером Deckhouse Console и хранилище секретов, — отметил Константин Аксёнов, руководитель департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

Первая версия DKP CSE получила сертификат ФСТЭК в октябре 2024 г., став первым на российском рынке сертифицированным решением на базе Kubernetes. Новая версия прошла сертификацию 16 декабря 2024 г.