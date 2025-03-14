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57% участников опроса считают, что интеграция цифрового рубля потребует значительных усилий

Более половины опрошенных участников финансового рынка считают, что интеграция цифрового рубля в существующую ИT-инфраструктуру может потребовать значительных усилий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компаниями «Флант» и «Диасофт» среди более 150 представителей банковской отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Флант».

Ранее к первому июля 2025 г. планировался запуск цифрового рубля в тринадцати системно значимых российских банках и подключение к ним торгово-сервисных предприятий с оборотом более 30 млн рублей. Для обеспечения обращения цифрового рубля финансовым организациям требуется внедрить в своей ИT-инфраструктуре соответствующую информационную систему, которая должна быть интегрирована с действующей автоматизированной банковской системой (АБС), а также быстро и надежно обмениваться данными с различными государственными и корпоративными системами, мобильными приложениями клиентов и другими ресурсами.

Для оценки восприятия цифрового рубля и уровня готовности инфраструктуры к его внедрению компании «Флант» и «Диасофт» провели опрос в рамках вебинара «Внедрение цифрового рубля: вызовы и решения». Участниками опроса стали CTO, ИT-директора, архитекторы, руководители цифровой трансформации и DevOps-инженеры.

Согласно результатам опроса, 57% респондентов считают, что интеграция цифрового рубля потребует значительных усилий, в первую очередь для модернизации существующих банковских систем и технологической инфраструктуры. Адаптация текущих решений для обеспечения бесперебойной работы с цифровой валютой станет одной из ключевых задач для финансовых учреждений.

29% опрошенных выделили низкую готовность инфраструктуры как одну из основных проблем. Для успешного внедрения цифрового рубля необходимо не только обновить ИT-системы, но и обеспечить их способность к масштабированию. Массовое использование цифровой валюты неизбежно приведет к росту транзакционных нагрузок, что потребует повышенного внимания к устойчивости и гибкости инфраструктуры.

14% респондентов выразили обеспокоенность рисками информационной безопасности, что является вполне обоснованным в условиях жестких требований к защите данных в финансовом секторе. Внедрение цифрового рубля подразумевает обработку значительных объемов данных, что увеличивает риск кибератак и требует усиленных мер безопасности. Защита транзакций и данных пользователей станет не только технической, но и нормативной задачей, поскольку потребуется соответствовать строгим требованиям по защите персональных данных и предотвращению финансовых преступлений.

Говоря о готовности банков к работе с цифровым рублем, только 20% респондентов заявили, что их ИT-инфраструктура, бизнес-процессы и внутренние регламенты уже полностью соответствуют требованиям для внедрения цифрового рубля. Половина опрошенных (50%) оценили свою готовность как частичную, что свидетельствует о том, что подготовка ведется, но для полного внедрения требуется еще ряд доработок. При этом 30% респондентов не готовы к внедрению новой валюты.

Однако за последние три года отечественные компании активно обновляли и совершенствовали свои технологические продукты, чтобы в том числе упростить процесс внедрения и использования цифрового рубля. Пилотирование этой технологии в первой группе банков началось еще в январе 2022 г. Решения уже прошли апробацию в реальной инфраструктуре, что позволяет банкам адаптироваться к новым требованиям без полной перестройки ИT-ландшафта, сокращая затраты на внедрение и техническую поддержку. В настоящее время в пилотных проектах по внедрению цифрового рубля участвует 21 банк, 6 из которых использует решение «Цифровой рубль Банка России» от компании «Диасофт».

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Программная платформа, предназначенная для оборота цифрового рубля, должна иметь широкую функциональность, поддерживать одновременную обработку тысяч и даже миллионов транзакций, причем в безопасном режиме, с учетом особенностей разных регионов и других нюансов. Кроме того, решение должно бесшовно реагировать на все многочисленные изменения, которые происходят в регулировании и доработке правил использования цифровой валюты. Для этого при его разработке применяется микросервисная архитектура.

«Успех внедрения цифрового рубля зависит от способности банков комбинировать инновации с модернизацией устаревших систем. 67% респондентов уже активно используют микросервисную архитектуру в своих ИT-системах, что свидетельствует о высокой степени цифровой зрелости отрасли. Kubernetes сегодня – ведущая система оркестрации для управления контейнерами в промышленных масштабах. Компании, инвестирующие в гибкие архитектурные решения, получают значительное стратегическое преимущество в условиях постоянных технологических изменений и растущих требований к ИТ-инфраструктуре», – сказал Константин Аксенов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

23% еще не используют микросервисную архитектуру, но планируют ее внедрение в ближайшее время, что подтверждает тренд на переход к масштабируемым и гибким IT-решениям, которые позволят банкам быстрее адаптироваться к изменениям рынка и регуляторным требованиям. В то же время 10% респондентов пока не планируют переходить на микросервисы, что может свидетельствовать о сохранении консервативного подхода к ИT-системам или об отсутствии немедленной потребности в масштабируемости своих систем.

«Решение для обеспечения оборота цифрового рубля должно учитывать и технологические, и бизнес-требования. Его архитектура должна быть такой, чтобы компоненты можно было безболезненно заменять на аналогичные и при этом связка этих компонентов сохранила свою гармонию. Поэтому в решении есть ряд жестких компонентов, связанных с безопасностью, форматами данных и нормативными документами, а есть гибкие, которые позволяют на надежной базе реализовать различные бизнес-процессы», – сказал Сергей Добриднюк, заместитель директора департамента «Цифровые решения» компании «Диасофт».

В конце февраля стало известно, что регулятор принял решение отложить массовый запуск цифрового рубля, ранее запланированный на первое июля, предоставив участникам рынка дополнительное время на подготовку. Крупнейшие вендоры и интеграторы, со своей стороны, накапливают экспертизу и опыт успешных пилотных проектов, чтобы упростить финансовым организациям эту задачу.

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