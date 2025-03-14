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Добриднюк Сергей


14.03.2025 57% участников опроса считают, что интеграция цифрового рубля потребует значительных усилий 1
14.03.2025 Интеграция цифрового рубля потребует значительных усилий, считают участники опроса 1
25.07.2024 «Диасофт» реализовал новые форматы платформы цифрового рубля в продукте «Цифровой рубль Банка России» 1
05.10.2023 «Диасофт» разработала единый интеграционный подход для внедрения решения «Цифровой рубль Банка России» в ИТ-ландшафт банков 1
28.04.2023 Банки смогут предоставить сервис B2B-переводов через СБП при поддержке «Диасофт» 1
24.01.2023 Энергобанк при поддержке «Диасофт» подключил сервис привязки счетов для оплаты через СБП 1
12.07.2022 «Диасофт» разработала решение для автоматизации работы с цифровым рублем Банка России 1
07.09.2020 «Диасофт» представила функциональность Payment Hub в решении по расчетам 1
25.06.2020 Интерпромбанк подключился к СБП с помощью цифровой платформы «Диасофта» 1
23.07.2018 «МСП банк» и «Диасофт» перевели расчетную инфраструктуру банка на платежную систему Банка России 1
29.06.2018 Аналитика 3.0: новые технологии меняют рынок 1
18.12.2014 Минкомсвязи решило отказаться от СУБД Oracle в СМЭВ 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Добриднюк Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 897 10
Oracle Corporation 6726 2
Flant - Флант 103 2
Softline - Софтлайн 2876 1
Корус Консалтинг ГК 1231 1
Visiology - Визиолоджи 73 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 171 1
Максима ГК - GMCS 359 1
ФОРС - Центр разработки 639 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Polymedia - Полимедиа 139 1
Saprun - Сапран групп 52 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Ростелеком 9791 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 202 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 63 1
Энергобанк АКБ 11 1
Интерпромбанк АКБ 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4823 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5997 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 319 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31138 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12085 3
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 382 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5347 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4196 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4053 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11507 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7510 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5103 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4539 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3906 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13990 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4783 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1176 1
ОТиПБ - Умная каска 48 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 812 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2017 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5825 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11165 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5370 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 632 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8654 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 638 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1508 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7168 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21405 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6680 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 540 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 990 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7681 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11199 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10365 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5134 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20827 1
Оцифровка - Digitization 4602 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3210 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 281 6
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 155 5
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 676 4
Diasoft - Диасофт - Координатор операций ОПКЦ СБП 9 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1091 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 165 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
Diasoft Flextera 57 1
Diasoft Payment Hub 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Apache ActiveMQ 30 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5294 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1288 1
НСПК - СБПэй 43 1
Мартынов Владислав 113 1
Мишин Тимур 3 1
Новикова Елена 89 1
Костюков Александр 1 1
Моисеев Алексей 33 1
Выскребенцев Алексей 2 1
Шуравин Андрей 9 1
Байбутов Андрей 12 1
Шварц Григорий 1 1
Савельева Светлана 4 1
Исаченкова Валентина 1 1
Островская Людмила 1 1
Венедиктова Мария 8 1
Тимершина Дина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146164 10
Сингапур - Республика 1860 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43549 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2943 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48508 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2957 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7028 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6211 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13748 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 262 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3988 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24362 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18798 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5141 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2214 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3580 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1921 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1017 1
Энергетика - Energy - Energetically 5149 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 958 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2460 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1670 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2399 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 708 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 142 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 515 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7084 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8671 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1274 1
Gartner - Гартнер 3562 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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