Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Энергобанк при поддержке «Диасофт» подключил сервис привязки счетов для оплаты через СБП

Энергобанк и «Диасофт» завершили проект по внедрению нового функционала программного продукта «Координатор операций ОПКЦ СБП». В результате Энергобанк одним из первых в Республике Татарстан предоставил клиентам сервис привязки банковского счета к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Продукт «Координатор операций ОПКЦ СБП» позволяет автоматизировать создание и обработку платежей в СБП, обеспечивает интеграцию между системами ДБО, бэк-офисными системами банка, процессинговым центром и ОПКЦ СБП.

В обновленном «Координаторе операций ОПКЦ СБП» поддерживаются: автоматическое списание денежных средств для оплаты товаров или услуг со счета через СБП; контроль выданных согласий на списание и возможность их оперативного отзыва; получение банком плательщика информации о получателе платежа (его ОГРН и ИНН) до начала выполнения операции СБП.

Дина Тимершина, начальник управления развития банка Энергобанк: «Наши клиенты получили возможность настраивать автоматическое списание средств напрямую со своих счетов через СБП. Сервис позволяет управлять автоплатежами: от подписок на различные онлайн-сервисы до регулярных покупок в определенном магазине. Клиенты могут задать суммы платежей, периодичность и другие параметры, при этом оплата пройдет в один клик или в фоновом режиме. Подписки на автоплатежи можно отменить в любой момент. Благодаря сотрудничеству с компанией “Диасофт” мы оперативно установили новый функционал».

Помимо установки нового функционала программного продукта в Энергобанке, специалисты «Диасофт» оказали поддержку в прохождении обязательных тестовых испытаний НСПК. Это позволило значительно ускорить процесс и ввести новый функционал в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Базы данных в облаке: почему бизнес все чаще выбирает DBaaS
Маркет

Сергей Добриднюк, руководитель продуктового направления «Расчеты» департамента «Операционная деятельность» компании «Диасофт»: «Компания “Диасофт” оперативно поддерживает все новые возможности СБП в своих программных продуктах. Банки – клиенты “Диасофт” – могут получить новый функционал одними их первых на рынке, чтобы предоставлять пользователям современные актуальные сервисы».

«Координатор операций ОПКЦ СБП» входит в состав платформы развития Digital Q.Payments и разработан в микросервисной архитектуре. Это позволяет легко интегрировать продукт в любой ИТ-ландшафт банка для быстрой организации информационного взаимодействия с ОПКЦ СБП.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти нашли замену доллару при расчетах с другими странами. Это цифровой рубль

В России не хватает более 2000 отечественных САПР. Программисты получат колоссальный объем работ на ближайшие семь лет

Причуды цифровизации. Электронные водительские права будут бесполезны без бумажных

В России разработан материал нового поколения для печатных плат

Как таможня потратила 780 миллионов на свою ИКТ-инфраструктуру

Санкциям вопреки, Intel, SpaceX и Philip Morris закупили российский софт для распознавания лиц

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

Как выбрать смартфон для ребенка: советы ZOOM

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей
Показать еще