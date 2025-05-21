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Энергобанк АКБ
АКБ«Энергобанк» АО — один из старейших банков России — основан в марте 1989 года. 35 лет оказывает банковские услуги населению, бизнесу и организациям. Офисы банка работают в Республике Татарстан, Ульяновской и Самарской областях, Республике Башкортостан.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 1 208 624 838 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Энергобанк АКБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Тимершина Дина 3 3
|Романов Сергей 13 2
|Патешман Виталий 42 2
|Гузаиров Айдар 57 1
|Бондарь Дмитрий 37 1
|Золотых Кирилл 16 1
|Исмагилов Рустем 1 1
|Добриднюк Сергей 12 1
|Брагинский Андрей 23 1
|Шершнев Денис 8 1
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Создано именных указателей - 175001.
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