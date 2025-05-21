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Энергобанк АКБ

Энергобанк АКБ

АКБ«Энергобанк» АО — один из старейших банков России — основан в марте 1989 года. 35 лет оказывает банковские услуги населению, бизнесу и организациям.  Офисы банка работают в Республике Татарстан, Ульяновской и Самарской областях, Республике Башкортостан.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 1 208 624 838 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 1 208 624 838 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 829 103 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Энергобанк ускорил клиентские процессы и снизил затраты благодаря Directum RX 2
04.12.2023 АКБ «Энергобанк» запустил платежи в пользу госорганов, на основе SDK компании BSS 5
24.01.2023 Энергобанк при поддержке «Диасофт» подключил сервис привязки счетов для оплаты через СБП 2
27.07.2022 «Энергобанк» внедрил речевую аналитику BSS 2
29.03.2021 Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0 2
10.02.2020 «Диасофт» автоматизировал все направления Энергобанка по работе на финансовых рынках 3
02.07.2018 «Энергобанк» внедрил Solar inRights в рамках реализации концепции CARTA 4
13.03.2018 АКБ «Энергобанк» и ICL Системные технологии провели совместные киберучения 6
31.03.2016 Сохранить информацию, поделиться энергией 1
27.11.2015 Линейка Lenovo Vibe продолжает шириться 1
29.10.2007 БПЦ завершила модернизацию процессингового центра «Энергобанка» 3
27.12.2005 У МТС появился неожиданный кредитор 1

Публикаций - 12, упоминаний - 32

Энергобанк АКБ и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 926 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 678 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 998 1
ICL ГК 405 1
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 28 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 126 1
ST - Системные технологии 66 1
Kingston Technology 198 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 1
Lenovo Group 2306 1
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 97 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 1
Directum - Директум 1120 1
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 49 1
Альфа-Банк 1797 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7572 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 472 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 19 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 1
ГПБ - Газпромбанк 1105 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
ПСБ - Промсвязьбанк 870 1
Совкомбанк ПАО 261 1
Ак Барс Банк 273 1
СДМ-Банк 64 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 90 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 64 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 56 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 14 1
Левобережный Банк 8 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Енисейский Объединенный банк АИКБ 3 1
Центр-инвест КБ 59 1
НСПК - Национальная система платежных карт 835 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1959 1
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 1
Хлынов АКБ - Банк Хлынов 10 1
НБД-Банк 4 1
ГПБ - КУБ АО Банк - Кредит Урал Банк 12 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 34 1
Владбизнесбанк 4 1
Севергазбанк - Банк СГБ 11 1
ЭнергоТрансБанк 5 1
Челиндбанк 8 1
Альянс Банк 20 1
Эгида-Плюс 1 1
Федеральное казначейство России 1811 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4619 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1022 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6097 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9833 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7799 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24679 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5157 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2222 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5485 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4264 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2370 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3010 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16348 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12271 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12583 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14014 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10122 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2287 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1069 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3680 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1196 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6118 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8594 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21171 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9536 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25970 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9457 1
USB OTG - On-The-Go - USB на ходу 192 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4891 1
PDAF - Phase-Detection Autofocus - Фазовый автофокус 42 1
SIM-card - Nano-SIM 263 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4096 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 362 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2865 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2135 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2812 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 879 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2411 1
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 449 1
Google Android 14247 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 708 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 162 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 95 1
Apple iOS 7957 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 692 1
Kingston MobileLite Wireless - серия картридеров 5 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 299 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Lenovo Vibe - серия смартфонов 60 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 319 1
Diasoft - Диасофт - Координатор операций ОПКЦ СБП 10 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 1
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 238 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 219 1
Тимершина Дина 3 3
Романов Сергей 13 2
Патешман Виталий 42 2
Гузаиров Айдар 57 1
Бондарь Дмитрий 37 1
Золотых Кирилл 16 1
Исмагилов Рустем 1 1
Добриднюк Сергей 12 1
Брагинский Андрей 23 1
Шершнев Денис 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3004 3
Украина 7664 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 1
Казахстан - Восточно-Казахстанская область 18 1
Киргизия - Бишкек 132 1
Казахстан - Республика 5638 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1402 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24739 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6858 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6340 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11214 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7153 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6037 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6523 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2893 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 778 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2511 1
Киберучения 98 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 168 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 222 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16691 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2561 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 858 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5078 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1767 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1956 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6161 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 617 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6548 1
Паспорт - Паспортные данные 2591 1
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