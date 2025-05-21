Энергобанк АКБ

АКБ«Энергобанк» АО — один из старейших банков России — основан в марте 1989 года. 35 лет оказывает банковские услуги населению, бизнесу и организациям. Офисы банка работают в Республике Татарстан, Ульяновской и Самарской областях, Республике Башкортостан.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 6 дел, на cумму 1 208 624 838 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 12, упоминаний - 32