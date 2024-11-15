БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг

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БПС Инновационные программные решения - российский разработчик и поставщик решений и сервисов, разработанных на основе семейства платформ СмартВиста. Решения компании используют организации финансового сектора, госструктуры и крупный корпоративный бизнес. БПС входит в список аккредитованных организаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Продукты БПС внесены в Реестр программ для ЭВМ, поддерживают российские ОС и СУБД, регулярно проходят проверки на уязвимости.
|15.11.2024
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«БПС Инновационные программные решения» подтвердила совместимость авторизационной платформы с оборудованием Fplus
и государственному сектору комплексные и высокопроизводительные российские решения», – отметили в «БПС Инновационные программные решения». «Заказчики из финансового сектора особенно нуждаются
|26.04.2024
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«БПС Инновационные программные решения» осуществила миграцию платформы противодействия мошенничеству в «БКС Банке»
В рамках проекта по импортозамещению компания «БПС Инновационные программные решения» внедрила в «БКС Банке» собственную аналитическую платформу противодействия мошенничеству, заменив ранее существующую систему компании SAS. Платформа БПС я
|22.03.2024
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БПС Процессинг проводит тестирование HSM-модулей в рамках программы по импортозамещению
сности в качестве замены иностранным решениям. Планомерный переход на отечественный стек технологий – гарантия бесперебойной работы финансовых организаций и суверенитета в сфере IT. В настоящее время БПС Процессинг находится на стадии активного тестирования импортозамещенного оборудования – все в рамках последнего постановления ЦБ, согласно которому системы, находящиеся в зоне критической и
|19.12.2023
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БПС Процессинг подводит итоги 2023 года: цифры и статистика компании
Уходящий 2023 год закрепил определенные тренды в российском сегменте финансовых услуг, такие как переход на отечественных поставщиков ПО и отказ от западных решений в пользу аналогов. БПС Процессинг — один из крупнейших российских процессинговых центров, приводит собственную статистику за уходящий год, которая отражает события на платежном рынке. За 2023 год было совершено б
|07.11.2023
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БПС Процессинг: Импортозамещение в области процессинга платежей
Санкционное давление, уход иностранных вендоров и ПО – факторы, формирующие новые вызовы для российских банков. Прежде всего, речь о переходе на российские платформы. БПС Процессинг предлагает реализацию проектов по импортозамещению процессинга платежей любой сложности. Государственная программа по импортозамещению, запущенная три года назад, подразумевает п
|28.09.2023
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«БПС инновационные программные решения» и «Дибиэс технологии» запустили процессинговую систему на основе российских ИТ-решений
«БПС инновационные программные решения» и «Дибиэс технологии» запустили процессинговую систему на основе российских технологий. Компания «Дибиэс технологии» разрабатывает сервисы для обработки о
|28.02.2022
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«Тинькофф» выбрал платежные сервисы SaaS от БПЦ для геоэкспансии в Азии
Компания БПЦ объявила о том, что «Тинькофф» выбрал ее облачные платежные сервисы SaaS для планируемого
|10.06.2019
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БПЦ запустила онлайн-сервис WeChat Pay в России
Компания БПЦ представила на рынке онлайн-версию сервиса WeChat Pay – платежного инструмента для пользо
|17.10.2018
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Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире
ге IDC FinTech Top 100 Ranking 2018. В числе лидеров в сфере финтеха оказались «Диасофт», Luxoft и «БПЦ банковские технологии». В 15 ежегодном рейтинге IDC FinTech представлен список Топ-100 ве
|13.02.2017
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«БПЦ Процессинг» предоставил Росевробанку возможность эмиссии карт «Мир»
Компания «БПЦ Процессинг», полнофункциональный процессинговый центр в составе группы компаний БПЦ
|30.08.2016
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Решения «БПЦ Банковские Технологии» обеспечили выпуск новой платежной карты для «Мегафона»
Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила о запуске проекта совместно
|21.06.2016
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Решения SmartVista стали основой нового процессингового центра вьетнамского PVcomBank
Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, завершила проект по замене существую
|31.05.2016
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Oman Arab Bank выбрал SmartVista для развития платежного бизнеса
Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила о том, что Oman Arab Bank (
|13.05.2016
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В Эфиопии заработала национальная платежная система на базе решений SmartVista
Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила в запуске в промышленную эк
|15.03.2016
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SmartVista протестирована на новой бизнес-критичной платформе х86 Hewlett Packard Enterprise
Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила о завершении серии нагрузоч
|09.02.2016
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«БПЦ Банковские Технологии» заключили 18 новых контрактов в 2015 г.
Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила о результатах работы на меж
|03.02.2016
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Электростанция Enex запущена в эксплуатацию на Сахалине
Компания «БПЦ Инжиниринг» завершила проект строительства микротурбинной мини-ТЭС в поселке Ныш Ногликского района в Сахалинской области. В ее основе — комплектная электростанция Enex 600 установленной эл
|17.12.2015
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«БПЦ Процессинг» и Росевробанк приступили к эквайрингу карт «Мир»
«БПЦ Процессинг», полнофункциональный независимый процессинговый центр, совместно с АКБ Росевр
|30.11.2015
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Индийский Cosmos Bank переходит на решения SmartVista
Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, объ
|07.10.2015
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Вьетнамский TienPhong Commercial Joint Stock Bank переходит на SmartVista
ению карточными продуктами, а также устаревших платежных систем. Об этом CNews сообщили в компании «БПЦ Банковские Технологии», разработчике SmartVista. Благодаря решениям БПЦ TPBank сможет опт
|30.07.2015
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«БПЦ Банковские Технологии» представили SmartVista Host Card Emulation
Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, объ
|23.07.2015
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Национальный межбанковский процессинговый центр Палестины запущен в промышленную эксплуатацию на базе SmartVista
«БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сов
|16.07.2015
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«Альфа-Банк», «БПЦ Банковские Технологии» и MasterCard представили NFC-платежи на базе НСЕ-технологии
«Альфа-Банк», «БПЦ Банковские Технологии» и MasterCard представили решение для мобильных бесконтактных NFC-п
|21.05.2015
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РосЕвроБанк перевел операции по платежным картам в новый процессинговый центр «БПЦ Процессинг»
анк завершил проект по переводу операций по платежным картам в новый процессинговый центр компании «БПЦ Процессинг». Об этом CNews сообщили в РосЕвроБанке. Перевод операций на новый процессинг
|21.05.2015
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РосЕвроБанк запустил новую услугу для клиентов с ограниченными возможностями зрения
объявил о запуске новой услуги для клиентов с ограниченными возможностями. Совместно с компаниями «БПЦ Процессинг» и «Интрейд» банк в настоящее время предлагает услуги специализированного банк
|09.04.2015
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В PayLink запущен собственный процессинговый центр на базе SmartVista
«БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, соо
|23.12.2014
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«БПЦ Банковские Технологии» перевели Monétique Tunisie на SmartVista
«БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, зав
|08.12.2014
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«БПЦ Инжиниринг» построил автономную микротурбинную электростанцию для агротуристического комплекса в Беларуси
Компания «БПЦ Инжиниринг» завершила проект строительства автономной микротурбинной электростанции для нового агротуристического комплекса «Наносы», расположенного в одноименной д. Наносы Мядельского райо
|08.12.2014
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Innervation развивает новое бизнес-направление на базе SmartVista
уск банковских карт и процессинг операций сторонних организаций. Об этом CNews сообщили в компании «БПЦ Банковские Технологии», поставщике платежных решений для мировой финансовой индустрии. Ре
|28.08.2014
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Вьетнамский Saigon Hanoi Bank перевел приобретенную сеть терминалов на SmartVista
«БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, соо
|27.08.2014
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EthSwitch создает национальную платежную инфраструктуру Эфиопии с помощью БПЦ
artVista для построения единого платежного пространства Эфиопии. Об этом CNews сообщили в компании «БПЦ Банковские Технологии», поставщике платежных решений для мировой финансовой индустрии. Ре
|30.07.2014
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SmartVista обеспечивает вывод финансовых продуктов OldMutual на рынок Намибии
Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, зав
|24.07.2014
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«Русславбанк» запустил собственный процессинговый центр на базе SmartVista
Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, зав
|15.05.2014
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«БПЦ Банковские Технологии» представили решение для топливных компаний
Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, зап
|14.05.2014
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HP будет по всему миру продвигать продукты российской компании
Российская компания «БПЦ Банковские Технологии» заключила соглашение с Hewlett-Packard, по условиям которого прогр
|14.05.2014
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Решение SmartVista включено в пакетное предложение HP для процессинга
Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, зак
|03.04.2014
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БПЦ перевел процессинговую платформу Jordan Kuwait Bank на SmartVista
Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, зав
|02.04.2014
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«Мультисервисная платежная система» начала прием таможенных платежей от физических лиц по картам Visa
Компании Visa, «БПЦ Банковские Технологии» и «Мультисервисная платежная система» (платежный сервис «Раунд») о
|04.02.2014
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«БПЦ Инжиниринг» построит микротурбинные электростанции для утилизации ПНГ на объектах АНК «Башнефть»
«БПЦ Инжиниринг» выбран АНК «Башнефть» генеральным подрядчиком для строительства микротурбинных энергоцентров на ДНС «Искра» и УПСВ «Ильино». Об этом CNews сообщили в компании «БПЦ Инжини
|27.01.2014
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«Мультисервисная платежная система» развивает бизнес на базе SmartVista
Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, соо
БПЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Григорьев Василий 21 21
|Нараян Раджан 5 5
|Логинов Анатолий 4 4
|Сапельников Сергей 109 2
|Новикова Елена 88 2
|Демидов Алексей 24 2
|Витенко Виталий 2 2
|Данилов Денис 2 2
|Варганов Сергей 4 2
|Терёшин Сергей 2 2
|Волынский Василий 2 2
|Hout Ieng Tong - Хут Иенг Тонг 2 2
|Соломон Марк 2 2
|Бубнов Дмитрий 5 2
|Лебедев Сергей 47 1
|Орловский Виктор 380 1
|Солонин Сергей 104 1
|Врублевский Павел 98 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Сысоев Игорь 38 1
|Скоробогатова Ольга 55 1
|Артимович Игорь 29 1
|Макаров Андрей 24 1
|Горшков Александр 15 1
|Маркелов Виктор 17 1
|Лунина Наталья 8 1
|Тимирязев Вилен 8 1
|Лосев Сергей 46 1
|Осадчук Сергей 4 1
|Османов Ленур 1 1
|Коровин Алексей 15 1
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Кухальский Ян 16 1
|Федосеев Михаил 13 1
|Скороходов Александр 3 1
|Рассказов Алексей 3 1
|Грачев Андрей 17 1
|Дарёшин Максим 13 1
|Павельев Кирилл 8 1
|Пермяков Максим 29 1
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