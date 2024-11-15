БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг

«БПС Инновационные программные решения» подтвердила совместимость авторизационной платформы с оборудованием Fplus и государственному сектору комплексные и высокопроизводительные российские решения», – отметили в «БПС Инновационные программные решения». «Заказчики из финансового сектора особенно нуждаются

«БПС Инновационные программные решения» осуществила миграцию платформы противодействия мошенничеству в «БКС Банке» В рамках проекта по импортозамещению компания «БПС Инновационные программные решения» внедрила в «БКС Банке» собственную аналитическую платформу противодействия мошенничеству, заменив ранее существующую систему компании SAS. Платформа БПС я

БПС Процессинг проводит тестирование HSM-модулей в рамках программы по импортозамещению сности в качестве замены иностранным решениям. Планомерный переход на отечественный стек технологий – гарантия бесперебойной работы финансовых организаций и суверенитета в сфере IT. В настоящее время БПС Процессинг находится на стадии активного тестирования импортозамещенного оборудования – все в рамках последнего постановления ЦБ, согласно которому системы, находящиеся в зоне критической и

БПС Процессинг подводит итоги 2023 года: цифры и статистика компании Уходящий 2023 год закрепил определенные тренды в российском сегменте финансовых услуг, такие как переход на отечественных поставщиков ПО и отказ от западных решений в пользу аналогов. БПС Процессинг — один из крупнейших российских процессинговых центров, приводит собственную статистику за уходящий год, которая отражает события на платежном рынке. За 2023 год было совершено б

БПС Процессинг: Импортозамещение в области процессинга платежей Санкционное давление, уход иностранных вендоров и ПО – факторы, формирующие новые вызовы для российских банков. Прежде всего, речь о переходе на российские платформы. БПС Процессинг предлагает реализацию проектов по импортозамещению процессинга платежей любой сложности. Государственная программа по импортозамещению, запущенная три года назад, подразумевает п

«БПС инновационные программные решения» и «Дибиэс технологии» запустили процессинговую систему на основе российских ИТ-решений «БПС инновационные программные решения» и «Дибиэс технологии» запустили процессинговую систему на основе российских технологий. Компания «Дибиэс технологии» разрабатывает сервисы для обработки о

«Тинькофф» выбрал платежные сервисы SaaS от БПЦ для геоэкспансии в Азии Компания БПЦ объявила о том, что «Тинькофф» выбрал ее облачные платежные сервисы SaaS для планируемого

БПЦ запустила онлайн-сервис WeChat Pay в России Компания БПЦ представила на рынке онлайн-версию сервиса WeChat Pay – платежного инструмента для пользо

Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире ге IDC FinTech Top 100 Ranking 2018. В числе лидеров в сфере финтеха оказались «Диасофт», Luxoft и «БПЦ банковские технологии». В 15 ежегодном рейтинге IDC FinTech представлен список Топ-100 ве

«БПЦ Процессинг» предоставил Росевробанку возможность эмиссии карт «Мир» Компания «БПЦ Процессинг», полнофункциональный процессинговый центр в составе группы компаний БПЦ

Решения «БПЦ Банковские Технологии» обеспечили выпуск новой платежной карты для «Мегафона» Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила о запуске проекта совместно

Решения SmartVista стали основой нового процессингового центра вьетнамского PVcomBank Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, завершила проект по замене существую

Oman Arab Bank выбрал SmartVista для развития платежного бизнеса Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила о том, что Oman Arab Bank (

В Эфиопии заработала национальная платежная система на базе решений SmartVista Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила в запуске в промышленную эк

SmartVista протестирована на новой бизнес-критичной платформе х86 Hewlett Packard Enterprise Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила о завершении серии нагрузоч

«БПЦ Банковские Технологии» заключили 18 новых контрактов в 2015 г. Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила о результатах работы на меж

Электростанция Enex запущена в эксплуатацию на Сахалине Компания «БПЦ Инжиниринг» завершила проект строительства микротурбинной мини-ТЭС в поселке Ныш Ногликского района в Сахалинской области. В ее основе — комплектная электростанция Enex 600 установленной эл

«БПЦ Процессинг» и Росевробанк приступили к эквайрингу карт «Мир» «БПЦ Процессинг», полнофункциональный независимый процессинговый центр, совместно с АКБ Росевр

Индийский Cosmos Bank переходит на решения SmartVista Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, объ

Вьетнамский TienPhong Commercial Joint Stock Bank переходит на SmartVista ению карточными продуктами, а также устаревших платежных систем. Об этом CNews сообщили в компании «БПЦ Банковские Технологии», разработчике SmartVista. Благодаря решениям БПЦ TPBank сможет опт

«БПЦ Банковские Технологии» представили SmartVista Host Card Emulation Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, объ

Национальный межбанковский процессинговый центр Палестины запущен в промышленную эксплуатацию на базе SmartVista «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сов

«Альфа-Банк», «БПЦ Банковские Технологии» и MasterCard представили NFC-платежи на базе НСЕ-технологии «Альфа-Банк», «БПЦ Банковские Технологии» и MasterCard представили решение для мобильных бесконтактных NFC-п

РосЕвроБанк перевел операции по платежным картам в новый процессинговый центр «БПЦ Процессинг» анк завершил проект по переводу операций по платежным картам в новый процессинговый центр компании «БПЦ Процессинг». Об этом CNews сообщили в РосЕвроБанке. Перевод операций на новый процессинг

РосЕвроБанк запустил новую услугу для клиентов с ограниченными возможностями зрения объявил о запуске новой услуги для клиентов с ограниченными возможностями. Совместно с компаниями «БПЦ Процессинг» и «Интрейд» банк в настоящее время предлагает услуги специализированного банк

В PayLink запущен собственный процессинговый центр на базе SmartVista «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, соо

«БПЦ Банковские Технологии» перевели Monétique Tunisie на SmartVista «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, зав

«БПЦ Инжиниринг» построил автономную микротурбинную электростанцию для агротуристического комплекса в Беларуси Компания «БПЦ Инжиниринг» завершила проект строительства автономной микротурбинной электростанции для нового агротуристического комплекса «Наносы», расположенного в одноименной д. Наносы Мядельского райо

Innervation развивает новое бизнес-направление на базе SmartVista уск банковских карт и процессинг операций сторонних организаций. Об этом CNews сообщили в компании «БПЦ Банковские Технологии», поставщике платежных решений для мировой финансовой индустрии. Ре

Вьетнамский Saigon Hanoi Bank перевел приобретенную сеть терминалов на SmartVista «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, соо

EthSwitch создает национальную платежную инфраструктуру Эфиопии с помощью БПЦ artVista для построения единого платежного пространства Эфиопии. Об этом CNews сообщили в компании «БПЦ Банковские Технологии», поставщике платежных решений для мировой финансовой индустрии. Ре

SmartVista обеспечивает вывод финансовых продуктов OldMutual на рынок Намибии Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, зав

«Русславбанк» запустил собственный процессинговый центр на базе SmartVista Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, зав

«БПЦ Банковские Технологии» представили решение для топливных компаний Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, зап

HP будет по всему миру продвигать продукты российской компании Российская компания «БПЦ Банковские Технологии» заключила соглашение с Hewlett-Packard, по условиям которого прогр

Решение SmartVista включено в пакетное предложение HP для процессинга Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, зак

БПЦ перевел процессинговую платформу Jordan Kuwait Bank на SmartVista Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, зав

«Мультисервисная платежная система» начала прием таможенных платежей от физических лиц по картам Visa Компании Visa, «БПЦ Банковские Технологии» и «Мультисервисная платежная система» (платежный сервис «Раунд») о

«БПЦ Инжиниринг» построит микротурбинные электростанции для утилизации ПНГ на объектах АНК «Башнефть» «БПЦ Инжиниринг» выбран АНК «Башнефть» генеральным подрядчиком для строительства микротурбинных энергоцентров на ДНС «Искра» и УПСВ «Ильино». Об этом CNews сообщили в компании «БПЦ Инжини