Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166763
ИКТ 13004
Организации 10204
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24935
Персоны 70819
География 2719
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2549
Мероприятия 842

БПЦ Банковский производственный центр БПЦ Девелопмент БПЦ Банковские технологии БПС Программные Продукты БПС Инновационные программные решения БПС Процессинг

БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг

БПС Инновационные программные решения -  российский разработчик и поставщик решений и сервисов, разработанных на основе семейства платформ СмартВиста. Решения  компании используют организации финансового сектора, госструктуры и крупный корпоративный бизнес. БПС входит в список аккредитованных организаций Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Продукты БПС внесены в Реестр программ для ЭВМ, поддерживают российские ОС и СУБД, регулярно проходят проверки на уязвимости


15.11.2024 «БПС Инновационные программные решения» подтвердила совместимость авторизационной платформы с оборудованием Fplus

и государственному сектору комплексные и высокопроизводительные российские решения», – отметили в «БПС Инновационные программные решения». «Заказчики из финансового сектора особенно нуждаются

26.04.2024 «БПС Инновационные программные решения» осуществила миграцию платформы противодействия мошенничеству в «БКС Банке»

В рамках проекта по импортозамещению компания «БПС Инновационные программные решения» внедрила в «БКС Банке» собственную аналитическую платформу противодействия мошенничеству, заменив ранее существующую систему компании SAS. Платформа БПС я
22.03.2024 БПС Процессинг проводит тестирование HSM-модулей в рамках программы по импортозамещению

сности в качестве замены иностранным решениям. Планомерный переход на отечественный стек технологий – гарантия бесперебойной работы финансовых организаций и суверенитета в сфере IT. В настоящее время БПС Процессинг находится на стадии активного тестирования импортозамещенного оборудования – все в рамках последнего постановления ЦБ, согласно которому системы, находящиеся в зоне критической и
19.12.2023 БПС Процессинг подводит итоги 2023 года: цифры и статистика компании

Уходящий 2023 год закрепил определенные тренды в российском сегменте финансовых услуг, такие как переход на отечественных поставщиков ПО и отказ от западных решений в пользу аналогов. БПС Процессинг — один из крупнейших российских процессинговых центров, приводит собственную статистику за уходящий год, которая отражает события на платежном рынке. За 2023 год было совершено б
07.11.2023 БПС Процессинг: Импортозамещение в области процессинга платежей

Санкционное давление, уход иностранных вендоров и ПО – факторы, формирующие новые вызовы для российских банков. Прежде всего, речь о переходе на российские платформы. БПС Процессинг предлагает реализацию проектов по импортозамещению процессинга платежей любой сложности. Государственная программа по импортозамещению, запущенная три года назад, подразумевает п
28.09.2023 «БПС инновационные программные решения» и «Дибиэс технологии» запустили процессинговую систему на основе российских ИТ-решений

«БПС инновационные программные решения» и «Дибиэс технологии» запустили процессинговую систему на основе российских технологий. Компания «Дибиэс технологии» разрабатывает сервисы для обработки о
28.02.2022 «Тинькофф» выбрал платежные сервисы SaaS от БПЦ для геоэкспансии в Азии

Компания БПЦ объявила о том, что «Тинькофф» выбрал ее облачные платежные сервисы SaaS для планируемого
10.06.2019 БПЦ запустила онлайн-сервис WeChat Pay в России

Компания БПЦ представила на рынке онлайн-версию сервиса WeChat Pay – платежного инструмента для пользо
17.10.2018 Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире

ге IDC FinTech Top 100 Ranking 2018. В числе лидеров в сфере финтеха оказались «Диасофт», Luxoft и «БПЦ банковские технологии». В 15 ежегодном рейтинге IDC FinTech представлен список Топ-100 ве
13.02.2017 «БПЦ Процессинг» предоставил Росевробанку возможность эмиссии карт «Мир»

Компания «БПЦ Процессинг», полнофункциональный процессинговый центр в составе группы компаний БПЦ

30.08.2016 Решения «БПЦ Банковские Технологии» обеспечили выпуск новой платежной карты для «Мегафона»

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила о запуске проекта совместно
21.06.2016 Решения SmartVista стали основой нового процессингового центра вьетнамского PVcomBank

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, завершила проект по замене существую
31.05.2016 Oman Arab Bank выбрал SmartVista для развития платежного бизнеса

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила о том, что Oman Arab Bank (
13.05.2016 В Эфиопии заработала национальная платежная система на базе решений SmartVista

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила в запуске в промышленную эк
15.03.2016 SmartVista протестирована на новой бизнес-критичной платформе х86 Hewlett Packard Enterprise

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила о завершении серии нагрузоч
09.02.2016 «БПЦ Банковские Технологии» заключили 18 новых контрактов в 2015 г.

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений, объявила о результатах работы на меж
03.02.2016 Электростанция Enex запущена в эксплуатацию на Сахалине

Компания «БПЦ Инжиниринг» завершила проект строительства микротурбинной мини-ТЭС в поселке Ныш Ногликского района в Сахалинской области. В ее основе — комплектная электростанция Enex 600 установленной эл
17.12.2015 «БПЦ Процессинг» и Росевробанк приступили к эквайрингу карт «Мир»

«БПЦ Процессинг», полнофункциональный независимый процессинговый центр, совместно с АКБ Росевр
30.11.2015 Индийский Cosmos Bank переходит на решения SmartVista

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, объ
07.10.2015 Вьетнамский TienPhong Commercial Joint Stock Bank переходит на SmartVista

ению карточными продуктами, а также устаревших платежных систем. Об этом CNews сообщили в компании «БПЦ Банковские Технологии», разработчике SmartVista. Благодаря решениям БПЦ TPBank сможет опт
30.07.2015 «БПЦ Банковские Технологии» представили SmartVista Host Card Emulation

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, объ
23.07.2015 Национальный межбанковский процессинговый центр Палестины запущен в промышленную эксплуатацию на базе SmartVista

«БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, сов
16.07.2015 «Альфа-Банк», «БПЦ Банковские Технологии» и MasterCard представили NFC-платежи на базе НСЕ-технологии

«Альфа-Банк», «БПЦ Банковские Технологии» и MasterCard представили решение для мобильных бесконтактных NFC-п
21.05.2015 РосЕвроБанк перевел операции по платежным картам в новый процессинговый центр «БПЦ Процессинг»

анк завершил проект по переводу операций по платежным картам в новый процессинговый центр компании «БПЦ Процессинг». Об этом CNews сообщили в РосЕвроБанке. Перевод операций на новый процессинг

21.05.2015 РосЕвроБанк запустил новую услугу для клиентов с ограниченными возможностями зрения

объявил о запуске новой услуги для клиентов с ограниченными возможностями. Совместно с компаниями «БПЦ Процессинг» и «Интрейд» банк в настоящее время предлагает услуги специализированного банк
09.04.2015 В PayLink запущен собственный процессинговый центр на базе SmartVista

«БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, соо
23.12.2014 «БПЦ Банковские Технологии» перевели Monétique Tunisie на SmartVista

«БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, зав
08.12.2014 «БПЦ Инжиниринг» построил автономную микротурбинную электростанцию для агротуристического комплекса в Беларуси

Компания «БПЦ Инжиниринг» завершила проект строительства автономной микротурбинной электростанции для нового агротуристического комплекса «Наносы», расположенного в одноименной д. Наносы Мядельского райо
08.12.2014 Innervation развивает новое бизнес-направление на базе SmartVista

уск банковских карт и процессинг операций сторонних организаций. Об этом CNews сообщили в компании «БПЦ Банковские Технологии», поставщике платежных решений для мировой финансовой индустрии. Ре
28.08.2014 Вьетнамский Saigon Hanoi Bank перевел приобретенную сеть терминалов на SmartVista

«БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, соо
27.08.2014 EthSwitch создает национальную платежную инфраструктуру Эфиопии с помощью БПЦ

artVista для построения единого платежного пространства Эфиопии. Об этом CNews сообщили в компании «БПЦ Банковские Технологии», поставщике платежных решений для мировой финансовой индустрии. Ре
30.07.2014 SmartVista обеспечивает вывод финансовых продуктов OldMutual на рынок Намибии

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, зав
24.07.2014 «Русславбанк» запустил собственный процессинговый центр на базе SmartVista

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, зав
15.05.2014 «БПЦ Банковские Технологии» представили решение для топливных компаний

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, зап
14.05.2014 HP будет по всему миру продвигать продукты российской компании

Российская компания «БПЦ Банковские Технологии» заключила соглашение с Hewlett-Packard, по условиям которого прогр
14.05.2014 Решение SmartVista включено в пакетное предложение HP для процессинга

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, зак
03.04.2014 БПЦ перевел процессинговую платформу Jordan Kuwait Bank на SmartVista

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, зав
02.04.2014 «Мультисервисная платежная система» начала прием таможенных платежей от физических лиц по картам Visa

Компании Visa, «БПЦ Банковские Технологии» и «Мультисервисная платежная система» (платежный сервис «Раунд») о
04.02.2014 «БПЦ Инжиниринг» построит микротурбинные электростанции для утилизации ПНГ на объектах АНК «Башнефть»

«БПЦ Инжиниринг» выбран АНК «Башнефть» генеральным подрядчиком для строительства микротурбинных энергоцентров на ДНС «Искра» и УПСВ «Ильино». Об этом CNews сообщили в компании «БПЦ Инжини
27.01.2014 «Мультисервисная платежная система» развивает бизнес на базе SmartVista

Компания «БПЦ Банковские Технологии», поставщик платежных решений для мировой финансовой индустрии, соо

Публикаций - 124, упоминаний - 216

БПЦ и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5688 9
БПЦ Инжиниринг - BPC Engineering 7 7
Oracle Corporation 6692 6
HP - Hewlett-Packard 3624 5
IBM - International Business Machines Corp 9442 5
Diasoft - Диасофт 871 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 3
ЦФТ Золотая Корона 359 3
АйТи 1365 3
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 60 3
SAP SE 5279 2
Microsoft Corporation 24632 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 2
Accenture plc 682 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
Nginx - Энджайникс 165 2
Т8 НТЦ 83 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 2
IFS - Industrial and Financial Systems 73 2
Открытые технологии 701 2
Прогноз 1651 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 2
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 48 2
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 2
Polymedia - Полимедиа 138 2
ITG Group - INPAS - ИНПАС 126 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 2
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 2
HPE Enterprise Services 54 2
Thales - GemPlus Software  45 2
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 2
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 2
Payment Systems - Мультисервисная платёжная система - МПП 12 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
NTT Data - Itelligence AG 41 1
NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation 129 1
Visa International 1949 30
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 27
Альфа-Банк 1770 11
Diners Club International - платёжная система 82 6
НСПК - Национальная система платежных карт 813 5
American Express - Amex 328 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 4
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 4
Русский стандарт Банк 442 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 2
First Heartland Jýsan Bank - First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 12 2
Oman Arab Bank 7 2
Возрождение - Коммерческий банк 346 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 580 2
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
ГПБ Белгазпромбанк 18 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Ак Барс Банк 272 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Assist - Ассист 209 1
JCB International 144 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Алп Жамол 1 1
E100 13 1
Энергобанк АКБ 11 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
Bank of Baku 2 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 4
Федеральное казначейство России 1773 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1215 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 96 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Судебная власть - Judicial power 2312 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
Правительство Туркмении - Кабинет министров Туркмении - органы государственной власти 17 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 17 1
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 11 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
ГосИнформСистемы 127 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 55
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2195 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66062 41
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5034 27
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2306 25
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1057 19
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5259 17
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5039 16
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4989 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10976 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24141 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12026 13
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1225 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19325 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2957 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27867 12
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1273 11
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 376 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29706 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 8
Маршрутизация - Routing 498 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50486 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12528 7
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7100 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11133 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1956 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11953 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25364 6
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 6
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8463 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 5
Силовое оборудование - Турбина - конденсационные и теплофикационные турбины - лопаточная машина - паровые турбины для энергоблоков - судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой 74 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24474 5
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 92 82
БПЦ - SmartGuard 11 11
БПЦ - SmartATM 9 9
HPE NonStop - HP Compaq NonStop 24 6
БПЦ - SmartSwitch 12 6
Capstone Green Energy - Capstone Turbine Corporation 6 5
БПЦ - SmartIssuer 5 5
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 53 4
Linux OS 9953 4
HPE Integrity - серия серверов 134 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1082 4
Google Android 14000 3
Google Play - Google Store - Android Market 3292 3
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 3
Visa payWave 77 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3221 3
БПЦ - SmartMerchant 3 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 687 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1250 3
EthSwitch S.C. - национальная платежная система Эфиопии 2 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 587 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 229 2
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 44 2
Diasoft 4x4 29 2
Cisco CCP - Cisco Container Platform 46 2
MasterCard MCBP - Mastercard Cloud Based Payments 8 2
SugarCRM 36 2
Альфа-Банк Экспресс 16 2
Столичный Банк - СТБ Карт - STB Card 6 2
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 18 2
TmaxSoft Tibero DBMS 44 2
TmaxSoft OpenFrame 9 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
Apache Hadoop 427 1
Tencent WeChat - мессенджер 142 1
Григорьев Василий 21 21
Нараян Раджан 5 5
Логинов Анатолий 4 4
Сапельников Сергей 109 2
Новикова Елена 88 2
Демидов Алексей 24 2
Витенко Виталий 2 2
Данилов Денис 2 2
Варганов Сергей 4 2
Терёшин Сергей 2 2
Волынский Василий 2 2
Hout Ieng Tong - Хут Иенг Тонг 2 2
Соломон Марк 2 2
Бубнов Дмитрий 5 2
Лебедев Сергей 47 1
Орловский Виктор 380 1
Солонин Сергей 104 1
Врублевский Павел 98 1
Богданов Кирилл 112 1
Сысоев Игорь 38 1
Скоробогатова Ольга 55 1
Артимович Игорь 29 1
Макаров Андрей 24 1
Горшков Александр 15 1
Маркелов Виктор 17 1
Лунина Наталья 8 1
Тимирязев Вилен 8 1
Лосев Сергей 46 1
Осадчук Сергей 4 1
Османов Ленур 1 1
Коровин Алексей 15 1
Тартышев Дмитрий 19 1
Кухальский Ян 16 1
Федосеев Михаил 13 1
Скороходов Александр 3 1
Рассказов Алексей 3 1
Грачев Андрей 17 1
Дарёшин Максим 13 1
Павельев Кирилл 8 1
Пермяков Максим 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 144365 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43193 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52124 16
Африка - Африканский регион 3479 10
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 9
Европа 21772 8
Ближний Восток 2944 8
Индия - Bharat 5447 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 7
Украина 7611 5
Палестина 91 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 4
Африка Северная 232 4
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 131 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 4
Сингапур - Республика 1850 3
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 82 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 3
Америка Южная 851 3
Филиппины - Республика 564 3
Индия - Карнатака - Бангалор 202 2
Беларусь - Белоруссия 5669 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7431 2
Италия - Итальянская Республика 4354 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 2
Нидерланды 3519 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 751 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1017 2
Индонезия - Республика 957 2
Америка Латинская 1813 2
Болгария - Республика 773 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 2
Перу - Республика 274 2
Колумбия - Республика 528 2
Камбоджа - Королевство 143 2
Эквадор - Республика 115 2
Казахстан - Республика 5528 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 108
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24099 36
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51054 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9947 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6704 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18478 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1901 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5419 4
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 4
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4976 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4012 4
Энергетика - Energy - Energetically 5088 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7840 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4997 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5736 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 450 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4003 2
Английский язык 6635 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4797 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1636 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3147 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2931 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2339 2
Открытые системы ИД 174 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 1
IDC FinTech Ranking 7 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Fortune Global 500 286 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 6 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 3
CNews AWARDS - награда 519 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336602, в очереди разбора - 772181.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще