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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бубнов Дмитрий



29.04.2025 Банковский Процессинговый Центр выбрал семейство платформ «СмартВиста» 1
03.12.2024 Более 65 тыс. сотрудников госсектора и бизнеса прошли курсы ИБ-грамотности от «СерчИнформ» 1
26.04.2024 «БПС Инновационные программные решения» осуществила миграцию платформы противодействия мошенничеству в «БКС Банке» 1
28.09.2023 «БПС инновационные программные решения» и «Дибиэс технологии» запустили процессинговую систему на основе российских ИТ-решений 1
12.08.2009 Банковские мини-офисы - наступает время полной автоматизации? 2
14.07.2009 «Инпас» поставит «Сбербанку России» банковские павильоны для зон самообслуживания 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Бубнов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 126 3
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
Thales - Gemalto 183 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 155 1
Verifone 61 1
Oracle Corporation 6752 1
SAS Institute 984 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 424 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7533 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
Сбер - Сбербанк Северный банк 9 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Русский стандарт Банк 449 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 19 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3019 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 677 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 23 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67452 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12231 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1196 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8809 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2217 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30376 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1300 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1153 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20386 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12806 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8605 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1852 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2375 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1502 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12944 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7490 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 568 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 542 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 624 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1303 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7285 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4124 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1554 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31606 1
Оповещение и уведомление - Notification 4822 1
Аналоговые технологии 2785 1
Видеокамера - Camcorder 2286 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5228 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1502 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5409 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13630 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 281 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 663 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4253 1
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 151 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52294 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28678 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7917 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 803 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 644 1
Ланит Смотритель-банкомат 3 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1320 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 702 1
Мякишева Марина 84 1
Мирзоев Фаррух 1 1
Брыткова Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147956 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 253 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 328 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 261 2
Казахстан - Республика 5620 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3058 1
Узбекистан - Республика 1766 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 326 1
Украина 7658 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 606 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 438 1
Туркмения - Туркменистан 436 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1043 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 69 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 733 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1321 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1329 1
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 826 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 713 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 522 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52271 2
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1661 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3084 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5047 1
Экономический эффект 1101 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5063 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 658 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1597 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 855 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4958 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6310 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 911 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6828 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29896 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1325 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6355 1
МЭИ - Московский энергетический институт 149 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 365 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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