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Бубнов Дмитрий
Бубнов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
|Ланит Смотритель-банкомат 3 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1320 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 702 1
|Мякишева Марина 84 1
|Мирзоев Фаррух 1 1
|Брыткова Татьяна 1 1
|МЭИ - Московский энергетический институт 149 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 365 1
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