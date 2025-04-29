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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173743
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Сотников Александр



29.04.2025 Банковский Процессинговый Центр выбрал семейство платформ «СмартВиста» 1
06.06.2022 Названы лучшие 1С-студенты СПО по итогам 2022 учебного года 1
17.12.2019 QIWI представила портал Qampus для организации обучения сотрудников 1
21.09.2001 Hitachi Data Systems рвется в лидеры рынка систем хранения данных 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сотников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5047 1
IBM - International Business Machines Corp 9466 1
HP - Hewlett-Packard 3627 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
Hitachi - Хитачи 1468 1
8421 1
Киевстар - Kyivstar 542 1
ABcraft - ЭйБиКрафт 1 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 126 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Совкомбанк Совесть 274 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31606 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67452 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12231 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1882 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20999 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12775 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52294 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1707 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 563 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2068 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1196 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2313 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 453 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 958 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 260 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 46 1
Кузнецова Дарья 2 1
Агеева Кристина 1 1
Кузнецов Александр 129 1
Иванов Владимир 62 1
Тарасенко Полина 1 1
Зуева Елена 1 1
Дударев Григорий 1 1
Чертовских Екатерина 1 1
Медведева Дарья 1 1
Спицына Нелли 1 1
Вышеславова Ксения 1 1
Коновалов Артём 3 1
Борисова Эльвира 1 1
Зотов Святослав 1 1
Монастырева Дарья 1 1
Мельников Тимофей 2 1
Смирнов Ярослав 1 1
Петрова Кристина 2 1
Сергеев Арсений 1 1
Рябченко Александр 7 1
Grafendorfer Rupert - Графендорфер Руперт 2 1
Чадерина Ксения 1 1
Назарова Снежана 1 1
Куприянова Арина 1 1
Загоруйко Арина 1 1
Хитров Максим 1 1
Игнатьев Александр 7 1
Хомич Анастасия 1 1
Лукошкина Юлия 1 1
Порохин Михаил 1 1
Фарнина Татьяна 1 1
Бердик Вадим 1 1
Курныкова Светлана 1 1
Фуртова Диана 1 1
Фарвазова Эльвира 2 1
Сафаров Ринат 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147956 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 2
Азербайджан - Баку 129 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14271 1
Словения - Республика 251 1
Польша - Республика 1970 1
Европа Восточная 3109 1
Венгрия 841 1
Австрия - Вена 254 1
Чехия - Чешская Республика 1314 1
Украина 7658 1
Болгария - Республика 778 1
Румыния 734 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Хорватия - Республика 277 1
Словакия - Словацкая Республика 473 1
Молдавия - Республика Молдова 713 1
Югославия 74 1
Северная Македония - Республика 99 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 91 1
Россия - СФО - Омская область 692 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7676 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17744 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1164 1
Европа 21891 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 840 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 911 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2985 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 713 1
Россия - СЗФО - Псковская область 643 1
Россия - ПФО - Кировская область 72 1
Россия - УФО - Свердловская область 1564 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 630 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 901 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 882 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1267 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 615 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 305 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1233 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 706 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29896 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48963 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1509 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2935 1
Философия - Philosophy 457 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6077 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1475 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6142 1
Infosan 75 1
CNews Инновация года - награда 112 1
РАН - Российская академия наук 1920 1
Магаданский политехнический техникум ГБПОУ 1 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 68 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356791, в очереди разбора - 758805.
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