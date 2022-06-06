Названы лучшие 1С-студенты СПО по итогам 2022 учебного года

В течение весны в регионах страны проводились отборочные и итоговые этапы национального чемпионата «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия»). В этом году технологическая платформа и прикладные решения «1С:Предприятие» стали инструментами для выполнения профессиональных задач для целого ряда компетенций – и на предшествующих, региональных этапах, и на завершающих учебный год соревнованиях.

Лучшие студенты и эксперты компетенции «Бухгалтерский учет» из 64 регионов страны встретились в Магадане. Площадку для проведения соревнований предоставил детско-юношеский оздоровительный центр «Северный Артек», инфраструктуру и сопровождение обеспечил Магаданский политехнический техникум при участии партнеров «Эйбикрафт» и «1С-Форус». В статусе главного эксперта чемпионат возглавила Эльвира Борисова, менеджер компетенции, к.э.н., доцент, завкафедры Российского университета кооперации.

Конкурсное задание, рассчитанное на 17 часов, состояло из 4 модулей: текущий учёт и группировка данных, ведение налогового учёта и налоговое планирование, составление финансовой отчётности и её анализ, оценка и управление эффективностью деятельности. Для выполнения задания «1С:Бухгалтерия 8» и информационная система «1С:ИТС».

Победители 2022 г.: золото – Ярослав Смирнов, Санкт-Петербург; серебро – Дарья Монастырева, Свердловская область; бронза – Ксения Чадерина, Кировская область, Кристина Петрова, Чувашская Республика.

Все победители и их наставники награждены денежными призами от фирмы «1С», также им предоставлен бесплатный годовой доступ к сервису «1С:Предприятие через интернет» уровня ПРОФ.

В этом году инструментом решения профессиональных задач в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение» впервые стал «1С:Документооборот». По мнению менеджера компетенции Елены Зуевой, изучение электронного документооборота, процессов автоматизации делопроизводства, внедрение цифровой инфраструктуры в учебный процесс является приоритетными направлениями развития компетенции. Выбор решения «1С» для отборочных соревнований был сделан в результате тщательного анализа экспертами функциональности продукта, методического и технологического обеспечения, предлагаемого разработчиками.

Чемпионат на базе Сахалинского промышленно-экономического техникума под руководством главного эксперта Татьяны Фарниной, преподавателя Уфимского колледжа технологии и дизайна, сертифицированного эксперта «Ворлдсикллс», собрал команды из 30 регионов.

Выполняя конкурсное задание, участники регистрировали входящие, исходящие и внутренние документы, получали задачи от руководителей, организовывали исполнение поручений, составляли отчеты. Лучшие конкурсанты теперь поборются за призовые места в онлайн-финале: Кристина Агеева, Республика Башкортостан; Арина Загоруйко, Ямало-Ненецкий автономный округ; Екатерина Чертовских, Москва; Дарья Медведева, Сахалинская область; Яна Чугаева, Свердловская область; Полина Тарасенко, Санкт-Петербург; Арина Куприянова, Вологодская область; Анастасия Хомич, Омская область; Светлана Курныкова, Московская область; Снежана Назарова, Чувашская Республика; Ксения Вышеславова, Ярославская область.

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«1С:Документооборот» доступен в сервисе «1С:Предприятие для учебных заведений». По итогам отборочных соревнований фирма «1С» приняла решение о расширении специальной бесплатной акции «Легкий старт» для всех преподавателей, желающих освоить курс профессиональной работы в программе «1С:Документооборот 8».

Очный финал компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие» в этом году планирует принимать Саранск. По итогам отборочных соревнований, в которых приняли участие 49 региональных команд, Республика Мордовия ждет конкурсантов и экспертов из 12 регионов, а также готовит своих представителей.

В рамках отборочного тура впервые было предложено задание, требующее знаний типовой конфигурации «1С:Управление торговлей» и умений разработать расширение для нее. Пять конкурсантов настолько хорошо справились с заданием, что удостоились присвоения квалификации «1С:Джуниор». Также следует отметить представителей Сахалина и Псковской области – в этом учебном году регионы впервые присоединились к чемпионатному движению и сразу вышли в финал.

Финалисты основной возрастной группы (до 22 лет): Нелли Спицына, Свердловская область; Александр Кузнецов, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; Вадим Бердик, Волгоградская область; Максим Хитров, Москва; Григорий Дударев, Удмуртская Республика; Тимофей Мельников, Московская область; Михаил Порохин, Сахалинская область; Александр Сотников, Омская область; Александр Игнатьев, Псковская область.

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Финалисты среди юниоров (до 17 лет): Ринат Сафаров, Москва; Диана Фуртова, Оренбургская область; Святослав Зотов, Московская область; Арсений Сергеев, Республика Татарстан; Юлия Лукошкина, Ставропольский край; Артем Коновалов, Свердловская область.

Отборочные соревнования по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие» традиционно принимал Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Главный эксперт чемпионата – Владимир Иванов, преподаватель Московского колледжа бизнес-технологий, заместитель по юниорскому направлению – Александр Рябченко, преподаватель Серпуховского колледжа, – оба сертифицированные эксперты «Ворлдскиллс».