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Индексная книга (каталог) CNews*
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Северная Македония Республика

Северная Македония - Республика

СОБЫТИЯ


24.07.2015 Food Gate объединила данные о товарах России и Македонии

Food Gate, технологический партнер национального представительства GS1 России — «Юнискан/ГС1 Рус», заявила об окончании работ по интеграции своих сервисов со вторым национальным представителем — GS1 Македонии — и представила себя в качестве международного агрегатора. Об этом CNews сообщили в Food Gate. В результате и сотрудничества Food Gate и национального представительства GS1 в Макед
19.04.2012 Македония будет присутствовать на спутниках по всему миру

ие с Optus D2 152 гр. E двух теле- и двух радиоканалов (языки: македонский и албанский). Республика Македония – независимое государство, до 1991 г. входившее в состав Югославии, населено титуль
14.09.2007 Интервью «Войны древности: Спарта. Судьба Эллады». От Спарты до Македонии

бытия (все-таки «Спарта» стала одной из лучших российских стратегий прошлого года) и немедленно взяла у разработчиков интервью.Читайте: Интервью «Войны древности: Спарта. Судьба Эллады». От Спарты до Македонии.
14.05.2007 Македония: евроинтеграция через биометрию

рочипом. Этот шаг позволить упростить визовый режим со странами ЕС и облегчить миграцию населения. "Македония стала одной из первых стран вне Евросоюза, которая вводит биометрическую технологию
14.11.2006 Македония на пороге энергетического кризиса

Стоимость электроэнергии в Македонии может подорожать на 30% в 2007 году в связи с ожидающимся в стране энергокризисом, сообщила македонская газета “Дневник”. Это явится следствием ожидающегося прекращения поставок элект
14.11.2006 Македония на пороге энергетического кризиса

Стоимость электроэнергии в Македонии может подорожать на 30% в 2007 году в связи с ожидающимся в стране энергокризисом, сообщила македонская газета “Дневник”. Это явится следствием ожидающегося прекращения поставок элект
26.09.2001 Греческая OTE лидирует в борьбе за лицензию оператора мобильной связи в Македонии

На этой неделе греческая компания OTE Telecom начинает переговоры с правительством Македонии о продаже второй лицензии оператора мобильной связи. Греческая газета "Athens financial daily Naftemporiki" сообщила, что OTE начинает переговоры после того, как другой претендент, ме

Публикаций - 101, упоминаний - 109

Северная Македония и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 14
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
МегаФон 10742 5
Dell EMC 5180 4
Microsoft Corporation 25775 4
Intellexa Consortium - Intellexa Commercial Spyware Consortium 3 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 3
Check Point Software Technologies 829 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
PayPal 671 3
Google LLC 12690 2
NComputing 7 2
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 2
Broadcom - VMware 2610 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Cisco Systems 5372 2
Apple Inc 13156 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
Deutsche Telekom 954 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
OpenText - Micro Focus - Novell 880 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 104 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 2
The Citizen Lab 25 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 1
GS1 Russia - ГС1 РУС - Ассоциация автоматической идентификации Юнискан 18 1
TietoEVRY Retail payments and Cards 62 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
Playrix Holding 33 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
HP 3Com 681 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
МТС Туркменистан - Barash Communication Technologies (BCTI) 24 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 1
Vodafone Bakcell - Azercell Telekom 18 1
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 7
Альфа-Банк 1979 3
Visa International 1993 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 2
Национальный исторический музей Болгарии (НИМ) Божидара Димитрова - Музей в Софии 2 2
Игналинская АЭС - Ignalinos atominė elektrinė 11 2
Черна Вода АЭС - Атомная электростанция 5 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Bayer AG - Байер 85 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Europcar 7 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 12 1
Citi - Citibank 158 1
Wetherspoons 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Emerging Travel Group 6 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 6 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
Bershka 4 1
H&M 25 1
Новый регистратор 13 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 1
Nando's 1 1
RateHawk 2 1
ZenHotels 2 1
Live Nation 3 1
ПГРЭЗ - Полесский государственный радиационно-экологический заповедник 1 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 3
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
ООН ЮНОДК - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime 12 1
Правительство Белгородской области - Губернатор Белгородской области - органы государственной власти 6 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Google Android устройства-девайсы 849 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 3
Google Android 15244 10
Acer Predator 224 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Microsoft Windows 16882 3
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 3
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 2
Linux - Debian GNU 567 2
Check Point Mobile Threat Prevention 15 2
NSO Group - Pegasus 98 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
Apple iPhone 6 4861 2
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 15 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 17 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 27 1
Microsoft Office 2007 265 1
Microsoft Office 2010 157 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 1
Amazon Scout 38 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 1
Visa Platinum 23 1
Visa Infinite 8 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 11 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 1
Visa Signature 1 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Kaspersky GReAT 89 1
Linux Mint 34 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
Дягилев Василий 84 3
Гребнев Егор 41 2
Овчаров Румен 7 2
Димитров Божидар 4 2
Piebalgs Andris - Пибалгс Андрис 3 2
Христова Мартина 3 2
Nour Ayman - Нур Айман 2 2
Мельникова Анастасия 440 2
Маркин Алексей 4 1
Сотников Александр 5 1
Праздничных Алексей 4 1
Патока Андрей 110 1
Дуров Николай 23 1
Прянишников Николай 316 1
Зеленский Владимир 32 1
Козак Дмитрий 22 1
Суворов Дмитрий 5 1
Бухман Дмитрий 18 1
Малис Олег 86 1
Боровиков Игорь 137 1
Левиев Лев 31 1
Краснопольский Алексей 16 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 1
Малюгин Владимир 25 1
Ткачук Лариса 53 1
Савушкин Александр 12 1
Белавин Александр 1 1
Messerschmidt Tim - Мессершмидт Тим 1 1
Fedarcyk Janice - Федарчик Дженис 2 1
Зобнина Маргарита 54 1
Комягин Сергей 22 1
Сидоров Константин 15 1
Спицына Наталия 20 1
Жуков Виктор 11 1
Шульман Александр 8 1
Зентрих Павел 9 1
Слободяник Андрей 6 1
Устинов Ник 5 1
Китов Георгий 2 1
Soumitra Dutta - Сумитра Дутта 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 57
Болгария - Республика 799 55
Хорватия - Республика 287 50
Европа 24964 49
Греция - Греческая Республика 1017 49
Румыния 753 47
Сербия - Республика 375 46
Черногория 132 42
Словения - Республика 255 41
Венгрия 855 40
Албания - Республика 98 39
Германия - Федеративная Республика 13221 38
Польша - Республика 2031 37
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 96 34
Чехия - Чешская Республика 1349 34
Украина 7928 34
Словакия - Словацкая Республика 482 34
Молдавия - Республика Молдова 738 33
Австрия - Австрийская Республика 1357 31
Франция - Французская Республика 8177 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 29
Италия - Итальянская Республика 4508 29
Литва - Литовская Республика 673 29
Швеция - Королевство 3782 28
Финляндия - Финляндская Республика 3697 27
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 27
Испания - Королевство 3840 27
Кипр - Республика 636 27
Норвегия - Королевство 1858 26
Эстония - Эстонская Республика 764 26
Беларусь - Белоруссия 6289 25
Латвия - Латвийская Республика 836 25
Дания - Королевство 1337 24
Нидерланды 3746 24
Монако Княжество 107 23
Турция - Турецкая республика 2620 23
Люксембург Великое Герцогство 446 23
Мальта - Республика 137 23
Лихтенштейн Княжество 102 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
POI - points of interest 173 13
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Английский язык 7030 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Паспорт - Паспортные данные 2848 3
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