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Северная Македония Республика
СОБЫТИЯ
|24.07.2015
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Food Gate объединила данные о товарах России и Македонии
Food Gate, технологический партнер национального представительства GS1 России — «Юнискан/ГС1 Рус», заявила об окончании работ по интеграции своих сервисов со вторым национальным представителем — GS1 Македонии — и представила себя в качестве международного агрегатора. Об этом CNews сообщили в Food Gate. В результате и сотрудничества Food Gate и национального представительства GS1 в Макед
|19.04.2012
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Македония будет присутствовать на спутниках по всему миру
ие с Optus D2 152 гр. E двух теле- и двух радиоканалов (языки: македонский и албанский). Республика Македония – независимое государство, до 1991 г. входившее в состав Югославии, населено титуль
|14.09.2007
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Интервью «Войны древности: Спарта. Судьба Эллады». От Спарты до Македонии
бытия (все-таки «Спарта» стала одной из лучших российских стратегий прошлого года) и немедленно взяла у разработчиков интервью.Читайте: Интервью «Войны древности: Спарта. Судьба Эллады». От Спарты до Македонии.
|14.05.2007
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Македония: евроинтеграция через биометрию
рочипом. Этот шаг позволить упростить визовый режим со странами ЕС и облегчить миграцию населения. "Македония стала одной из первых стран вне Евросоюза, которая вводит биометрическую технологию
|14.11.2006
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Македония на пороге энергетического кризиса
Стоимость электроэнергии в Македонии может подорожать на 30% в 2007 году в связи с ожидающимся в стране энергокризисом, сообщила македонская газета “Дневник”. Это явится следствием ожидающегося прекращения поставок элект
|14.11.2006
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Македония на пороге энергетического кризиса
Стоимость электроэнергии в Македонии может подорожать на 30% в 2007 году в связи с ожидающимся в стране энергокризисом, сообщила македонская газета “Дневник”. Это явится следствием ожидающегося прекращения поставок элект
|26.09.2001
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Греческая OTE лидирует в борьбе за лицензию оператора мобильной связи в Македонии
На этой неделе греческая компания OTE Telecom начинает переговоры с правительством Македонии о продаже второй лицензии оператора мобильной связи. Греческая газета "Athens financial daily Naftemporiki" сообщила, что OTE начинает переговоры после того, как другой претендент, ме
Северная Македония и организации, системы, технологии, персоны:
|Дягилев Василий 84 3
|Гребнев Егор 41 2
|Овчаров Румен 7 2
|Димитров Божидар 4 2
|Piebalgs Andris - Пибалгс Андрис 3 2
|Христова Мартина 3 2
|Nour Ayman - Нур Айман 2 2
|Мельникова Анастасия 440 2
|Маркин Алексей 4 1
|Сотников Александр 5 1
|Праздничных Алексей 4 1
|Патока Андрей 110 1
|Дуров Николай 23 1
|Прянишников Николай 316 1
|Зеленский Владимир 32 1
|Козак Дмитрий 22 1
|Суворов Дмитрий 5 1
|Бухман Дмитрий 18 1
|Малис Олег 86 1
|Боровиков Игорь 137 1
|Левиев Лев 31 1
|Краснопольский Алексей 16 1
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 32 1
|Малюгин Владимир 25 1
|Ткачук Лариса 53 1
|Савушкин Александр 12 1
|Белавин Александр 1 1
|Messerschmidt Tim - Мессершмидт Тим 1 1
|Fedarcyk Janice - Федарчик Дженис 2 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Комягин Сергей 22 1
|Сидоров Константин 15 1
|Спицына Наталия 20 1
|Жуков Виктор 11 1
|Шульман Александр 8 1
|Зентрих Павел 9 1
|Слободяник Андрей 6 1
|Устинов Ник 5 1
|Китов Георгий 2 1
|Soumitra Dutta - Сумитра Дутта 5 1
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