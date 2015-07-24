Food Gate объединила данные о товарах России и Македонии Food Gate, технологический партнер национального представительства GS1 России — «Юнискан/ГС1 Рус», заявила об окончании работ по интеграции своих сервисов со вторым национальным представителем — GS1 Македонии — и представила себя в качестве международного агрегатора. Об этом CNews сообщили в Food Gate. В результате и сотрудничества Food Gate и национального представительства GS1 в Макед

Македония будет присутствовать на спутниках по всему миру ие с Optus D2 152 гр. E двух теле- и двух радиоканалов (языки: македонский и албанский). Республика Македония – независимое государство, до 1991 г. входившее в состав Югославии, населено титуль

Интервью «Войны древности: Спарта. Судьба Эллады». От Спарты до Македонии бытия (все-таки «Спарта» стала одной из лучших российских стратегий прошлого года) и немедленно взяла у разработчиков интервью.Читайте: Интервью «Войны древности: Спарта. Судьба Эллады». От Спарты до Македонии.

Македония: евроинтеграция через биометрию рочипом. Этот шаг позволить упростить визовый режим со странами ЕС и облегчить миграцию населения. "Македония стала одной из первых стран вне Евросоюза, которая вводит биометрическую технологию

Македония на пороге энергетического кризиса Стоимость электроэнергии в Македонии может подорожать на 30% в 2007 году в связи с ожидающимся в стране энергокризисом, сообщила македонская газета “Дневник”. Это явится следствием ожидающегося прекращения поставок элект

Македония на пороге энергетического кризиса Стоимость электроэнергии в Македонии может подорожать на 30% в 2007 году в связи с ожидающимся в стране энергокризисом, сообщила македонская газета “Дневник”. Это явится следствием ожидающегося прекращения поставок элект