Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Северная Македония
Республика
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Публикаций - 38, упоминаний - 38
Северная Македония упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Navitel - Навител Навигатор 255 15
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
|Microsoft Corporation 11226 2
|СКБ Контур 416 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
|Telegram Group 702 1
|Vodafone Group 388 1
|Coinbase 24 1
|Playrix Holding 14 1
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
|Дуров Павел 216 1
|Маркин Алексей 4 1
|Дуров Николай 17 1
|Бухман Дмитрий 9 1
|Левиев Лев 15 1
|Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
|Краснопольский Алексей 12 1
|Белавин Александр 1 1
|POI - points of interest 60 2
|GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
|Русский язык 1004 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771565, в очереди разбора - 675247.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771565, в очереди разбора - 675247.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru