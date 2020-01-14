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Северная Македония
Республика


14.01.2020 В «Контур.Фокусе» появилась поддержка проверки европейских предприятий 1
23.12.2019 «Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 1
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена 1
07.04.2017 Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017 1
10.02.2017 Check Point: Hummingbad в январе потерял лидерство среди мобильных зловредов 1
24.01.2017 Вымогатель Locky вылетел из топ-10 угроз впервые с июня 2016 года 1
05.12.2016 «АЛАН-ИТ» закончил анализ SQL-окружения в ТГК-2 1
11.11.2016 Navitel обновил карты Европы 1
07.11.2016 На CNews Forum 2016 обсудят изменения в 54-ФЗ: как работать с оператором фискальных данных 1
24.10.2016 Вымогательское ПО впервые вошло в топ-3 самых опасных зловредов 1
01.06.2016 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
01.12.2015 LTE-роуминг доступен клиентам «Билайн» в 63 странах 1
26.10.2015 Navitel выпустил обновление карт Европы Q3 2015 1
12.03.2015 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
09.12.2014 Roamer открыл интернет-магазин зарубежных SIM-карт 1
19.11.2014 Navitel обновил карты Европы 1
14.08.2014 Navitel выпустил обновление карт Европы Q2 2014 1
17.07.2014 Рейтинг развития ИКТ: Россия поднялась на 4 пункта, войдя в Топ-50 1
26.11.2013 Navitel выпустил глобальное обновление карт релиза Q3 2013 1
26.08.2013 Navitel обновил карты России, Европы, Средней Азии и Турции 1
09.04.2013 Navitel выпустил новые пакеты навигационных карт Европы 1
19.12.2012 Пользователям навигации Navitel стали доступны новые карты Восточной Европы 1
25.07.2012 «Навител» провела глобальное обновление своих карт 1
06.03.2012 «Билайн» снизил стоимость мобильного интернета в международном роуминге в 25 раз 1
26.12.2011 Вышла бесплатная тестовая версия навигации Shturmann с картами Европы 1
14.12.2011 «МегаФон» снижает цены на роуминг в Европе 1
14.12.2011 «Мегафон» обрушил цены на роуминг 1
25.07.2011 Столичный «МегаФон» разработал тарифную опцию для путешественников «Вокруг света» 1
11.01.2011 СПО в зарубежных школах: успехи и неудачи 1
24.02.2010 По развитию ИКТ Россия отстает от Черногории, Катара и Румынии 1
03.06.2009 Рынок ПО России пострадал от кризиса сильнее других 1
12.09.2008 NComputing представит в России экономичное решение по компьютеризации 1
24.06.2008 Болгария подала заявку на регистрацию кириллического домена 1

Публикаций - 38, упоминаний - 38

Северная Македония упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 255 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
Microsoft Corporation 11226 2
СКБ Контур 416 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Telegram Group 702 1
Vodafone Group 388 1
Coinbase 24 1
Playrix Holding 14 1
Альфа-Банк 1128 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Europcar 6 1
H&M 12 1
Bershka 4 1
Pizza Hut - Пицца Хат 9 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Emerging Travel Group 3 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Wetherspoons 1 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Carrefour 14 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Visa International 1347 1
Nissan - Японский автопроизводитель 138 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 550 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 497 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
Google Android 10752 6
Check Point Mobile Threat Prevention 15 2
SQL - Язык программирования 436 1
Check Point SandBlast Zero-Day Protection 8 1
Visa Signature 1 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 3 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 683 1
Visa Infinite 8 1
Visa Platinum 22 1
Binance - Криптовалютная биржа 9 1
Microsoft Office 2007 100 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 21 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 3 1
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Microsoft SQL Server 799 1
МТС Cashback - MTS Cashback 8 1
Booking.com 75 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Дуров Павел 216 1
Маркин Алексей 4 1
Дуров Николай 17 1
Бухман Дмитрий 9 1
Левиев Лев 15 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
Краснопольский Алексей 12 1
Белавин Александр 1 1
Германия - Федеративная Республика 3693 24
Франция - Французская Республика 2150 23
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 22
Украина 3417 21
Европа 3798 19
Беларусь - Белоруссия 2104 16
Казахстан - Республика 2661 12
Эстония - Эстонская Республика 422 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 7
Польша - Республика 834 6
Италия - Итальянская Республика 1409 6
Чехия - Чешская Республика 504 6
Румыния 348 6
Болгария - Республика 307 6
Хорватия - Республика 118 6
Черногория 86 5
Азия - Азиатский регион 1532 5
Испания - Королевство 1262 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 765 5
Австрия - Австрийская Республика 531 5
Норвегия - Королевство 436 5
Словакия - Словацкая Республика 214 5
Кипр - Республика 249 5
Сербия - Республика 129 5
Венгрия 299 5
Словения - Республика 112 5
Финляндия - Финляндская Республика 825 5
Албания - Республика 56 5
Турция - Турецкая республика 957 4
Великое Герцогство Люксембург 217 4
Литва - Литовская Республика 333 4
Латвия - Латвийская Республика 453 4
Молдавия - Республика Молдова 436 4
Восточная Европа 1698 4
Португалия - Португальская Республика 319 4
Дания - Королевство 375 4
Швеция - Королевство 767 4
POI - points of interest 60 2
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
Русский язык 1004 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 1
CoinMarKetCap 14 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 3
CNews Analytics 1992 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771565, в очереди разбора - 675247.
Создано именных указателей - 46354.
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