Индексная книга (каталог) CNews*
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Черногория
СОБЫТИЯ
Публикаций - 132, упоминаний - 139
Черногория и организации, системы, технологии, персоны:
|Решетин Олег 49 3
|Кравченко Дмитрий 42 2
|Николаев Вячеслав 104 2
|Косарев Дмитрий 13 2
|Краснов Михаил 87 2
|Ожегов Сергей 32 2
|Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 14 2
|Русев Спас 6 2
|Луврье Пьер 6 2
|Ткачук Лариса 53 2
|Ходос Юрий 22 2
|Овчаров Румен 7 2
|Синица Алексей 3 2
|Piebalgs Andris - Пибалгс Андрис 3 2
|Велчев Милен 3 2
|Путин Владимир 3454 2
|Касперская Наталья 319 2
|Малофеев Константин 118 2
|Макаров Валентин 251 2
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Фридман Михаил 146 1
|Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 1
|Маркин Алексей 4 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Патока Андрей 110 1
|Зеленский Владимир 32 1
|Николаев Дмитрий 21 1
|Бухман Дмитрий 18 1
|Боровиков Игорь 137 1
|Иодковский Станислав 104 1
|Дорош Алексей 2 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Мишин Глеб 70 1
|Абдулнасыров Айнур 7 1
|Левиев Лев 31 1
|Мурадов Рустам 1 1
|Химич Роман 44 1
|Машин Дмитрий 21 1
|Краснопольский Алексей 16 1
|Малюгин Владимир 25 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
|AP - Associated Press 2007 2
|Times 661 2
|Energy Observer 2 2
|FT - Financial Times 1296 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|Российская газета 290 1
|Царьград - телеканал 29 1
|The Economist 49 1
|Код Дурова 17 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|Bloomberg 1627 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|The Washington Post 350 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.