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Черногория


16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 2
07.04.2021 «Билайн» определил, как изменился уровень мобильности москвичей за год с начала самоизоляции 1
19.01.2021 Роскомнадзор отдал на расправу иностранцам более 1700 российских сайтов 1
22.09.2020 Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
14.07.2020 Не .RU единым: топ-10 национальных доменов в России 2
30.04.2020 Tele2 продлил бесплатные мессенджеры для абонентов за рубежом 1
06.04.2020 Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом 1
23.03.2020 Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов 1
23.12.2019 «Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира 1
28.11.2019 Версия Smart IDReader 3.3 научилась распознавать рукописный текст в паспорте РФ 1
12.11.2019 ВТБ продал скандального телеком-гиганта. Российский бизнесмен оспаривает сделку 1
02.10.2019 Скандальный телеком-актив ВТБ продают за 1 млрд евро 1
23.07.2019 Tele2 снижает стоимость звонков из Финляндии и Черногории 4
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
12.02.2019 Российский сервис заказа такси «Максим» вышел на рынок Узбекистана 1
05.12.2018 BI.ZONE и Ассоциация Банков России подвели итоги пилотного проекта платформы по обмену данными о киберугрозах 1
20.11.2018 «Мегафон» поднял цены на роуминг из-за девальвации рубля 1
04.09.2018 Исследование «Яндекса»: запросы из отпуска 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
24.04.2018 «Мегафон» «отменил международный роуминг» 1
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 1
26.02.2018 «Связной Трэвел» удержал показатели выручки и EBITDA по итогам 2017 года 1
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена 1
14.07.2017 МТС представила тариф и опцию «Забугорище» для тарификации звонков и интернета за рубежом 1
07.04.2017 Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017 1
06.04.2017 «Билайн» придумал, как обеспечить безлимитный интернет в роуминге 1
21.03.2017 Сербские фермеры с помощью Microsoft Azure увеличили урожай и снизили затраты воды 1
10.02.2017 Check Point: Hummingbad в январе потерял лидерство среди мобильных зловредов 1
06.12.2016 Власти заставили МТС отменить повышение цен в роуминге 1
22.11.2016 МТС под Новый год в разы подняла цены на международный роуминг 1
11.11.2016 Navitel обновил карты Европы 1
07.11.2016 На CNews Forum 2016 обсудят изменения в 54-ФЗ: как работать с оператором фискальных данных 1
27.06.2016 Музыкальный фестиваль-телемост MegafonLive возвращается 1
01.06.2016 Вышли обновленные карты Европы для «Навител Навигатор» 1
05.04.2016 Абонентов «Билайна» заставили платить в роуминге минимум 200 руб. в день 1
08.02.2016 ComfortWay привлек 6 млн евро инвестиций 1
25.01.2016 Число доменов в мире превысило 311 млн 1
01.12.2015 LTE-роуминг доступен клиентам «Билайн» в 63 странах 1

Публикаций - 86, упоминаний - 93

Черногория упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 253 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 5
Facebook 3766 2
Vivacom - Video & Audio Communications 15 2
Viva Telecom 3 2
Microsoft Corporation 11110 2
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 2
United Group 2 2
Samsung Electronics 5686 1
Intracom Telecom 39 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Ростех Азимут 16 1
МегаФон Федеральный центр исследований и разработок 2 1
Playrix Holding 14 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
Комдив 20 1
Yota - Скартел 623 1
BI.Zone 44 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 1
Vodafone Group 381 1
Telegram Group 702 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Yandex - Яндекс 4101 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Альфа-Банк 1126 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 3
Empreno Ventures - венчурный фонд 4 2
CCB - Corporate Commerce Bank 6 2
Providence Equity Partners 9 2
Delta Capital International 2 2
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 2
BC Partners 2 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 7 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Marshall Capital Partners 63 2
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Emerging Travel Group 3 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Связной ГК 881 1
Почта Банк 289 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Pizza Hut - Пицца Хат 8 1
Tholons 3 1
Bershka 4 1
H&M 12 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Carrefour 14 1
Visa International 1346 1
Согласие СК 44 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 51 2
Высокий суд Англии и Уэльса - Majesty's High Court of Justice in England 6 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
World Bank Group - Всемирный банк 130 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 6
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 105 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 838 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 781 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 478 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 4
WhatsApp Messenger 654 4
Rakuten Viber 429 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Microsoft Windows 10 6652 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
МТС Cashback - MTS Cashback 8 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Microsoft Windows 853 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 1
Microsoft Azure 1171 1
Visa Platinum 22 1
Visa Infinite 8 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 3 1
Visa Signature 1 1
Check Point Mobile Threat Prevention 15 1
Apple iPhone 3 383 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Linux OS 4265 1
Apple macOS 927 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Apple - App Store 2198 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
PHP - Язык программирования 305 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Малофеев Константин 98 2
Решетин Олег 38 2
Луврье Пьер 4 2
Русев Спас 6 2
Николаев Вячеслав 56 2
Косарев Дмитрий 11 2
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 4 2
Морошкин Александр 106 1
Путин Владимир 1826 1
Башмаков Александр 10 1
Краснопольский Алексей 12 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
Мурадов Рустам 1 1
Левиев Лев 15 1
Фурсин Алексей 100 1
Дорош Алексей 1 1
Бухман Дмитрий 9 1
Николаев Дмитрий 4 1
Маркин Алексей 4 1
Ефимов Владимир 32 1
Самарцев Дмитрий 7 1
Вольфсон Влад 55 1
Королюк Алексей 86 1
Арлазаров Владимир 118 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 51
Германия - Федеративная Республика 3648 37
Украина 3374 34
Франция - Французская Республика 2130 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 31
Европа 3766 27
Эстония - Эстонская Республика 417 21
Беларусь - Белоруссия 2093 21
Казахстан - Республика 2637 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 16
Италия - Итальянская Республика 1392 12
Финляндия - Финляндская Республика 817 12
Хорватия - Республика 118 11
Болгария - Республика 306 11
Индия - Республика 2175 10
Турция - Турецкая республика 952 10
Дания - Королевство 371 8
Швеция - Королевство 756 8
Таиланд - Королевство 361 8
Латвия - Латвийская Республика 450 8
Австрия - Австрийская Республика 528 8
Чехия - Чешская Республика 497 8
Израиль 722 8
Литва - Литовская Республика 329 8
Испания - Королевство 1256 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 7
Кипр - Республика 247 7
Греция - Греческая Республика 323 7
Сингапур - Республика 808 7
Польша - Республика 831 7
Румыния 344 7
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 45 6
Ватикан - Государство-город 33 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 6
Сан-Марино - Республика 32 6
Словения - Республика 111 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 5
POI - points of interest 60 2
Русский язык 985 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
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TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 2 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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