Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Черногория
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 86, упоминаний - 93
Черногория упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Малофеев Константин 98 2
|Решетин Олег 38 2
|Луврье Пьер 4 2
|Русев Спас 6 2
|Николаев Вячеслав 56 2
|Косарев Дмитрий 11 2
|Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 4 2
|Морошкин Александр 106 1
|Путин Владимир 1826 1
|Башмаков Александр 10 1
|Краснопольский Алексей 12 1
|Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
|Мурадов Рустам 1 1
|Левиев Лев 15 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Дорош Алексей 1 1
|Бухман Дмитрий 9 1
|Николаев Дмитрий 4 1
|Маркин Алексей 4 1
|Ефимов Владимир 32 1
|Самарцев Дмитрий 7 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Королюк Алексей 86 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|FT - Financial Times 247 2
|Wikipedia - Википедия 277 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
|Царьград - телеканал 7 1
|INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
|Cornell University - Корнеллский университет 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764252, в очереди разбора - 667939.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764252, в очереди разбора - 667939.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru