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Индексная книга (каталог) CNews*
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Черногория

Черногория

СОБЫТИЯ


14.07.2026 По всему миру отключен домен Telegram 1
02.06.2026 Т2 расширит географию VoLTE-роуминга до 48 стран в 2026 году 1
25.02.2026 Анастасия Устинова: Цифровые платформы забирают маржу у отелей — как вернуть контроль над доходом 2
20.08.2025 Взломана база данных Генштаба Украины. Опубликованы реальные цифры украинских потерь 1
28.03.2024 США не смогли перекрыть доступ «неправильным» странам к Starlink. Запрет обошли Россия и многие другие 1
11.03.2024 Популярные курорты России вошли в топ самых кошачьих городов 1
10.07.2023 Софтверная индустрия устояла, несмотря на серьезный отток кадров за рубеж 1
20.06.2023 Почему отключают горячую воду в летний период 1
18.11.2022 Softline купил международного разработчика финтех-продуктов 1
23.08.2022 Что будет с экспортом российского ПО? 1
05.08.2022 Из-за европейских санкций российские программисты готовят свое ПО к экспорту в Африку, Азию и на Ближний Восток 1
12.07.2022 В России начали массово продавать лицензии сбежавшей из страны Cisco 1
29.06.2022 В России катастрофа с запчастями для техники. Для починки одного устройства ломают другое 1
07.04.2022 Китайские госхакеры научились шпионить за пользователями с помощью плеера VLC 1
05.04.2022 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России после начала спецоперации 1
01.03.2022 Чтобы ИТ-специалисты не уехали, Россия отменит им налоги и воинскую обязанность 1
11.01.2022 Диапазон mmWave: секрет реализации потенциала 5G 1
16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
07.04.2021 «Билайн» определил, как изменился уровень мобильности москвичей за год с начала самоизоляции 1
19.01.2021 Роскомнадзор отдал на расправу иностранцам более 1700 российских сайтов 1
22.09.2020 Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
14.07.2020 Не .RU единым: топ-10 национальных доменов в России 1
30.04.2020 Tele2 продлил бесплатные мессенджеры для абонентов за рубежом 1
06.04.2020 Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом 1
23.03.2020 Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов 1
23.12.2019 «Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира 1
28.11.2019 Версия Smart IDReader 3.3 научилась распознавать рукописный текст в паспорте РФ 1
12.11.2019 ВТБ продал скандального телеком-гиганта. Российский бизнесмен оспаривает сделку 1
02.10.2019 Скандальный телеком-актив ВТБ продают за 1 млрд евро 1
23.07.2019 Tele2 снижает стоимость звонков из Финляндии и Черногории 2
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
12.02.2019 Российский сервис заказа такси «Максим» вышел на рынок Узбекистана 1
05.12.2018 BI.ZONE и Ассоциация Банков России подвели итоги пилотного проекта платформы по обмену данными о киберугрозах 1
20.11.2018 «Мегафон» поднял цены на роуминг из-за девальвации рубля 1
04.09.2018 Исследование «Яндекса»: запросы из отпуска 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
24.04.2018 «Мегафон» «отменил международный роуминг» 1

Публикаций - 132, упоминаний - 139

Черногория и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 14
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 7
Microsoft Corporation 25775 6
Apple Inc 13154 6
Yandex - Яндекс 9216 5
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Telegram Group 2940 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Новый диск 963 3
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Deutsche Telekom 954 3
Киевстар - Kyivstar 569 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
Viva Telecom 3 2
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 2
Merlion - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 96 2
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
Verysell ОБИНКО - Объединенная Интеграторская Компания 33 2
Verysell Telecom - Верисел Телеком 42 2
Telekom Srbija - Телеком Србија - Телеком-Сербия 22 2
IW Group - И Вэ Групп 11 2
A1 Telekom Austria Group - A1 Bulgaria - А1 България - Mtel - Mobiltel 24 2
Samsung Electronics 11064 2
Dell EMC 5180 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Cisco Systems 5372 2
X Corp - Twitter 2938 2
Huawei 4676 2
Qualcomm Technologies 1974 2
LG Electronics 3735 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Альфа-Банк 1979 3
Empreno Ventures - венчурный фонд 5 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 2
BC Partners 4 2
ВТБ Капитал - InterV Investment 5 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Delta Capital International 16 2
Providence Equity Partners 20 2
CCB - Corporate Commerce Bank 6 2
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
Белый Ветер 365 2
Игналинская АЭС - Ignalinos atominė elektrinė 11 2
Черна Вода АЭС - Атомная электростанция 5 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Абрау-Дюрсо 24 1
Europcar 7 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
En+ Group - Эн+ ГК 37 1
Wetherspoons 1 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Связной Travel - Связной Трэвел 13 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Emerging Travel Group 6 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
ООН ЮНОДК - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime 12 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Правительство Белгородской области - Губернатор Белгородской области - органы государственной власти 6 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Медиаком - Росмедиаком НП 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 17
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 4
HRM - Расчет отпуска 873 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 3
Google Android 15243 10
Apple iOS 8583 6
Rakuten Viber 665 4
Microsoft Windows 16882 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
Apple iPhone 6 4861 4
VK - Mail.ru - Одноклассники - ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 66 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Linux OS 11533 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
Mozilla Firefox OS 93 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Mozilla Firefox Marketplace - Firefox Apps Market 13 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Apple macOS 2419 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Smart Engines - GreenOCR 45 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
МТС Cashback - MTS Cashback 34 1
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 80 1
Python Django - web framework 55 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 40 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 15 1
Купибилет - Kupibilet 34 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
Google Go - Golang - Язык программирования 102 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
LinguaLeo 29 1
Fujitsu Stylistic - серия планшетов 41 1
Решетин Олег 49 3
Кравченко Дмитрий 42 2
Николаев Вячеслав 104 2
Косарев Дмитрий 13 2
Краснов Михаил 87 2
Ожегов Сергей 32 2
Vasilev Tsvetan - Василев Цветан 14 2
Русев Спас 6 2
Луврье Пьер 6 2
Ткачук Лариса 53 2
Ходос Юрий 22 2
Овчаров Румен 7 2
Синица Алексей 3 2
Piebalgs Andris - Пибалгс Андрис 3 2
Велчев Милен 3 2
Путин Владимир 3454 2
Касперская Наталья 319 2
Малофеев Константин 118 2
Макаров Валентин 251 2
Голомолзин Анатолий 75 1
Фридман Михаил 146 1
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 1
Маркин Алексей 4 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Патока Андрей 110 1
Зеленский Владимир 32 1
Николаев Дмитрий 21 1
Бухман Дмитрий 18 1
Боровиков Игорь 137 1
Иодковский Станислав 104 1
Дорош Алексей 2 1
Фурсин Алексей 158 1
Мишин Глеб 70 1
Абдулнасыров Айнур 7 1
Левиев Лев 31 1
Мурадов Рустам 1 1
Химич Роман 44 1
Машин Дмитрий 21 1
Краснопольский Алексей 16 1
Малюгин Владимир 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 87
Хорватия - Республика 287 59
Европа 24964 57
Болгария - Республика 799 54
Украина 7928 53
Сербия - Республика 375 50
Италия - Итальянская Республика 4508 46
Германия - Федеративная Республика 13221 44
Испания - Королевство 3840 43
Румыния 753 43
Северная Македония - Республика 101 42
Финляндия - Финляндская Республика 3697 42
Турция - Турецкая республика 2620 42
Кипр - Республика 636 42
Австрия - Австрийская Республика 1357 42
Эстония - Эстонская Республика 764 41
Греция - Греческая Республика 1017 41
Словения - Республика 255 39
Швеция - Королевство 3782 39
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 38
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Чехия - Чешская Республика 1349 35
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 10
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