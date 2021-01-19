Роскомнадзор отдал на расправу иностранцам более 1700 российских сайтов

Роскомнадзор внес в базу данных пиратских сайтов ALERT, созданную Всемирной организацией интеллектуальной собственности, информацию почти 1770 порталах. Этот список он составлял с октября по декабрь 2020 г. Эту базу могут использовать рекламодатели для исключения присутствующих в ней сайтов из своих рекламных платформ.

Роскомнадзор «нажаловался» на пиратов

Роскомнадзор передал Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС, World Intellectual Property Organization, WIPO) сведения о более чем 1700 сайтах, признанных злостными нарушителями авторских прав. Информация о них, по сообщению регулятора, уже внесена в базу в специальную базу ALERT, представляющую собой защищенную онлайн-платформу, в которую страны – участники ВОИС могут выгружать данные о пиратских сайтах.

В общей сложности Роскомнадзор внес в эту базу 1768 доменных имен в период с октября по декабрь 2020 г. включительно. Данные за январь 2021 г. ведомство пока не опубликовало, как и сам перечень сайтов, внесенных в базу ВОИС.

Все эти 1768 ресурсов, как сказано на сайте Роскомнадзора, регулярно размещали информацию, содержащую «объекты авторских и (или) смежных прав. По каждому из ресурсов Мосгорсудом были приняты решения об ограничении доступа на постоянной основе на территории России в соответствии со статьей 15.6 Федерального закона №149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”».

Возможные последствия

Сама по себе ВОИС не занимается анализом сайтов и с целью выявления фактов нарушения авторских прав. Более того, организация официально заявляет, что не несет ровным счетом никакой ответственности за то, какие именно сайты попадают в ее базу ALERT – все отдано на откуп регуляторов тех стран, которые входят в ее состав.

Роскомнадзор, вероятно, продолжит пополнять базу ВОИС ALERT

Таким образом, добавление того или иного портала в список ALERT не означает его тотальную и мгновенную блокировку. По сути, данная база данных – это, как утверждается на сайте самой ВОИС, «механизм, который позволяет государствам-членам организации и их учреждениям обмениваться списками сайтов, нарушающих авторские права, с целью предостережения рекламодателей от размещения рекламы на таких сайтах».

Подключаться к ALERT могут рекламодатели из стран-участников организации – для этого им нужно обратиться в ВОИС с соответствующим заявлением. После получения доступа они смогут использовать информацию из этой базы для настройки своих рекламных систем. На момент публикации материала ВОИС не взимала плату за пользование ALERT

Из всего этого следует, что после появления портала в списке ALERT у его владельцев, в теории, могут возникнуть проблемы с привлечением новых рекламодателей, что в дальнейшем может вылиться в нехватку средств на развитие сайта.

Как Россия связана с ВОИС

Организация ВОИС – это часть системы ООН, она была основана в 1967 г., а ее штаб-квартира расположена в Женеве (Швейцария). Россия присоединилась к ней в 1970 г., и российский офис организации находится в «Сколково». В общей сложности на 19 января 2021 г. ВОИС насчитывала 193 страны-участника.

Штаб-квартира ВОИС

Участником системы ВОИС ALERT Россия стала совсем недавно – лишь 21 сентября 2020 г., когда Роскомнадзор подписал с ВОИС меморандум о взаимопонимании в рамках участия в этом проекте. Вместе с ней к этой системе подключены еще четыре страны, но ВОИС не раскрывает их названия.

Также ВОИС ежегодно публикует всемирный рейтинг инновационных стран «Глобальный инновационный индекс», в котором есть и Россия. В рейтинге за 2020 г., как сообщал CNews, Россия она на 47 строчке, хотя в 2019 г. была на 46. Теперь Россия опережает лишь Индию, Черногорию и Филиппины (48, 49 и 50 места соответственно).

Профиль России на сайте ВОИС

В «Глобальном инновационном индексе» Россия теряет позиции год от года на протяжении как минимум последних пяти лет. Для примера, в 2016 г. она находилась на 43 строчке, но уже в 2017 г., опустилась на 45. Но падению России в рейтинге предшествовал ее подъем – в 2013 г. страна располагалась на 62 месте, в 2014 г. заняла 49 строчку,, еще через год – 48. В итоге 2016 г., когда Россия добралась до 43 места, стал для нее самым успешным в этом плане за последние 10 лет.