Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВОИС
Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности
Публикаций - 43, упоминаний - 122
ВОИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1256 1
|Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 81 1
|Tholons 3 1
|Anywayanyday 18 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 330 3
|РСП - Российский союз правообладателей 8 2
|IFPI - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 110 1
|Никифоров Николай 1129 2
|Путин Владимир 2141 2
|Ивлиев Григорий 5 2
|Сухотин Александр 1 1
|Пак Олег 90 1
|Зубов Юрий 6 1
|Abbott Ryan - Эбботт Райан 1 1
|Михалков Никита 7 1
|Тлевлесова Сауле 1 1
|Фурсин Алексей 102 1
|Кричевский Андрей 5 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Акиншина Алина 5 1
|Дроздов Игорь 19 1
|Дворкович Аркадий 179 1
|Ефимов Владимир 33 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Bloomberg 859 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 719 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7628 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1043192, в очереди разбора - 945007.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1043192, в очереди разбора - 945007.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru