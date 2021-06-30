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ВОИС
Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности



30.06.2021 Путин приказал защитить авторские права россиян с помощью блокчейна 4
20.05.2021 Россия и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности 2
19.01.2021 Роскомнадзор отдал на расправу иностранцам более 1700 российских сайтов 14
22.09.2020 Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 3
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 1
26.03.2020 Власти потратят 600 миллионов на «пятое колесо в телеге» - блокчейн, защищающий правообладателей 5
16.01.2019 Online Patent объявил о крупном обновлении платформы по управлению объектами интеллектуальной собственности 1
10.04.2018 Взлет России в мировых ИТ-рейтингах сменился застоем и падением. Цифры 1
02.02.2018 Эксперты: цифровые технологии помогут усовершенствовать механизм патентования 3
16.06.2017 После многолетнего роста Россия начала сдавать в глобальном инновационном индексе 1
28.04.2017 «Российское авторское общество» работу с агентами 2
26.04.2017 РСП, ВОИС и РАО объединит единая база данных 5
24.03.2017 Прибыль ZTE за 2016 год повысилась до 101,2 млрд юаней 1
01.11.2016 Путина просят защитить операторов связи от чиновников и правообладетелей 3
27.05.2016 Huawei вновь стала лидером по количеству патентных заявок 2
14.01.2016 Запрещенное онлайн-казино «Вулкан» отвоевало себе 10 доменов 3
30.10.2015 ИТ-разработчики смогут платить вдвое меньше при патентовании за рубежом 5
28.10.2015 Прокуратура проверит Aviasales по заявлению Anywayanyday 2
20.01.2015 «Навител» обратился в европейский Арбитражный центр ВОИС для получения прав на домены в зонах .MOSCOW и .МОСКВА. 2
30.07.2014 «ПРВМедиа» запустила сервис интернет-радио iTeleradio.ru 1
29.03.2013 Медведев прописал в Москве главного мирового борца за копирайт 15
27.03.2013 В России откроется представительство Всемирной организации интеллектуальной собственности 5
01.08.2011 Apple отсудила права на домен ipods.com 2
16.02.2011 Россияне стали патентовать меньше изобретений 3
27.10.2010 Никита Михалков получит 1% с продаж каждого компьютера и телефона 2
16.03.2009 ВОИС: активность киберсквоттеров растет 2
11.03.2009 СУ-155 отсудила домен su155.net 2
05.03.2007 Motorola проиграла спор о домене 1
01.02.2007 Интерпол создал новую базу данных по международному пиратству 1
27.12.2006 Джоанна Роулинг подстраховалась от киберсквоттеров 2
15.11.2006 Всемирный фонд дикой природы не получил домен wwf.com 2
24.10.2006 Вокруг имен в зоне .COM больше всего споров 4
17.10.2006 Уэйн Руни защитил именной домен 1
15.08.2006 Одиозный художник судится с киберсквоттером 3
27.01.2006 Киберсквоттеров наказывают все чаще 2
21.02.2005 На русских киберсквоттеров нет управы? 2
01.08.2002 ИД "КоммерсантЪ" отсудил домен www.kommersant.com у киберсквоттера 1
17.06.2002 Неделя в Сети: расцвет пиратства, упадок моды, домены наступают и выигрывают 2
13.06.2002 "Яндексу" удалось отсудить домен yandex.com 3

Публикаций - 43, упоминаний - 122

ВОИС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 9291 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 325 1
Цифровая Платформа 35 1
Армада - РБК софт 648 1
Онлайн патент - Online Patent 10 1
Qualcomm Technologies 1344 1
Lenovo Motorola 2725 1
Ericsson 1810 1
Acer Group 2001 1
Huawei 3006 1
Yandex - Яндекс 4402 1
Navitel - Навител Навигатор 256 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7518 1
ГЛОНАСС АО 82 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 602 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8169 1
Ростех - Ростехнологии 2248 1
Восход ФГБУ НИИ 413 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6106 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2179 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 285 1
РЖД - Российские железные дороги 1256 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 81 1
Tholons 3 1
Anywayanyday 18 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1763 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6905 5
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 102 5
Правительство РФ 2442 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 259 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 3
World Bank Group - Всемирный банк 217 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1863 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 446 2
Президент Российской Федерации 1587 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 76 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1882 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 1
МКС - Международная космическая станция 391 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 94 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 93 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 782 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 831 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1234 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 634 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 347 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 475 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 163 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 330 3
РСП - Российский союз правообладателей 8 2
IFPI - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 110 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11457 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4039 2
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 74 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1397 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1644 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 45 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 7435 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1338 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1551 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 170 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1151 1
Big Data - Большие данные 1146 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1253 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 448 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1792 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1154 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 98 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 588 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 547 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 9 3
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 20 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 81 1
Apple iOS 5780 1
Google Android 10796 1
Speedtest by Ookla 33 1
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 127 1
Роскосмос Цифровая Земля 2 1
Никифоров Николай 1129 2
Путин Владимир 2141 2
Ивлиев Григорий 5 2
Сухотин Александр 1 1
Пак Олег 90 1
Зубов Юрий 6 1
Abbott Ryan - Эбботт Райан 1 1
Михалков Никита 7 1
Тлевлесова Сауле 1 1
Фурсин Алексей 102 1
Кричевский Андрей 5 1
Бырдин Алексей 21 1
Акиншина Алина 5 1
Дроздов Игорь 19 1
Дворкович Аркадий 179 1
Ефимов Владимир 33 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Ротенберг Игорь 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 75027 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 25653 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8837 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7416 5
Япония 6007 5
Сингапур - Республика 1259 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24538 4
Украина 5069 4
Германия - Федеративная Республика 6223 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1142 4
Филиппины - Республика 341 3
Черногория 104 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 9657 3
Индия - Республика 3274 3
Швейцария - Женева 180 3
Южная Корея - Республика 2676 3
Бразилия - Федеративная Республика 1567 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 742 2
Беларусь - Белоруссия 2887 2
Колумбия - Республика 277 2
Того - Тоголезская Республика 13 2
Хорватия - Республика 174 2
Австралия - Австралийский Союз 1847 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 997 2
Финляндия - Финляндская Республика 1309 2
Румыния 460 2
Швеция - Королевство 1429 2
Дания - Королевство 718 2
Нидерланды 1587 2
Эстония - Эстонская Республика 596 2
Зимбабве - Республика 78 1
США - Торонто 145 1
Бельгия - Брюссель 145 1
Швеция - Стокгольм 290 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 106 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 58 1
Бурунди - Республика 54 1
Великобритания - Лондон 1491 1
Молдавия - Республика Молдова 603 1
США - Техас 515 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1385 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 259 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 53 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 356 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 1
Пиратство - Авторское право 258 1
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 13 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3849 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4745 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 17 1
Bloomberg 859 1
Коммерсантъ - Издательский дом 719 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7628 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 18 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 10 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 2 1
Ookla Рейтинг скорости мобильного интернета 2 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 44 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 473 2
Cornell University - Корнеллский университет 14 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 155 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 852 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 155 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 591 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1043192, в очереди разбора - 945007.
Создано именных указателей - 47669.
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