Михалков Никита


СОБЫТИЯ


26.12.2025 Защита от мошенничества, боль в спине и раскрашенное мороженое — что смотрели на Rutube в 2025 году 1
13.07.2022 «Налог на болванки» в России будет обязательным для всех электронных носителей, потому что правообладатели стали мало зарабатывать 1
30.06.2021 Путин приказал защитить авторские права россиян с помощью блокчейна 1
04.05.2020 Хакеры взломали почту митрополита Тихона и потребовали выкуп. Он отказался платить 1
26.03.2020 Власти потратят 600 миллионов на «пятое колесо в телеге» - блокчейн, защищающий правообладателей 1
14.11.2013 В России создается «министерство копирайта» 2
09.04.2013 Вокруг «Ростелекома» образовался мультимедийный гигант 1
03.01.2011 Франция вводит михалковский оброк на планшеты без Windows 1
02.11.2010 Российские пираты митингуют против «михалковского оброка» 1
27.10.2010 Никита Михалков получит 1% с продаж каждого компьютера и телефона 2
27.09.2010 Никита Михалков покажет кино «Ростелекому» 2
26.09.2005 "Премия Рунета-2005": 5 дней до завершения приема заявок 1
25.06.2003 Российское кино станет народным 1
04.12.2001 В Рунете открылся персональный сайт Александра Калягина 1
18.09.2001 Появилась электронная версия книги Андрея Кнышева 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Михалков Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
Ростелеком 10349 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 131 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
Archos Technology 72 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 43 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
Enaza - Фрешстор 1 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 158 1
InMedia - Инмедиа 14 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
МегаФон 9959 1
Acer Group - Acer Inc 2664 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
Telegram Group 2598 1
Новый век 27 2
Студия ТриТэ Никиты Михалкова 2 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 1
Ростелеком - РТК РосТелеКонтент 2 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 35 1
Tashamit Investments 1 1
Люксор дистрибьюшен 9 1
Walt Disney Company 638 1
Связной ГК 1384 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2711 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Почта России ПАО 2253 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12908 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 3
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3258 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6301 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5238 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 3 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 735 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Конституционный суд РФ 109 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 6
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 2
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 2
ППР - Пиратская партия России 12 2
Союз кинематографистов России 11 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
СТД РФ - Союз театральных деятелей Российской Федерации 4 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 20 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73481 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4205 2
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 846 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1839 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25562 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 406 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1176 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 1
Видеокамера - Camcorder 2328 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3929 1
RBT - Ring Back Tone - ringing tone - audible ringing - ringback tone - Color Ring Back Tone, CRBT 34 1
Рекордер - магнитофон - магнитола - видеомагнитофон 349 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 658 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 526 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 827 1
Автомагнитола - car radio 53 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31856 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4296 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1104 1
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5135 1
Народный экран - система спутникового киновещания 2 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Google Android 14738 1
Apple iPad 3942 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5868 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 939 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1218 1
Microsoft Windows 16367 1
Кричевский Андрей 19 2
Ивлиев Григорий 6 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Малофеев Константин 117 2
Провоторов Александр 157 2
Порховский Тихон 1 1
Ельцин Борис. 94 1
Зубов Юрий 13 1
Серебренников Кирилл 2 1
Пресняков Владимир 5 1
Володин Александр 7 1
Уфимкин Анатолий 20 1
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 53 1
Жуланов Евгений 11 1
Пожитков Игорь 13 1
Швыдкой Михаил 10 1
Шакиров Станислав 5 1
Никоненко Сергей 2 1
Безруков Сергей 4 1
Кнышев Андрей 1 1
Маковецкий Сергей 1 1
Верещагин Леонид 1 1
Башмет Юрий 3 1
Стоянов Юрий 4 1
Мирошниченко Ирина 1 1
Шапиев Азамат 1 1
Сединина Екатерина 4 1
Расторгуев Николай 2 1
Угренович Алексей 3 1
Грибоедов Александр 6 1
Учитель Алексей 1 1
Толстоганова Виктория 1 1
Бырдин Алексей 31 1
Мединский Владимир 14 1
Митрополит Тихон 2 1
Шевкунов Георгий 1 1
Путин Владимир 3361 1
Мишин Глеб 70 1
Ротенберг Аркадий 52 1
Рейман Леонид 1059 1
Россия - РФ - Российская федерация 157449 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45863 2
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 251 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1007 1
Россия - СЗФО - Псковская область 672 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1600 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18660 1
Европа 24654 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1316 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 667 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 382 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1715 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 117 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
Импортозамещение - параллельный импорт 568 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Профсоюз - Профессиональный союз 277 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 601 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3667 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
НКО - Некоммерческая организация 592 1
РИА Новости 989 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 2
The Insider 4 1
Незыгарь - Telegram-канал 5 1
Башинформ ИА 7 1
Медуза - Meduza 48 1
Black Mirror 5 1
Ведомости 1257 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2171 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1080 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 319 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 524 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1273 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 16 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411026, в очереди разбора - 730852.
Создано именных указателей - 188204.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

