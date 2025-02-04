Федеральный закон 85-ФЗ Закон о просветительской деятельности Закон о запрете просвещения
Федеральный закон 85-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3180 7
|Бегтин Иван 61 3
|Духанина Любовь 4 3
|Трефилов Алексей 45 2
|Чепакин Андрей 26 2
|Семенихин Максим 9 2
|Мякишева Марина 84 2
|Деревянко Константин 4 2
|Комлев Николай 96 1
|Шадаев Максут 1013 1
|Афанасьева Елена 3 1
|Курбанов Ризван 2 1
|Казакова Ирина 2 1
|Прутков Козьма 7 1
|Массух Илья 232 1
|Абдуллин Ринат 1 1
|Стятюгин Роман 37 1
|Фомичев Дмитрий 22 1
|Марков Ярослав 1 1
|Домбаев Ханпаша 1 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Соколова Наталья 18 1
|Соловьев Михаил 30 1
|Кулин Филипп 51 1
|Рензяев Константин 62 1
|Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 63 1
|Рагулин Дмитрий 1 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Касперская Наталья 291 1
|Рылов Александр 13 1
|Кулик Вадим 180 1
|Кононов Андрей 1 1
|Сарайкин Андрей 2 1
|Альшевских Андрей 6 1
|Мешалкин Владимир 3 1
|Бехтерев Дмитрий 13 1
|Голицын Сергей 26 1
|Гордин Михаил 10 1
|Лавров Андрей 8 1
|Ананьин Алексей 81 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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