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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федеральный закон 85-ФЗ Закон о просветительской деятельности Закон о запрете просвещения



04.02.2025 Блокчейн для кизлярских мастеров 1
21.11.2024 Wildberries внедрила новые инструменты защиты личных кабинетов продавцов 1
15.11.2024 Более 75% педагогов сталкивались с кибербуллингом среди своих учеников 1
06.11.2024 VK впервые проводит «Месяц борьбы с кибербуллингом» 1
07.10.2024 Беляевскую премию вручили за развитие ИТ и искусственного интеллекта 1
11.09.2024 «МТС Линк» и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.08.2024 «Ростелеком» подвел итоги работы контакт-центра викторины «Достижения Югры» 1
25.07.2024 Настольная книга архитекторов 18 века и монография духовного оратора - в Туле оцифровали книжные памятники на иностранных языках 1
17.07.2024 Чаще всего подрабатывают по специальности студенты педагогических, медицинских и ИT-направлений 1
02.07.2024 Axenix поддержит Беляевскую премию в популяризации ИИ 1
06.06.2024 «Аквариус» подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Вологодской области 1
22.05.2024 «Лаборатория Касперского» заключила соглашение о сотрудничестве с Государственным биологическим музеем им. К. А. Тимирязева 1
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1
22.02.2024 Холдинг «Т1» и «Финтех Хаб» Банка России провели финал образовательной программы 1
20.12.2023 Нейросеть превратит детские рисунки в полотна великих художников 1
19.12.2023 Нейросеть в облаке МТС превратит детские рисунки в произведения великих художников 1
14.07.2023 ИИ в российских условиях: драйверы, ингибиторы и важность кейсов 1
13.04.2023 Банк России и ВТБ договорились о стратегическом партнерстве в финтехе 1
13.12.2022 Лидеры российского матмоделирования хотят занять ведущие позиции на мировом рынке 1
09.12.2022 Okko и ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве 1
24.10.2022 В Удмуртии открылся первый в республике центр кибербезопасности 1
05.05.2022 Входную группу Московского зоопарка украсил современный 3D-экран с роликами о редких животных 1
28.02.2022 Илья Зуев -

Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота

 1
30.06.2021 Путин приказал защитить авторские права россиян с помощью блокчейна 1
30.04.2021 Российские ИТ-компании обрушились с критикой на «закон о запрете просвещения» 2
28.04.2021 «Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft 3
26.04.2021 «Сжег гимназию и упразднил науки». Власти запрещают россиянам делиться знаниями через интернет 1
12.04.2021 Orange Business Services запустил сервис для навигации и трекинга на предприятиях 1
20.02.2021 Власти России отслеживают детей с выдающимися способностями и заносят их в спецреестр с адресами и номерами телефонов 1
09.02.2021 Исследование Microsoft: мировой уровень цифровой культуры повысился в год пандемии 1
26.01.2021 Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko 1
25.01.2021 Corpsoft24 предоставила вычислительные ресурсы для размещения платформы «Меланоме.Нет» 1
11.08.2020 На смену большим данным пришли искусственный интеллект и системы машинного обучения 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 1
12.11.2019 Алексей Трефилов, ELMA -

BPMS и RPA не конкурируют, а дополняют друг друга

1
26.08.2019 России нужен 51 миллиард на вторую квантовую революцию 1
27.06.2019 Впервые код своего ПО открыл российский госорган 1
22.05.2019 Путину написали полную оптимизма стратегию развития искусственного интеллекта в России 1
11.04.2019 «ЭЛАР» создаст технологическую платформу для «Тотального диктанта» 1

Публикаций - 86, упоминаний - 89

Федеральный закон 85-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24643 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12657 5
Intel Corporation 12203 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4893 4
Ростелеком 9716 4
IBM - International Business Machines Corp 9442 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8756 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3924 3
SAP SE 5280 3
Google LLC 11796 3
8241 3
Cisco Systems 5117 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
Галактика - Корпорация 1469 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Yandex - Яндекс 7373 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 2
Т1 Иннотех 178 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 221 2
VK - Mail.ru Group 3456 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1009 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1134 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2042 2
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 2
Selectel - Селектел 387 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 2
Meta Platforms - Facebook 4441 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 322 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 155 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 2
Telegram Group 2008 1
Крок - Croc 1777 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 507 1
Apple Inc 12115 1
Broadcom - VMware 2365 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7341 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2359 2
РЖД - Российские железные дороги 1905 2
Volkswagen Group - VW 282 2
ГПБ - Газпромбанк 1085 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 198 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 2
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 2
Lockheed Martin 756 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 276 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 129 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 98 1
Альфа-Банк 1774 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 78 1
Метрополис ТРК 53 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 1
Киностудия КИТ 4 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
HSBC Midland Bank 1 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 665 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 55 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 1
Лента - Утконос 177 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Volvo Cars 253 1
Warner Bros. International Television Distribution 277 1
InCity - Модный континент 14 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 35 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5931 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3336 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 239 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4761 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1378 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2749 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5452 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 206 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 152 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 830 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 61 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 441 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 213 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 40 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 2
Знание - Российское общество 7 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 220 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 310 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 1
ЛДПР 105 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Талант и успех - Общественный фонд 19 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 292 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
4CIO 18 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
ISSA - International Social Security Association - МАСО - Международная ассоциация социального обеспечения 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50647 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21189 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13513 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27552 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19434 14
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20666 9
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7110 7
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10533 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10784 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11082 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7408 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1097 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2977 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5309 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3017 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12653 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12776 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16164 5
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 4
Google Android 14022 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1793 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
Microsoft Office 3739 2
Microsoft Office Word 776 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5203 2
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 143 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7093 2
Apple iOS 7822 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4976 2
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 63 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 641 1
Microsoft Azure 1409 1
Google Play - Google Store - Android Market 3296 1
Linux OS 9977 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4465 1
Python - высокоуровневый язык программирования 938 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
Oracle Hyperion 235 1
Microsoft Dynamics 1176 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 236 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 163 1
WhatsApp Messenger 1086 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 1
Yealink SIP - серия VoIP-телефонов 16 1
Scanex Web GeoMixer 12 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
MX Media & Entertainment - MX Player 8 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4037 1
Apple - App Store 2895 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 285 1
Путин Владимир 3180 7
Бегтин Иван 61 3
Духанина Любовь 4 3
Трефилов Алексей 45 2
Чепакин Андрей 26 2
Семенихин Максим 9 2
Мякишева Марина 84 2
Деревянко Константин 4 2
Комлев Николай 96 1
Шадаев Максут 1013 1
Афанасьева Елена 3 1
Курбанов Ризван 2 1
Казакова Ирина 2 1
Прутков Козьма 7 1
Массух Илья 232 1
Абдуллин Ринат 1 1
Стятюгин Роман 37 1
Фомичев Дмитрий 22 1
Марков Ярослав 1 1
Домбаев Ханпаша 1 1
Дроздов Игорь 45 1
Соколова Наталья 18 1
Соловьев Михаил 30 1
Кулин Филипп 51 1
Рензяев Константин 62 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 63 1
Рагулин Дмитрий 1 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Касперская Наталья 291 1
Рылов Александр 13 1
Кулик Вадим 180 1
Кононов Андрей 1 1
Сарайкин Андрей 2 1
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Мешалкин Владимир 3 1
Бехтерев Дмитрий 13 1
Голицын Сергей 26 1
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Лавров Андрей 8 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17070 4
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1199 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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