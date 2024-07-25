Настольная книга архитекторов 18 века и монография духовного оратора - в Туле оцифровали книжные памятники на иностранных языках

Корпорация «Элар» завершила очередной этап оцифровки для Тульской областной научной библиотеки. Продолжением сотрудничества со специалистами «Элар» стало создание электронных копий редких изданий на иностранных языках (XVIII век). Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В 2024 г. были созданы копии девяти книг, напечатанных в центрах мирового издательского дела, таких как: Париж, Женева, Лейпциг, Кельн. Продолжилась работа по оцифровке многотомного издания энциклопедического характера Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et de métiers (Paris, 1751-1765) - знаменитого труда коллектива выдающихся французских авторов эпохи Просвещения под руководством Дени Дидро и Жана Д’Аламбера.

«Многие европейские ученые XVIII века в своих трудах затрагивали вопросы взаимосвязи и практического применения научного знания и передовых для той эпохи технологий. Ярким примером служит руководство для архитекторов и проектировщиков гидротехнических сооружений Architecture hydraulique… (Paris, 1737-1753) французского военного инженера Бернара де Белидора, – сказала Светлана Святцева, заведующий сектора литературы на иностранных языках Тульской областной научной библиотеки. – Иллюстрированное полностраничными черно-белыми гравюрами издание прослужило основным учебником по гидравлике в учебных заведениях Европы вплоть до конца первой половины XIX века, что подтверждает прикладное значение данного сочинения».

Наряду со светскими книгами, в XVIII веке продолжили выходить в свет монографии философско-религиозного содержания на латыни и греческом языках, например, собрание речей теолога Матея Фабера Opus Concionum Tripartitum Matthiae Fabri (Köln,1739). Проповеди снискали ему репутацию духовного оратора, защитника католической веры.

Сканирование производилось на профессиональных отечественных сканерах «Элар» в бесконтактном режиме, что обеспечило сохранность для ценных исторических документов и позволило создать высококачественные копии оригиналов.

«Издания XVIII - первой четверти XIX века относятся к книжным памятникам. Благодаря созданию электронных копий, появляется возможность не только обеспечить сохранность оригинальных произведений, представляющих собой выдающиеся образцы научно-просветительской и философской мысли, но и раскрыть библиотечный фонд, сделать его доступнее читателям, обеспечив условия для широкого доступа к редким изданиями через электронный каталог библиотеки», – отметила Светлана Святцева.