ГК «Солар»: эмоции школьников и студентов – вот куда бьют мошенники

Министерство цифрового развития и связи Тульской области инициировало лекции по киберграмотности для школьников в рамках тематической недели «Дни регионов» на выставке «Регион-2030. Платформа Будущего». В мероприятии, которое состоялось в Национальном центре «Россия», приняли участие студенты Донского политехнического колледжа и около 3,5 тыс. школьников из Центрального федерального округа в режиме онлайн. Группу компаний «Солар» представила Анастасия Хвещеник, руководитель продукта Solar webProxy. Она рассказала об основных опасных киберугрозах для пользователей цифровых сервисов и поделилась основами цифровой гигиены. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Тульская область аккумулирует свыше 23 тыс. организаций от крупного бизнеса до средних и малых предприятий, в том числе и ИП, занятых в различных секторах экономики. Регион активно развивает проекты в сфере цифровизации промышленности, предпринимательства, молодежной политики и инфраструктурных проектов. Одним из важных направлений деятельности является кибербезопасность и цифровая грамотность населения.

По данным правоохранительных органов региона, в 2024 г. мошенники похитили 1.3 млрд у жителей региона. По состоянию на 1 сентября 2025 г. – 960 млн. Так, в 2025 г. в Тульской области запустили портал help.tularegion.ru, посвященный наиболее распространенным преступным схемам мошенников, а также методам профилактики противодействия кибер- и телефонных мошенников. Кроме того, регион запускает новый сезон «Цифрового ликбеза» в школах. Он посвящен распознаванию дипфейков. Эти меры направлены на борьбу с различными видами мошенничества, включая фишинг.

«Для студентов мастер-класс на выставке «Регион-2030» – это не только возможность получить новые знания, но и посетить инновационную площадку. Минцифры Тульской области продолжит взаимодействие с крупными компаниями в сфере информационной безопасности и ИТ в части просветительской деятельности и реализации проектов по противодействию кибермошенничествам в регионе», – отметил Роман Борисов, заместитель министра цифрового развития и связи Тульской области.

ГК «Солар» также отмечает рост числа кибератак, направленных на учащихся. Так, в период с 1 по 21 сентября 2025 г., в Центральном федеральном округе было зарегистрировано около 500 млн попыток подключения к фишинговым и вредоносным ПО (ВПО) с различных устройств, подключенных к корпоративной сети и WiFi школ и колледжей.

Как подчеркнула Анастасия Хвещеник, мошенники искусно используют психологические приемы для кибератак на школьников и студентов, так как они более подвержены скрытому влиянию, чем взрослые пользователи цифровых сервисов. Сильная эмоция и срочное действие – это ключевые факторы, которые побуждают учеников перейти на зараженный веб-ресурс, скачать вредоносный файл или случайно поделиться персональными данными (например, ФИО, номер телефона, карты или почты). Таким образом, сами того не подозревая, школьники и студенты неосознанно становятся жертвами киберпреступников.

Злоумышленники сначала рассылают сообщения, которые вызывают сильные эмоции — например, пугают взломом аккаунта или привлекают «суперскидкой», — чтобы человек перешел по вредоносной ссылке. Затем пользователь попадает на поддельный сайт, на котором у него выманивают пароли или данные карты либо заставляют скачать вирус под видом файла или программы. В результате мошенники получают доступ к личной информации, а устройство школьника или студента оказывается скомпрометированным.

Наиболее распространенный инструмент у злоумышленников – это электронное письмо. В рейтинг самых распространенных способов также входят телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и соцсетях (вишинг); SMS-сообщения от «доверенных источников» (смишинг) или коллбэк-фишинг. В этом случае преступник рассылает сообщения от имени техподдержки одного из популярных сервисов с просьбой перезвонить на указанный номер. Неподготовленный пользователь может случайно раскрыть чувствительную информацию или персональные данные, которые могут привести к атаке на родителей или родственников.

«Школьники и студенты зачастую доверчиво относятся к сообщениям о вымышленном взломе аккаунта или предложениям выгодно «прокачать» игровой аккаунт. Нередко преступники шантажируют детей под предлогом «слива фото и видео с вечеринки» и таким образом побуждают жертву к необдуманным действиям. Например, перейти по ссылке для перевода денежных средств или ввести код от аккаунта. Поэтому важно проводить тематические беседы о цифровой гигиене, повышать киберграмотность, чтобы пользователи научились выявлять такие «махинации» и могли защитить свои данные, избежать потерь и рисков для себя, семьи и друзей», – сказала Анастасия Хвещеник, руководитель продукта Solar webProxy.

Тульская область и ГК «Солар» планируют развивать дальнейшее сотрудничество в сфере киберграмотности среди школьников и студентов. «Солар» будет участвовать в развитии совместных программ по основам безопасной работы в сети, продвижению образовательного контента по противодействия кибератакам с использованием социальной инженерии для всех групп населения.