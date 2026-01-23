Социальная инженерия - Вишинг - Vishing - Voice phishing - Голосовой фишинг

Вишинг — один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную коммуникацию и играя определённую роль (сотрудника банка, покупателя и т. д.), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определённых действий со своим карточным счетом / платежной картой.