Buhtrap Хакерская группировка


Buhtrap — название ВПО и преступной группы, которая изначально его использовала в своих атаках для заражения устройств финансистов или юристов. Первые атаки на финансовые учреждения были зафиксированы еще в августе 2015 года. Ущерб от атак Buhtrap, который фиксировали наши эксперты в 2020−2022 годах, оценивался как минимум в 2 млрд рублей, а глобальный ущерб за все годы активности достигал примерно 6−7 млрд рублей. Последняя активность Buhtrap была замечена в апреле 2023 года.

УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 Кибератака на рынок ЭДО: как справился «Контур.Диадок» 1
20.04.2023 BI.Zone представила обновленную версию системы противодействия мошенничеству 1
10.04.2023 BI.ZONE обнаружила отравление поисковой выдачи как способ атак на российских бухгалтеров 1
02.08.2022 Bi.zone зафиксировала атаки группировки Buhtrap на частные компании 1
27.10.2021 «Лаборатория Касперского» рассказала об эволюции русскоговорящей киберпреступности за последние 5 лет 1
04.12.2019 Group-IB: рынок финансовых высокотехнологичных преступлений в России сократился на 85% 1
29.11.2019 В России на 85% снизилась киберпреступность против банков 1
16.07.2019 Eset предупредила об активности хакеров Buhtrap в области кибершпионажа 2
30.04.2019 Eset обнаружила распространение вредоносных файлов с помощью платформы «Яндекс.директ» 1
18.02.2019 «Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий всплеск атак банковских троянцев Buhtrap и RTM 1
05.09.2018 Group-IB: новая угроза для банков — группа Silence 1
27.07.2018 Сеть поддельных бухгалтерских сайтов заражет троянами российские банки. Каждая атака приносит больше миллиона 1
12.07.2018 Eset предупреждает о компрометации сайта Ammyy Admin 1
27.06.2018 «Лаборатория Касперского» обнаружила новые атаки шифровальщика Purga 1
22.02.2017 Eset раскрыл детали кибератак на российские компании 1
16.02.2017 Хакерская правка текстовых файлов лишила российские компании 200 млн 1
13.12.2016 Eset: хакеры нашли слабое звено в российских банках 1
06.07.2016 Eset раскрыла кампанию по кибершпионажу в Восточной Европе 1
12.11.2015 Авторы Buhtrap освоили APT-атаки 2
09.04.2015 Раскрыта масштабная кибератака на российские банки 4

Публикаций - 20, упоминаний - 25

Buhtrap и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1140 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5130 5
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 5
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 654 4
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 410 3
8711 2
Lurk - Хакерская группировка 19 2
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 77 2
SilentCards - Хакерская группировка 3 2
ТА505 - хакерская группировка 4 2
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
МегаФон 9573 1
Microsoft Corporation 25035 1
GitHub 925 1
Yandex - Яндекс 8075 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 98 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7875 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5097 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 220 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 748 1
Bangladesh Bank - Central Bank of Bangladesh - Центральный банк Бангладеш 9 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30320 19
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13310 18
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3210 14
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7647 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16520 7
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 63 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13196 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1643 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6753 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31248 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13157 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4192 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2242 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2202 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4554 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3078 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2309 3
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 426 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3041 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5080 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55048 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5626 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 871 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4365 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7973 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1645 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7289 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7935 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9560 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11892 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 833 2
Keylogger - Кейлоггер - Кейлогер 127 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2115 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 434 2
Microsoft Windows API 304 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1188 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2487 2
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 157 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 426 2
F6 - F.A.C.C.T. Hi-Tech Crime Trends 10 3
Microsoft Office 3882 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4950 3
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 2
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 21 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 676 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2010 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 313 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 20 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Microsoft Outlook Express 49 1
Delphi - язык программирования 143 1
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 100 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 400 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2378 1
Сбер - BI.Zone CESP - BI.Zone Cloud Email Security & Protection 26 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 415 1
Microsoft Windows 16117 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 598 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
Dogecoin (Doge) - Догикоин - криптовалюта 16 1
EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 15 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 311 1
Сбер - BI.Zone AntiFraud - BI.Zone BFP - BI.Zone Fraud Prevention - Bi.Zone BCFP - Bi.Zone Cloud Fraud Prevention 17 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1290 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 34 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 19 1
Microsoft Intermediate Language - MSIL - Microsoft Common Intermediate Language - MCIL - высокоуровневый ассемблер виртуальной машины .NET 11 1
Бифит - iBank 55 1
Poloniex - криптовалютная биржа 8 1
Discord 138 1
Google Android 14463 1
JavaScript - JS - язык программирования 1288 1
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 53 1
Boutin Jean-Ian - Бутен Жан-Йен 6 3
Волошин Евгений 64 2
Каргалев Ярослав 22 1
Волков Дмитрий 65 1
Голованов Сергей 66 1
Синицын Федор 9 1
Шилак Ксения 28 1
Харитонов Александр 68 1
Легезо Денис 40 1
Митюрин Игорь 2 1
Скулкин Олег 53 1
Сабитов Руслан 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 17
Азия - Азиатский регион 5680 4
Африка - Африканский регион 3541 3
Индия - Bharat 5606 3
Европа 24502 3
Казахстан - Республика 5728 2
Европа Восточная 3114 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44922 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13477 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52960 2
Мальта - Республика 133 2
Кения - Республика 157 2
Беларусь - Белоруссия 5940 1
Польша - Республика 1996 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 497 1
Украина 7726 1
Нидерланды 3586 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1064 1
Европа Западная 1487 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17792 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4179 1
Германия - Федеративная Республика 12854 1
Франция - Французская Республика 7940 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2123 1
Китай - Тайвань 4086 1
Южная Корея - Республика 6789 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 565 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6215 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3629 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6509 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8146 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11276 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53813 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2090 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1013 3
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 178 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11507 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3610 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2955 2
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 25 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31027 1
Английский язык 6818 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1628 1
Платёжное поручение - Payment order 235 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1238 1
Энергетика - Energy - Energetically 5387 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6412 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 777 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5853 1
Blacklist - Чёрный список 654 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2661 1
Fortune Global 500 287 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 927 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
Black Hat - Конференция 117 1
