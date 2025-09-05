Получите все материалы CNews по ключевому слову
Buhtrap Хакерская группировка
Buhtrap — название ВПО и преступной группы, которая изначально его использовала в своих атаках для заражения устройств финансистов или юристов. Первые атаки на финансовые учреждения были зафиксированы еще в августе 2015 года. Ущерб от атак Buhtrap, который фиксировали наши эксперты в 2020−2022 годах, оценивался как минимум в 2 млрд рублей, а глобальный ущерб за все годы активности достигал примерно 6−7 млрд рублей. Последняя активность Buhtrap была замечена в апреле 2023 года.
УПОМИНАНИЯ
Buhtrap и организации, системы, технологии, персоны:
|Boutin Jean-Ian - Бутен Жан-Йен 6 3
|Волошин Евгений 64 2
|Каргалев Ярослав 22 1
|Волков Дмитрий 65 1
|Голованов Сергей 66 1
|Синицын Федор 9 1
|Шилак Ксения 28 1
|Харитонов Александр 68 1
|Легезо Денис 40 1
|Митюрин Игорь 2 1
|Скулкин Олег 53 1
|Сабитов Руслан 1 1
|Fortune Global 500 287 1
