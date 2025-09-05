Buhtrap — название ВПО и преступной группы, которая изначально его использовала в своих атаках для заражения устройств финансистов или юристов. Первые атаки на финансовые учреждения были зафиксированы еще в августе 2015 года. Ущерб от атак Buhtrap, который фиксировали наши эксперты в 2020−2022 годах, оценивался как минимум в 2 млрд рублей, а глобальный ущерб за все годы активности достигал примерно 6−7 млрд рублей. Последняя активность Buhtrap была замечена в апреле 2023 года.