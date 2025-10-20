Разделы

Dogecoin (Doge) Догикоин криптовалюта


20.10.2025 Всемирно известная модификация Linux Ubuntu превратилась в вирус. Предупреждавших об этом пользователей блокировали 1
29.03.2023 Новый зловред-клиппер крадёт криптовалюту через поддельный браузер Tor 1
17.02.2023 «Яндекс» покажет конвертер криптовалют в «Поиске» 1
10.02.2023 Закрывается старейший в мире криптообменник. Его подкосила «очень морозная криптозима» 1
16.01.2023 Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году 1
28.12.2022 10 криптовалют, на которые стоит обратить внимание в 2023 году 1
28.10.2022 Илон Маск возглавил Twitter и начал расправу над топ-менеджерами 1
14.06.2022 Биткоин пережил оглушительное падение из-за политики США. Курс главной криптовалюты мира откатился на уровень 2020 года 1
04.03.2022 5 моментов, которые нужно учесть перед началом майнинга криптовалют 1
03.12.2021 Главные новости мира ИТ и техники за 2021 год: подводим итоги 1
29.10.2021 Инвестор заработал на криптовалюте Shiba Inu $5,7 млрд, вложив $8000 1
19.04.2021 Avast: вредоносное ПО для кражи криптовалюты распространяется через Telegram 1
30.04.2019 Eset обнаружила распространение вредоносных файлов с помощью платформы «Яндекс.директ» 1
07.05.2018 Eset обнаружила в Google Play приложение для кражи криптовалюты 1
13.03.2018 MyKassa начала прием криптовалют 1
05.08.2015 ECommPay начнет процессинг платежей Bitcoin 1
26.03.2014 Червь атакует сетевые устройства для добычи криптовалюты 1

X Corp - Twitter 2902 4
Yandex - Яндекс 8242 3
Polkadot 7 2
ESET - ESET Software 1145 2
Coinbase 61 2
Google LLC 12158 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 241 2
Crypto AG 36 2
Neuralink 18 1
MicroStrategy 66 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 801 1
ECommPay - Компания Платежных Решений, КПР 8 1
CoinEX - криптовалютная биржа 2 1
GitHub 945 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
Huawei 4170 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4425 1
Apple Inc 12532 1
Meta Platforms - Facebook 4512 1
Qualcomm Technologies 1898 1
Intel Corporation 12489 1
Telegram Group 2460 1
Buhtrap - Хакерская группировка 20 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5212 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 104 1
Почта России ПАО 2223 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 263 1
Blue Origin 22 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Tesla Motors 420 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7983 1
ПСБ - Промсвязьбанк 892 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 942 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1331 1
Альфа-Банк 1848 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
NanduQ - Qiwi 1002 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1901 1
Visa International 1967 1
Google Ventures - GV 37 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2904 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1436 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3492 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5172 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1690 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30988 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13471 5
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 591 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56133 4
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 82 3
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1001 3
Кибербезопасность - Fleeceware - Вредоносное приложение, предлагающие бесплатный пробный период, но потом, даже после удаления, все равно регулярно списывающие деньги 143 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3247 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13244 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7693 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4234 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21648 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3117 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12074 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5765 2
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 185 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2333 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25385 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9636 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4084 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2217 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3547 1
APE - Monkey’s Audio формат кодирования цифрового звука без потерь 76 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1095 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17712 1
Data monetization - Монетизация данных 1788 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 89 1
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14582 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3689 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9996 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7644 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 337 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3068 1
Application store - магазин приложений 1351 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 992 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1077 1
Логистика - Курьерские услуги - Роботы-курьеры 21 1
Транспорт общественный - Такси - Беспилотное такси - Автономное такси - Беспилотный трамвай 28 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 685 13
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 404 11
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 40 8
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 117 4
Bitcoin Cash - криптовалюта 20 4
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 35 4
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 73 4
Cardano - криптовалюта - блокчейн 11 3
LocalBitcoins - криптовалютная биржа 6 2
Huobi Global - криптовалютная биржа 14 2
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 13 2
Google Android 14559 2
The Digital Box ADA 28 2
Dash - Криптовалюта 55 2
Google YouTube - Видеохостинг 2860 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 618 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5066 2
Bitcoin Gold - криптовалюта 3 1
MyKassa - сервис приема платежей для интернет-магазинов 20 1
ReddCoin (RDD) - криптовалюта 1 1
Primecoin (XPM) - криптовалюта 1 1
Peercoin (PPC) - криптовалюта 1 1
Emercoin (EMC) - Эмеркойн - криптовалюта 3 1
Garantex - криптовалютная биржа 12 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
Microsoft Intermediate Language - MSIL - Microsoft Common Intermediate Language - MCIL - высокоуровневый ассемблер виртуальной машины .NET 11 1
Dropbox Paper 79 1
Apple iPad Pro 303 1
Apple MacBook Pro 534 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 472 1
Honor 50 - серия смартфонов 13 1
NASA Perseverance - Персеверанс - марсоход 4 1
SpaceX Crew Dragon 2 1
Bitmain - Antminer - серия ASIC-майнеров 7 1
FreePik 1342 1
Bybit - криптовалютная биржа 16 1
Upbit - криптовалютная биржа 2 1
Google Play - Google Store - Android Market 3407 1
Zcash - криптовалюта 10 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 418 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 396 2
Dorsey Jack - Дорси Джек 35 2
Смирнова Ева 19 1
Зыль Александр 1 1
Kangas Jeremias - Кангас Иеремиас 1 1
Leppanen Sara - Леппанен Сара 1 1
Boutin Jean-Ian - Бутен Жан-Йен 6 1
Тесаржов Роман 1 1
Agrawal Parag - Агравал Параг 6 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 60 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 161 1
Камлюк Виталий 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 154732 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53221 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17982 3
Земля - планета Солнечной системы 10601 3
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 47 2
Южная Корея - Республика 6817 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45285 2
Германия - Федеративная Республика 12900 2
Франция - Французская Республика 7961 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13526 2
Беларусь - Белоруссия 5984 2
Финляндия - Финляндская Республика 3656 2
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 62 1
Москва - ЮЗАО - Ясенево 38 1
Индия - Bharat 5641 1
Китай - Тайвань 4113 1
Нигерия - Федеративная Республика 327 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18384 1
Япония 13492 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 1
Испания - Королевство 3755 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1427 1
Казахстан - Республика 5762 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1772 1
Сингапур - Республика 1899 1
Узбекистан - Республика 1857 1
Нидерланды 3613 1
Solana 24 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17205 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11348 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8457 3
Английский язык 6847 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50716 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8262 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25624 2
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 198 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6264 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54394 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 814 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4648 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 239 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1111 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1365 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5538 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3633 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5230 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6865 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5903 1
Паспорт - Паспортные данные 2700 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2828 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1999 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 680 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1733 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4297 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1909 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 754 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 529 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1638 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8176 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2138 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6458 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2322 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 538 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1008 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 589 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2241 1
Bloomberg 1378 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11379 1
Reddit 348 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 251 1
Известия ИД 692 1
CoinMarKetCap 23 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 220 1
FT - Financial Times 1247 1
The Washington Post 341 1
CoinDesk 4 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 347 1
