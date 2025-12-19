Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187833
ИКТ 14529
Организации 11266
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26527
Персоны 81221
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Upbit криптовалютная биржа


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


19.12.2025 Северокорейские хакеры поставили в 2025 г. рекорд результативности. Украдено криптовалюты на $2,02 млрд 1
16.01.2023 Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году 1
03.12.2019 Исчез глава крупной криптобиржи с оборотом $750 млн в день. Валюта не выдается и не принимается 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Upbit и организации, системы, технологии, персоны:

CoinEX - криптовалютная биржа 2 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1594 1
Coinbase 63 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8207 1
Visa International 1974 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 1
ПСБ - Промсвязьбанк 903 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
NanduQ - Qiwi 1005 1
Альфа-Банк 1872 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1379 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2932 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 153 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5925 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1013 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 721 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 82 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73407 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23231 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9726 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 1
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 13 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 2
Dogecoin (Doge) - Догикоин - криптовалюта 17 1
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 31 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 75 1
EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 15 1
USDC - USD Coin - стейблкоины 16 1
Coinrail - криптовалютная биржа 6 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 40 1
TP-Link Tether 50 1
Bybit - криптовалютная биржа 18 1
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 13 1
LocalBitcoins - криптовалютная биржа 6 1
Huobi Global - криптовалютная биржа 14 1
IDAX - криптовалютная биржа 1 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
Garantex - криптовалютная биржа 12 1
Microsoft Windows 16351 1
Apple iOS 8264 1
Google Android 14718 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 1
Мельникова Анастасия 431 1
Guorong Lei - Гожун Лэй 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18252 2
Южная Корея - Республика 6866 2
Сингапур - Республика 1906 2
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 64 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Казахстан - Республика 5805 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 1
Беларусь - Белоруссия 6039 1
Китай - Шанхай 807 1
Монголия 366 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 223 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще