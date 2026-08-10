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Kraken криптовалютная биржа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.08.2026 Британские морские разведывательные беспилотники ВМС отправляли данные в Китай 1
03.10.2024 Аналитика «МегаФона»: россияне проявляют аномальный интерес к крипторынкам 1
06.02.2024 Создана нейросеть для генерации за копейки идеальных подделок российских паспортов и документов США 1
21.06.2023 Авторитетного криптовалютного сыщика обвинили в клевете. Поклонники перевели ему $1 млн, чтобы помочь отбиться от иска 1
22.03.2023 12 Telegram-ботов для работы и бизнеса: выбор ZOOM 1
16.01.2023 Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году 1
14.11.2022 Рекордное разорение. Личное ИТ-состояние в $16 млрд испарилось за неделю 1
27.09.2022 Созданную россиянином криптобиржу обчистили на $160 млн 1
03.08.2022 Известную криптобиржу крупно оштрафуют за обход санкций 40-летней давности 1
21.04.2022 Криптобиржа Binance объявила гонения на пользователей из России 1
08.09.2021 Сальвадор первым в мире сделал биткоин официальной валютой. В стране протесты, на бирже обвал 1
27.04.2021 Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж 1
25.06.2019 Биткоин взлетел выше $11000, поднявшись на 11% за неделю 1
03.04.2019 Курс биткоина резко пошел вверх. Главная криптовалюта мира восстала из мертвых 1
27.07.2018 Сеть поддельных бухгалтерских сайтов заражет троянами российские банки. Каждая атака приносит больше миллиона 1
26.03.2014 HP ConvergedSystem ускоряет внедрение SAP HANA 1
28.02.2014 Крупнейшая в мире биржа биткойнов банкрот. Украдено биткойнов на полмиллиарда долларов 1
25.02.2014 Крупнейшая биржа биткойнов самоуничтожилась 1
12.11.2010 Firefox разгоняется 1
21.02.2010 Supreme Commander 2. Видео 1
16.11.2009 Сменился лидер в Топ-500 суперкомпьютеров 1
28.05.2008 Microsoft: ботнет Kraken почти достиг размеров Storm 1
30.04.2008 Исследователи ИБ решают дилемму ботнета Kraken 1
10.04.2008 В России найден штаб крупнейшей в мире зомби-сети 1
09.04.2008 Ботнет Kraken стремительно растет 1
29.07.2004 IBM построит самый мощный военный суперкомпьютер 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Kraken и организации, системы, технологии, персоны:

Coinbase 70 11
X Corp - Twitter 2938 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Telegram Group 2941 3
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 2
Microsoft Corporation 25776 2
IBM - International Business Machines Corp 9701 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
HP Inc. 5883 2
Google LLC 12692 2
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 50 1
Новый диск 963 1
NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 1
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 76 1
SteelSeries 30 1
Celsius Network 4 1
CoinEX - криптовалютная биржа 2 1
CertiK 5 1
BitGo 4 1
BlockFi 3 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 933 1
МегаФон 10747 1
SAP SE 5602 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Intel Corporation 12812 1
Kingston Technology 218 1
AMD - Advanced Micro Devices 4644 1
Razer Inc 88 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  133 1
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 86 1
Buhtrap - Хакерская группировка 23 1
Revolut 17 1
Elliptic 15 1
BitCave 2 1
BCB Group 2 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
Visa International 1993 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
CBOE - Chicago Board Options Exchange - Чикагская биржа опционов - CBOE Global Markets 5 1
Wex - криптобиржа 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2428 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
Sequoia Capital 115 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
CME Group 21 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5661 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5969 4
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2131 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3199 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Bitcoin Foundation 8 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 8
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 160 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33496 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12206 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 4
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2787 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14271 4
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 4
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 4
Оповещение и уведомление - Notification 5948 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7462 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26803 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28281 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5505 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16980 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10008 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4473 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13318 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6496 3
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 89 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18334 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2724 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1842 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4876 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18130 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22579 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10364 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7925 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13717 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4619 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3195 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 103 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3058 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22945 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10747 1
Микрофон - Microphone 2812 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 10
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 8
Bitstamp - криптовалютная биржа 11 5
Bybit - криптовалютная биржа 22 4
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 4
Huobi Global - криптовалютная биржа 15 3
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 15 3
Bitfinex - криптовалютная биржа 15 3
FreePik 1844 2
Linux OS 11535 2
Microsoft Windows 16885 2
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 13 2
EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 15 2
Poloniex - криптовалютная биржа 8 2
Microsoft MSRT - Microsoft Malicious Software Removal Tool 27 1
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 57 1
Razer Synapse - Cloud-Based Hardware Configuration Tool 9 1
HPE ServiceGuard 21 1
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 1
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 1
Apple WebKit - SunSpider Javascript Benchmark 16 1
IBM Roadrunner 29 1
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 50 1
SteelSeries Arctis 4 1
Razer Kraken Tournament Edition 1 1
Upbit - криптовалютная биржа 3 1
Google Android 15246 1
Apple iOS 8584 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple macOS 2420 1
Microsoft Office 4173 1
Apple - App Store 3109 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
Microsoft Windows XP 2431 1
HP ProActive Insight - HP Proactive Customer Care - HP Proactive 24 Services - HP Proactive Select Services - HP Proactive Endpoint Management 20 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2514 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5727 1
Karpeles Mark - Карпелес Марк 4 2
Selkis Ryan - Селкис Райан 2 2
Водясов Алексей 222 2
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 2
von Landsberg-Sadie Oliver - фон Ландсберг-Сэди Оливер 2 2
Катков Павел 31 1
Костарев Глеб 3 1
Павлов Никита 146 1
Гончарова Ольга 7 1
Гаевой Евгений 1 1
Bankman-Fried Sam - Бэнкман-Фрид Сэм 8 1
Ellison Caroline - Эллисон Кэролайн 5 1
Farid Hany - Фарид Хани 2 1
Powell Jesse - Пауэлл Джесси 1 1
Taylor Chris - Тейлор Крис 35 1
Joyce Tom - Джойс Том 4 1
Goldfarb Debra - Гольдфарб Дебра 1 1
Аксаков Анатолий 163 1
Зайцев Михаил 345 1
Каргалев Ярослав 22 1
McAfee John - МакАфи Джон 31 1
Трофимчук Василий 4 1
Sun Justin - Сан Джастин 3 1
Лукашенко Александр 104 1
Hosp Julian - Хосп Джулиан 2 1
Sherman Brad - Шерман Брэд 2 1
Draper Tim - Дрейпер Тим 9 1
Draghi Mario - Драги Марио 6 1
Isaacs Oliver - Айзекс Оливер 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 12
Россия - РФ - Российская федерация 166226 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19146 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
Беларусь - Белоруссия 6290 2
Сингапур - Республика 1953 2
Франция - Французская Республика 8177 2
США - Теннесси 125 1
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 48 1
Япония - Канагава - Иокогама 77 1
Япония - Канагава 34 1
Казахстан - Республика 6049 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3451 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Дания - Королевство 1337 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 1
Европа Восточная 3138 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Великобритания - Лондон 2432 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
США - Техас 1048 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 1
Куба - Республика 417 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2664 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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