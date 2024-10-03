Аналитика «МегаФона»: россияне проявляют аномальный интерес к крипторынкам

Размещение мемкоина HMSTR нашумевшего кликер-приложения Hamster Kombat привело к резкому росту интереса жителей страны к криптовалютам. По итогам сентября 2024 г. интернет-трафик на крупнейшие криптоплощадки вырос более чем на треть год к году. Об этом свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе обезличенного трафика абонентов на тематические ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Создатели популярного приложения Hamster Kombat («Хомяк») разместили свой мемкоин 26 сентября 2024 г. на восьми мировых биржах по торговле криптовалютами. Мемкоин – разновидность электронной валюты, которая рождается благодаря интернет-мемам или другим трендам. Сегодня существуют десятки шуточных и игровых криптовалют, капитализация которых может достигать нескольких миллиардов рублей.

Оценить денежные успехи Hamster Kombat пока сложно, однако популярность игры вызвала аномальный интерес к криптовалюте в России. Так, в день официального выхода токена HMSTR на биржевые площадки суммарный объем передачи данных с сайтов основных криптобирж превысил среднедневные показатели россиян на 63%. А по итогам сентября 2024 г. общий объем трафика увеличился на 35% по сравнению с сентябрем 2023 г.

Наиболее востребованным валютным рынком в день начала торгов стала крупнейшая мировая площадка Binance, на нее пришлось более 45% всех потраченных ГБ, на второй строчке расположилась Bybit, сгенерировавшая более 30% трафика. Замыкает тройку площадка OKX (13% всего трафика).

При этом взрывной рост популярности продемонстрировала еще одна криптобиржа – EBI Exchange, которая не предъявляет жестких требований к верификации пользователей. В день «выхода хомяка» трафик на эту площадку превысил среднедневной показатель 2024 г. на 611%.

Мобильная игра Hamster Kombat была запущена в Telegram в марте 2024 г. Игроки могли добывать внутриигровую валюту – мемкоин, многократно нажимая на экран смартфона. По информации ее разработчиков, хотя бы один раз в игру сыграли более 300 млн пользователей. Летом мемкоин получил название HMSTR, позже стало известно о предстоящем листинге на биржах. Так у игроков появилась возможность поменять заработанное в ходе «тапания» на другие криптовалюты, что вызвало огромный интерес как у почитателей Hamster Kombat, так и у всего криптосообщества.

В целом интерес россиян к крупным биржам, специализирующимся на виртуальной валюте, вырос по сравнению с 2023 г. Наибольшую динамику показала площадка OKX: интернет-трафик на нее только за сентябрь 2024 г. увеличился на 840% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Далее идут BingX (+557%) и Bybit (+255%). С другой стороны, некоторые биржи потеряли часть трафика: Binance (-18%), KuCoin (-31%) и Kraken (-42%).

Аналитика «МегаФона» также показывает, что операциями с виртуальными деньгами увлекается все больше россиян. По итогам трех кварталов 2024 г/ самыми активными криптотрейдерами помимо москвичей и петербуржцев стали краснодарцы, самарцы и татарстанцы.

C 1 ноября 2024 г. в России вступит в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты, который даст определение ряду понятий и призван помочь урегулировать цифровые операции.