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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202640
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Karpeles Mark Карпелес Марк

СОБЫТИЯ


13.10.2026 Популярные криптокошельки Ledger Nano X продавались сразу со шпионским модулем для кражи криптовалюты 2
07.04.2015 Главный мировой покровитель Bitcoin обанкротился 2
16.04.2014 Крупнейшая биржа Bitcoin ликвидируется 2
28.02.2014 Крупнейшая в мире биржа биткойнов банкрот. Украдено биткойнов на полмиллиарда долларов 3
25.02.2014 Крупнейшая биржа биткойнов самоуничтожилась 2

Публикаций - 5, упоминаний - 11

Karpeles Mark и организации, системы, технологии, персоны:

Coinbase 72 2
X Corp - Twitter 2942 2
NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6021 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5784 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Bitcoin Foundation 8 3
Linux Foundation - Free Standards Group 208 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12379 3
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 575 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1892 3
Стандартизация - Standardization 2361 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9697 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13652 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7775 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35994 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 715 5
Bitstamp - криптовалютная биржа 11 2
Kraken - криптовалютная биржа 27 2
Mt. Gox - криптовалютная биржа 8 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 2
Selkis Ryan - Селкис Райан 2 2
Janssens Olivier - Джансенс Оливер 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168749 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19405 1
Швейцария - Цюрих 280 1
Япония - Токио 1022 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1234 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55122 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2624 1
Япония 13860 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27713 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 979 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58554 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1171 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8329 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7595 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5713 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3080 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 529 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3140 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6751 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1354 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1351 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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