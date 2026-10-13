Индексная книга (каталог) CNews*
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Karpeles Mark Карпелес Марк
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 11
Karpeles Mark и организации, системы, технологии, персоны:
|Coinbase 72 2
|X Corp - Twitter 2942 2
|NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 1
|Россети Ленэнерго 1699 1
|Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 715 5
|Bitstamp - криптовалютная биржа 11 2
|Kraken - криптовалютная биржа 27 2
|Mt. Gox - криптовалютная биржа 8 1
|Microsoft Windows BitLocker 942 1
|Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 2
|Selkis Ryan - Селкис Райан 2 2
|Janssens Olivier - Джансенс Оливер 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.