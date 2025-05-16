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Nakamoto Satoshi Накамото Сатоши Накамото Сатоси
УПОМИНАНИЯ
Nakamoto Satoshi и организации, системы, технологии, персоны:
|Bitcoin Foundation 8 5
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 1
|Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
|Bloomberg 1319 5
|Newsweek 39 5
|CoinDesk 4 5
|Forbes - Форбс 854 3
|AP - Associated Press 2006 3
|The Verge - Издание 571 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5950 2
|Wired - Издание 234 2
|CoinMarKetCap 23 2
|Gizmodo 130 2
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1228 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1292 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11298 1
|NYT - The New York Times 1063 1
|Fortune 207 1
|Investing.com 4 1
|GQ 21 1
|Wikipedia - Википедия 530 1
|Reddit 325 1
|РБК Daily 91 1
|The Economist 47 1
|Telegraph 195 1
|РБК Крипто 4 1
|FT - Financial Times 1236 1
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