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Nakamoto Satoshi Накамото Сатоши Накамото Сатоси


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Служба поддержки криптобиржи Coinbase продала хакерам данные миллиона своих клиентов 2
17.10.2024 Хозяин выброшенных на свалку 8000 биткоинов судится с властями, которые запрещают ему в ней рыться 2
06.02.2024 Лондонский суд пытается установить личность таинственного создателя биткоина 3
15.11.2021 Главный секрет современного интернета под угрозой раскрытия. Личность создателя биткоина будет разоблачена принудительно 2
09.02.2021 После внезапного маневра Tesla на $1,5 млрд биткоин рванул вверх на 20% 2
16.12.2020 Pornhub отказался от приема обычных денег и полностью перешел на криптовалюту 2
01.12.2020 Биткоин установил исторический рекорд стоимости 2
06.11.2020 Биткоин поднялся выше $15 тыс. впервые с начала 2018 года 2
22.10.2020 Биткоин резко рванул вверх и впервые за три года пробил цену $13 тысяч 2
18.08.2020 Курс биткоина резко рванул вверх 2
11.08.2020 Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян 2
14.11.2019 Создатель C++ против использования этого языка для майнинга биткоинов 2
06.07.2018 6 миллионов биткоинов потеряны навсегда 2
27.02.2018 Семья покойного «создателя биткоина» требует с другого «создателя» $10 миллиардов за грабеж 5
01.12.2017 Основатель McAfee пообещал съесть свой член, если биткоин не поднимется до $1 млн 2
09.10.2017 Хакеры начали майнить биткоины прямо на серверах Amazon 2
14.09.2017 Глава JP Morgan предсказал предельный курс биткоина 2
12.04.2017 Минфин: В 2018 г. в России легализуют биткоины 2
01.02.2017 Чиновник добывал биткоины на сервере Федерального резерва США 2
03.08.2016 Курс биткоинов обвалился на 20% после кражи монет на $77 млн 2
14.06.2016 Курс биткоина рванул вверх и достиг двухлетнего максимума 2
01.04.2016 В новом Microsoft Excel появится поддержка биткоинов 2
09.12.2015 Полиция обыскивает дом и офис таинственного создателя биткоинов 3
05.08.2015 ECommPay начнет процессинг платежей Bitcoin 1
06.07.2015 В системе Bitcoin произошел первый глобальный сбой, потеряны десятки тысяч долларов 2
18.08.2014 Немцы придумали, как добывать биткоины в 2 раза дешевле 2
05.06.2014 Bitcoin. Инструкция по применению 2
05.06.2014 Разгаданы факторы роста и падения курса биткоина 2
07.03.2014 Найденный в Калифорнии «создатель Bitcoin»: «Я никогда не слышал о биткойнах» 2
06.03.2014 Рассекречена личность создателя биткойнов 2
28.02.2014 Крупнейшая в мире биржа биткойнов банкрот. Украдено биткойнов на полмиллиарда долларов 2
25.02.2014 Крупнейшая биржа биткойнов самоуничтожилась 2
07.02.2014 Крупнейшая биржа биткойнов приостановила вывод средств 2
06.02.2014 Генпрокуратура, ФСБ и МВД взялись за биткойны 2
27.01.2014 В России расчеты в биткойнах приравняли к финансированию терроризма 2
19.12.2013 ФБР - владелец самого большого в мире кошелька Bitcoin 2
28.11.2013 Англичанин выбросил на свалку биткойны на миллионы долларов 2
08.04.2013 Россияне больше всех в мире интересуются криптовалютой Bitcoin 2

Публикаций - 38, упоминаний - 80

Nakamoto Satoshi и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2879 6
PayPal 656 5
Coinbase 59 4
Google LLC 11935 3
NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 3
Chainalysis 19 2
Microsoft Corporation 24829 2
Intel Corporation 12301 2
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 94 2
BitGo 4 2
Meta Platforms - Facebook 4464 1
Bitfury Group 25 1
Elliptic 13 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4120 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 813 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
IBM - International Business Machines Corp 9468 1
Apple Inc 12256 1
Amazon Inc - Amazon.com 3043 1
AMD - Advanced Micro Devices 4302 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Selectel - Селектел 405 1
GlobalFoundries - GF 90 1
Thales - Gemalto 183 1
ECommPay - Компания Платежных Решений, КПР 8 1
Цифра ГК 2468 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7562 4
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MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
PornHub 26 1
Tesla Motors 407 1
John McAfee Global Technologies - MGT Capital Investments 6 1
Microsoft - LinkedIn 660 1
ATIC 38 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 1
Aviva 10 1
Barclays 121 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
Россети Ленэнерго 1700 1
MasterCard - CipherTrace 2 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Euronext Amsterdam - Амстердамская фондовая биржа 7 1
Skybridge Capital 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4938 14
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МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 696 1
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