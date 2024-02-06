Лондонский суд пытается установить личность таинственного создателя биткоина

Высокий суд Лондона начал разбирательство по поводу авторских прав на криптовалюту Bitcoin. Это дело в очередной раз вселяет надежду на раскрытие интригующего секрета — кто создал биткоин? Австралиец Крейг Райт с 2016 г. называет создателем себя, но его оппоненты в суде заявили, что это ложь.



Спор из-за авторского права на биткоин

Высокий суд Лондона начал разбирательство по поводу права интеллектуальной собственности на криптовалюту Bitcoin (биткоин).

Crypto Open Patent Alliance (COPA) просит суд постановить, что австралиец Крейг Райт (Craig Wright) не является Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto), таинственным создателем биткоина. Слушания начались 5 февраля 2024 г. и продлятся пять недель, сообщило агентство Reutеrs.

Райт утверждает, что он является автором официального документа 2008 г., основополагающего текста о биткойнах и других криптовалютах, опубликованного под именем Сатоши Накамото, и что это означает, что он владеет авторскими правами на официальный документ и имеет права интеллектуальной собственности на блокчейн биткоинов.

Это утверждение является «наглой ложью», заявили юристы, представляющие группу COPA, в состав которой входит платежная фирма Block (SQ.N) основателя Twitter Джека Дорси (Jack Dorsey).

Доводы противоборствующих сторон

COPA заявляет, что Райт так и не предоставил никаких подлинных доказательств, и обвиняет его в неоднократной подделке документов в поддержку своего утверждения о правах на биткоин.

Адвокат COPA Джонатан Хаф (Jonathan Hough) заявил, что утверждение Райта было тщательно продуманной «наглой ложью», подкрепленной «подделками в ​​​​промышленном масштабе», для создания которых якобы использовался ChatGPT.

«В поведении доктора Райта есть элементы, которые переходят в фарс», — сказал Хаф. И добавил: «Поведение доктора Райта также смертельно серьезно. На основании своего нечестного заявления о том, что он Сатоши, он выдвинул претензии на сотни миллиардов долларов, в том числе против многочисленных частных лиц».

Однако адвокат Райта Энтони Грабинер (Anthony Grabiner) утверждает, что он представил четкие доказательства, демонстрирующие авторство Райта «в официальном документе и создании биткойна».

Грабинер обратил внимание на то, что никто больше публично не заявлял, что он Сатоши: «Если бы доктор Райт не был Сатоши, можно было бы ожидать, что настоящий Сатоши выступит, чтобы опровергнуть это утверждение».

Ждем кульминацию расследования

Это дело должно стать кульминацией многолетних спекуляций об истинной личности Сатоши, считает Reutеrs. Одна из первых попыток ее рассекретить была предпринята в начале 2014 г., когда эксперты журнала Newsweek сообщили, что биткоин создал некий Дориан Прентис Сатоши Накамото (Dorian Prentice Satoshi Nakamoto), который позже заявил о своей непричастности к созданию биткоина.

Крейг Райт заявил, что биткоин исключительно его творение, в начале 2016 г. В ответ, в 2018 г., Райт получил судебный иск от брата некоего покойного Дэвида Клеймана (David Kleiman), который, как утверждает его семья, работал над биткоином на пару с Райтом. В иске указано, что Райт не только присвоил себе все лавры, но еще и отнял у Клеймана их совместную компанию W&K.

Будущее биткоина под вопросом?

Таинственный Сатоши Накамото разработал идеологию ставшей очень популярной криптовалюты и опубликовал ПО для «добычи» монет Bitcoin посредством сложных математических вычислений. У биткоинов как валюты не существует централизованного эмитента, а выпуском («добычей») монет может заняться любой обладатель достаточного вычислительного ресурса.

Первого декабря 2023 г. курс биткоина, по данным «РБК-Крипто», обновил годовой максимум и превысил отметку $38,6 тыс. А в январе 2024 г. опрошенные Deutsche Bank потребители в США и Европе, как писал CNews, высказали мнение, что к концу года Bitcoin может подешеветь до $20 тыс. за единицу и исчезнуть в дальнейшем насовсем.

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Но уже в феврале 2024 г. Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), авторитетный финансист, инвестор, основатель хедж-фонда Skybridge Capital, предсказал, что стоимость Bitcoin достигнет $170 тыс. за единицу. По его мнению, рост начнется вскоре после того как в апреле этого года состоится так называемый «халвинг» — заложенное в протоколе Bitcoin плановое сокращение количества вновь выпускаемых биткоинов.

Скарамуччи полагает, что биткоин может в конечном счете достичь примерно половины мировой рыночной капитализации золота. Это будет означать, что стоимость каждой единицы криптовалюты составит около $400 тыс.