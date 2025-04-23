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Dorsey Jack Дорси Джек



23.04.2025 В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны 2
15.08.2024 Новый уровень санкций. Россиян выгоняют из популярного сервиса, основанного россиянами 2
06.02.2024 Лондонский суд пытается установить личность таинственного создателя биткоина 2
14.04.2023 Арестован убийца создателя «бандитского» платежного сервиса Cash App. Им оказался крупный ИТ-бизнесмен 2
05.04.2023 Убит cоздатель сверхпопулярного «платежного сервиса для бандитов» Cash App 3
08.02.2023 Неизвестные хакеры более полугода стараются уничтожить Tor. Сеть работает медленно и нестабильно 2
28.10.2022 Илон Маск возглавил Twitter и начал расправу над топ-менеджерами 2
15.09.2022 Бывший директор по безопасности Twitter: В компании полный бардак с безопасностью 2
15.06.2022 Создатель Twitter объявил о рождении интернета «пятого поколения» 2
14.06.2022 Биткоин пережил оглушительное падение из-за политики США. Курс главной криптовалюты мира откатился на уровень 2020 года 1
13.05.2022 В Twitter полетели головы топ-менеджеров. Компания затягивает пояса в ожидании покупки Маском 3
10.01.2022 Россияне создали стартап стоимостью $17,5 млрд 2
06.12.2021 При новом гендиректоре в Twitter полетели головы 3
21.06.2021 ИТ лишает людей зарплаты и работы. За 40 лет рабочим стали платить меньше на 15% 2
16.06.2021 «Создатель интернета» продает с молотка его исходный код 2
05.02.2019 Биткоин поставил исторический антирекорд 2
27.12.2018 Антимонопольщики преследуют Google, Apple, Facebook и Amazon по всему миру 1
10.02.2017 Twitter показал худший рост выручки со времен IPO 3
15.12.2016 Twitter не взяли на встречу ИТ-шников с Трампом, потому что он слишком маленький 1
25.10.2016 Twitter сократит очередные 300 человек 2
10.10.2016 Twitter мечтает продать себя поскорее, но все покупатели внезапно передумали 2
17.05.2016 Twitter решил отказаться от ограничения в 140 знаков 2
01.03.2016 10 лет без прибыли: Убытки Twitter достигли $2 млрд 2
25.01.2016 После провального 2015 г. из Twitter ушли 4 топ-менеджера 3
12.10.2015 Новый директор Twitter готовит масштабные увольнения 3
05.10.2015 В Twitter появился генеральный директор 3
08.01.2014 Революционный сервис от основателя Twitter вызвал бурю критики. ВИДЕО 2
07.10.2013 Усманов и Мильнер вложили в Twitter сотни миллионов долларов 2
18.02.2010 Американские ИТ-гуру поделятся своим опытом с россиянами 1
18.02.2010 В Москву прибыла Делегация по инновациям из США 1
02.12.2009 Основатель Twitter запустил новый стартап Square 2
12.05.2009 Один из создателей Twitter запускает новый стартап 2

Публикаций - 32, упоминаний - 66

Dorsey Jack и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2877 31
Meta Platforms - Facebook 4457 10
Google LLC 11914 8
Microsoft Corporation 24793 5
Apple Inc 12233 4
Cisco Systems 5145 3
Amazon Inc - Amazon.com 3036 3
Salesforce.com 433 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 234 3
Alphabet 139 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Coinbase 58 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Snapchat 131 1
Inrupt 4 1
VK - Mail.ru Group 3479 1
Mozilla Foundation 201 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 335 1
Dell EMC 5046 1
HP Inc. 5712 1
Atlassian 121 1
Snowflake 19 1
Okta 18 1
DocuSign 18 1
AirTable 2 1
Zynga Game Network 132 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1480 1
Neuralink 16 1
Meta - FRL - Facebook Reality Labs 10 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 82 1
Технологии Будущего 150 1
MicroStrategy 64 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 1
Telegram Group 2146 1
Adobe Figma 44 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4090 1
Tesla Motors 402 4
Block - Square 197 3
Walt Disney Company 625 3
Microsoft - LinkedIn 658 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 2
eBay Inc 1622 2
Unsplash 947 2
Visa International 1953 1
РЖД - Российские железные дороги 1934 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 1
Uber 332 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 58 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
Salesforce Ventures 6 1
TCV - Technology Crossover Ventures 5 1
Iconiq Capital 3 1
Dragoneer Investment Group 5 1
Spark Capital 19 1
Elliott Management - Elliott Associates 15 1
101Hotels.com 456 1
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 8 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 46 1
Christie's - Кристис 12 1
Sotheby's - Сотбис 26 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 510 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 621 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 429 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1021 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 269 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 18 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6050 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1150 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1253 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 1
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U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 642 1
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5545 1
JFTC - Japan Fair Trade Commission - Комиссия по справедливой торговле 1 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 1
Демократическая политическая партия США 116 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10731 12
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7340 5
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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