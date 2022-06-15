Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Техника
|

Создатель Twitter объявил о рождении интернета «пятого поколения»

Программная платформа Web5, созданием которой занимается новая компания Дорси TBD, заявлена как следующий этап развития интернета, комбинирующий возможности сегодняшней Web 2.0 и пока существующей только на уровне концепции Web3.

Сетевая футурология

Бывший глава Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) анонсировал новую программную платформу Web5.

Разработкой Web5 займётся новая компания Дорси TBD, созданная в прошлом году: её заявленной целью является создание финансовых сервисов на базе блокчейна. TBD, в свою очередь, является подразделением Block Inc., платёжного оператора, основанного в 2009 г. при участии Дорси (он является также исполнительным директором Block).

Web5 должна будет стать «экстра децентрализованной веб-платформой» и, по заявлению Дорси, «вероятно, самым важным вкладом в развитие интернета» со стороны его компаний.

Одним из ключевых компонентов Web5 станет Ion, программная система, разработанная Microsoft и работающая на основе mainnet-сети Bitcoin, то есть на блокчейне, составляющем основу криптовалюты. Ion создавался с целью помочь разработчикам реализовать технологию Децентрализованных идентификаторов (Decentralized Identifiers), которая упрощает доступ пользователей к приложениям и перемещение данных между онлайн-сервисами.

dorsey600.jpg

Джек Дорси образовал «пятую итерацию» интернета из сложения цифр в названиях существующей Web 2.0 и будущей Web3

«Всемирная сеть демократизировала обмен информацией, но в ней отсутствует ключевой компонент: идентичность. Мы стремимся защитить персональные данные с помощью сотен аккаунтов и паролей, которые не можем запомнить. В сегодняшней Сети наша идентичность и персональные данные стали собственностью третьих сторон», - говорится в заявлении TBD. - «Web5 обеспечивает вашим приложениям децентрализованные идентичность и хранение данных. Разработчики смогут сосредоточиться на качестве клиентского опыта, в то время как контроль над данными и идентичностью возвратится к пользователям».

Кошелёк всему голова

В пояснениях TBD указывается, что Web5 позволит реализовать множество пользовательских сценариев: платформа позволит клиентам подключаться к облачным сервисам через цифровые кошельки, в которых хранятся криптовалютные активы; передавать настройки приложений от одного сервиса к другому и так далее.

CNews Analytics: Атлас российского рынка интернета вещей
Интернет вещей

«То есть, видимо, речь идёт о создании платформы, где конечный пользователь будет использовать свой цифровой кошелёк (к примеру) как универсальный идентификатор для любых сервисов, без необходимости регистрироваться на каждом в отдельности и рисковать утечкой предоставленных данных, - говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. - Инициатива выглядит многообещающей, но её реализация, скорее всего, займёт не один год и наткнётся на серьёзное сопротивление тех, кто сегодня зарабатывает на эксплуатации личных данных пользователей».

Обозначение Web5 связано с тем, что эта парадигма является своего рода суммой Web 2.0 - Всемирной Сети в её сегодняшнем виде, и Web3 - заявленной новой итерацией интернета уже на базе блокчейна. Web3 - это пока лишь концепция.

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов

Сотрудница «Ростелекома» отсудила без малого миллион за незаконное увольнение

Операторы нашли хитрый способ защитить россиян от надзора спецслужб

Intel больше не нужны разработчики процессоров для ПК. Расширение штата остановлено

Стартап Xsolla, уволивший 150 человек по совету Big Data, ликвидирует главный российский офис

Хозяева «Билайна» продали сотового оператора бизнесмену из окружения Саакашвили

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Технологии для дачников: лучшие IP-камеры видеонаблюдения

Показать еще

Наука

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой

На Марсе есть полярные сияния, но нет магнитного поля — как такое возможно?
Показать еще