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Web 2.0 Веб 2.0
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|06.02.2022
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5 преимуществ Web 3.0. над Web 2.0
ворим о том, какой будет система сетевых коммуникаций нового уровня, в чем преимущества Web 3.0 над Web 2.0. Web 2.0 – сеть эпохи социальных платформ, блогов и других ресурсов, информаци
|14.05.2013
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Совет главных конструкторов рекомендовал «Образование Web 2.0» для тиражирования в регионах России
») стала одним из первых сервис-провайдеров, внедривших на региональном уровне систему «Образование Web 2.0», одобренную Советом главных конструкторов информатизации регионов России для использ
|04.08.2011
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Россия: аналитики определили крупнейшие соцсети, блоги, фото- и видеохостинги
В России наибольшей популярностью среди Web 2.0 проектов пользуются социальные сети, блоги, видеохостинги и фотохостинги. К такому вы
|28.02.2011
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Бум технологий Web 2.0 ставит под угрозу конфиденциальность и безопасность СМБ-компаний
ых. «В прошлом большинство социальных сетей предназначалось для индивидуального использования, — отметил Корронс. — Но сейчас мы наблюдаем бум социальных стратегий в корпоративном секторе. Технологии Web 2.0 оказались чрезвычайно эффективными для реализации маркетинговых задач, коммуникаций, обслуживания клиентов и т.д. Однако одновременно с очевидной выгодой существует также и множество уг
|29.10.2010
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Проблемы СЭД в эпоху Веб 2.0 актуальными еще не стали
ные эксперты рынка СЭД соглашаются с важностью электронного документооборота в условиях современных Веб 2.0-технологий, но отмечают серьезную отдаленность этой проблемы от реалий развивающихся
|29.10.2010
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Новый сервис WatchGuard Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0
on Control компании получают всесторонний и детализированный контроль над использованием приложений Web 2.0, таких как Facebook, Twitter, LinkedIn и т.п. Сервис WatchGuard Application Control н
|30.09.2010
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McAfee и Riverbed представили интегрированное решение для оптимизации WAN и обеспечения безопасности
пании McAfee и Riverbed Technology объявили о расширении сотрудничества по обеспечению безопасности Web 2.0 на платформе Riverbed Services Platform (RSP). Партнерство подчеркивает стремление об
|11.08.2010
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Большинство администраторов по ИТ-безопасности осознают угрозы Web 2.0: исследование
Согласно результатам исследования «Web 2.0: безопасность на рабочем месте», проведенного компанией Ponemon Institute, 82% админи
|06.08.2010
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Программный блейд Check Point Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0
который призван помочь организациям обеспечить безопасность и контроль тысячи различных приложений Web 2.0. Программный блейд обеспечивает прозрачность приложений с помощью библиотеки приложен
|27.08.2009
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Symantec Protection Suite теперь обеспечивает защиту от угроз Web 2.0
роннюю защиту интернет-каналов благодаря применению многоуровневых технологий нейтрализации вредоносных программ. Оно призвано защитить клиентов от распространенных в настоящее время ботнетов и угроз Web 2.0, говорится в сообщении Symantec. Одной из составных частей технологии защиты является антивирусный механизм Symantec, а также система фильтрации приложений и категоризации доступа к сай
|24.06.2009
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Frost & Sullivan: популярность Web 2.0-технологий растет из-за кризиса
са многие компании пересмотрели свой подход к ведению деятельности и стремятся с помощью технологий Web 2.0 сохранить эффективность при значительном сокращении расходов, говорится в новом иссле
|30.04.2009
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Citrix ускоряет доставку веб-приложений: технология NetScaler Web 2.0 Push
Компания Citrix Systems представила технологию Web 2.0 Push, которая вошла в состав продукта для доставки веб-приложений Citrix NetScaler. Н
|26.09.2008
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Cisco представила новый портфель решений для совместной работы
решения Cisco для унифицированных коммуникаций, Cisco TelePresence и новая платформа для приложений Web 2.0. Все эти решения используют сеть как платформу, помогающую людям связываться друг с д
|30.06.2008
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Боевой Web 2.0 исследуется ВВС США
Сети в целях срочного выявления достоверной и точной информации), очевидно, базируется на принципах Web 2.0. В основе нового подхода к анализу пользовательского контента - исследование характер
|15.05.2008
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Web 2.0 повышает продажи и узнаваемость бренда
Использование инструментов Web 2.0 в рекламных кампаниях повышает узнаваемость бренда и увеличивает продажи, говорится в
|29.01.2008
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IBM расширяет платформу Web 2.0 для бизнеса
Корпорация IBM представила целый ряд инструментальных средств Web 2.0 и коллективной работы для корпоративных mashup-приложений (так называемых ситуационных приложений, комбинирующих в себе контент из разных источников) и «социального» программного обеспе
|11.01.2008
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Web 2.0 выходит на государственный уровень
ражданами и между собой, поэтому все чаще начинают использовать социальные сети и другие приложения Web 2.0 как средство широкого диалога как с населением, так и во внутренней среде. По словам
|26.12.2007
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Web 2.0 потерпит крах в 2008 году?
Британская исследовательская компания Scivisum в своем новом исследовании предсказала, что Web 2.0 ожидает крах в 2008 году. По словам специалистов Scivisum, Web 2.0 потерпит кр
|10.12.2007
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2008: Web 2.0 и кража личных данных - главные цели киберпреступников
ых данных находятся на незащищенных настольных и мобильных компьютерах. Современные шпионские программы пользуются характеристиками социальных сетей и систем групповой работы, связанных с технологией Web 2.0. Эти программы (яркий пример - троян «Шторм») являются групповыми, адаптивными, одноранговыми и интеллектуальными. Они могут оставаться незамеченными и «жить» на корпоративных или домаш
|07.12.2007
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Websense выпустила горячую десятку угроз 2008 г.
тием для мошенников – Олимпиада-2008 в Пекине. В тройку вошли также вредоносный веб-спам и атаки на Web 2.0. Олимпийские игры, занимающие в списке первое место, приведут к значительной хакерско
|05.12.2007
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SAP добавила поддержку Web 2.0-приложений в свое ПО
Компания SAP вчера, 4 декабря, представила обновления для своего ПО SAP CRM 2007, которые включают в себя поддержку Web 2.0-приложений. По словам Боба Стутса (Bob Stutz), президента и генерального менеджера по глобальной стратегии и разработке продуктов SAP, новая версия ПО была создана, чтобы улучшить взаим
|23.11.2007
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2008: чего стоит бояться пользователям ПК
удут использовать ранее широко не применявшиеся в таком качестве технологии — например, VoIP и Web 2.0. Вместе с тем, McAfee считает, что в следующем году мы столкнемся с 30% уменьшением к
|23.11.2007
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IBM помогает телеком-компаниям создавать сервисы с помощью SOA и Web 2.0
аботчикам приложений использовать возможности сервис-ориентированной архитектуры (SOA) и технологий Web 2.0 для более оперативного и доступного по затратам создания, развертывания и управления
|19.11.2007
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Прогноз на 2008: хакеры вплотную займутся Web 2.0 и Vista
ичества программ нежелательной рекламы, adware. В новом году хакеры будут больше использовать сайты Web 2.0 для распространения вредоносного кода или кражи данных, утверждает ИБ-аналитик McAfee
|08.11.2007
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Клерков несправедливо лишают Web 2.0
er. Помимо традиционно существовавших и раньше ограничений, блокировка коснулась и таких популярных Web 2.0-сайтов, как MySpace и Facebook. Как выяснилось, 50,2% компаний блокируют как минимум
|02.11.2007
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Рекламщики боятся использовать Веб 2.0-технологии
Более чем три четверти специалистов в области маркетинга из США считают, что использование технологий Веб 2.0. в рекламных кампаниях может дать им преимущество перед конкурентами, говорится в исследовании компании Coremetrics. Однако, по словам опрошенных специалистов, они в среднем тратят толь
|03.10.2007
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Secure Computing организовала «компьютерный спецназ» для защиты Web 2.0
Secure Computing объявила о начале инициативы Secure Web 2.0 Anti-Threat Initiative (SWAT) по защите Web 2.0. Аббревиатура совпадает с назв
|26.09.2007
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США: 158 млн. человек посещали Веб 2.0 ресурсы
еосервисов составил 20% и достиг показателей в 93 млн. пользователей. Кроме того, в отчете comScore говорится, что 158 млн. человек, или 87% населения США, посещали веб-сайты, использующие технологии Веб 2.0, в августе 2007 г.
|13.09.2007
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Сайты печатных журналов: популярность Web 2.0 растет
Сайты ведущих печатных журналов в США стали более широко использовать возможности Web 2.0-технологий, говорится в отчете компании The Bivings Group, по данным исследования сайтов 50 крупнейших изданий. Так, в 2007 г. использование на таких веб-ресурсах видео увеличилось почт
|06.08.2007
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HoneyJax от Websense: система обнаружения угроз для Web 2.0
Websense разработала систему обнаружения угроз для Web 2.0 под названием HoneyJax. Презентация системы прошла в воскресенье на конференции DefCon в Лас-Вегасе, сообщил EWeek.com. Как рассказал вице-президент по исследованиям безопасности Дэн Ха
|02.08.2007
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RSS названа самой ценной Web 2.0 технологией
Really Simple Syndication (RSS) названа самой ценной среди Web 2.0 технологий, согласно отчету исследовательской компании Forrester Research. Forrester занималась опросом ИТ руководителей в период с апреля по июнь 2007 г. 23% респондентов назвали RSS н
|24.07.2007
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IDC: IBM WebSphere Portal — лидер рынка ПО для корпоративных порталов
лов, развитие которого поддерживается растущей популярностью динамичных функциональных возможностей Web 2.0. IBM интегрирует интернет-технологии Web 2.0 в свое решение WebSphere Portal,
|19.06.2007
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CNews выходит в пространство Web 2.0
зрения на события личной и корпоративной жизни, знакомиться и знакомить сообщество со своими достижениями. LIVE.CNews отвечает последним веяниям, которые связаны с широким распространением технологии Web 2.0, содержащей большой потенциал для развития и появления новых перспективных технологий и их «смешений», таких как блоги, AJAX-приложения, машапы и т.п. Таким образом, CNews является перв
|13.06.2007
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iPhone открыли для Web 2.0-разработчиков
должный уровень безопасности и надежности. Программы будут создаваться с применением таких средств Web 2.0-программирования, как AJAX (Asynchronous JavaScript и XML), а также с использованием
|09.06.2007
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Бизнес признал Web 2.0
нции InternetWorld, показывает, что значительная часть бизнес-аудитории стала серьезно относиться к Web 2.0-технологиям и использует их в бизнесе. 69% опрошенных считают, что Web 2.0-тех
|23.05.2007
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CIO расставили приоритеты: ИБ и Web 2.0
месте по важности среди ИТ-руководителей североамериканских компаний. Другие сферы интересов — Web 2.0 и инструменты для групповой работы, утверждает компания CMP Technology, опросившая бу
|18.05.2007
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Google: в росте троянских загрузок виноват Web 2.0?
Рост количества автоматических незаметных загрузок троянских и рекламных программ при посещении легальных веб-сайтов напрямую связан с развитием технологий Web 2.0. Сайты, содержащие многочисленные сценарии, зачастую написаны не самым лучшим образом, и хакерам удаётся скомпрометировать содержимое веб-страниц, утверждают исследователи из Google. Ни
|17.05.2007
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JavaScript – «слабое место» Web 2.0?
Появление большего числа сайтов по технологии Web 2.0, написанных на языке Ajax, в основе которого лежит язык сценариев JavaScript, представляет новую угрозу для компьютерной безопасности, утверждает главный учёный и основатель компании за
|15.05.2007
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Web 2.0 «мешает» дизайну?
оне за созданием веб-страниц с динамическими элементами и пользовательским контентом, по технологии Web 2.0, разработчики часто забывают о дизайне и удобстве, считает гуру веб-технологий и «юза
|14.05.2007
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Sun привлекает стартапы: open-source в Web 2.0
в приверженности к открытому коду и намерениях создать обширное сообщество, способствующее развитию Web 2.0, сообщил LinuxInsider. «Совокупность процесса открытия кода наших технологий и направ
Web 2.0 и организации, системы, технологии, персоны:
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