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Web 2.0 Веб 2.0

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.02.2022 5 преимуществ Web 3.0. над Web 2.0

ворим о том, какой будет система сетевых коммуникаций нового уровня, в чем преимущества Web 3.0 над Web 2.0. Web 2.0 – сеть эпохи социальных платформ, блогов и других ресурсов, информаци
14.05.2013 Совет главных конструкторов рекомендовал «Образование Web 2.0» для тиражирования в регионах России

») стала одним из первых сервис-провайдеров, внедривших на региональном уровне систему «Образование Web 2.0», одобренную Советом главных конструкторов информатизации регионов России для использ
04.08.2011 Россия: аналитики определили крупнейшие соцсети, блоги, фото- и видеохостинги

В России наибольшей популярностью среди Web 2.0 проектов пользуются социальные сети, блоги, видеохостинги и фотохостинги. К такому вы
28.02.2011 Бум технологий Web 2.0 ставит под угрозу конфиденциальность и безопасность СМБ-компаний

ых. «В прошлом большинство социальных сетей предназначалось для индивидуального использования, — отметил Корронс. — Но сейчас мы наблюдаем бум социальных стратегий в корпоративном секторе. Технологии Web 2.0 оказались чрезвычайно эффективными для реализации маркетинговых задач, коммуникаций, обслуживания клиентов и т.д. Однако одновременно с очевидной выгодой существует также и множество уг
29.10.2010 Проблемы СЭД в эпоху Веб 2.0 актуальными еще не стали

ные эксперты рынка СЭД соглашаются с важностью электронного документооборота в условиях современных Веб 2.0-технологий, но отмечают серьезную отдаленность этой проблемы от реалий развивающихся

29.10.2010 Новый сервис WatchGuard Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0

on Control компании получают всесторонний и детализированный контроль над использованием приложений Web 2.0, таких как Facebook, Twitter, LinkedIn и т.п. Сервис WatchGuard Application Control н
30.09.2010 McAfee и Riverbed представили интегрированное решение для оптимизации WAN и обеспечения безопасности

пании McAfee и Riverbed Technology объявили о расширении сотрудничества по обеспечению безопасности Web 2.0 на платформе Riverbed Services Platform (RSP). Партнерство подчеркивает стремление об
11.08.2010 Большинство администраторов по ИТ-безопасности осознают угрозы Web 2.0: исследование

Согласно результатам исследования «Web 2.0: безопасность на рабочем месте», проведенного компанией Ponemon Institute, 82% админи
06.08.2010 Программный блейд Check Point Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0

который призван помочь организациям обеспечить безопасность и контроль тысячи различных приложений Web 2.0. Программный блейд обеспечивает прозрачность приложений с помощью библиотеки приложен
27.08.2009 Symantec Protection Suite теперь обеспечивает защиту от угроз Web 2.0

роннюю защиту интернет-каналов благодаря применению многоуровневых технологий нейтрализации вредоносных программ. Оно призвано защитить клиентов от распространенных в настоящее время ботнетов и угроз Web 2.0, говорится в сообщении Symantec. Одной из составных частей технологии защиты является антивирусный механизм Symantec, а также система фильтрации приложений и категоризации доступа к сай
24.06.2009 Frost & Sullivan: популярность Web 2.0-технологий растет из-за кризиса

са многие компании пересмотрели свой подход к ведению деятельности и стремятся с помощью технологий Web 2.0 сохранить эффективность при значительном сокращении расходов, говорится в новом иссле
30.04.2009 Citrix ускоряет доставку веб-приложений: технология NetScaler Web 2.0 Push

Компания Citrix Systems представила технологию Web 2.0 Push, которая вошла в состав продукта для доставки веб-приложений Citrix NetScaler. Н
26.09.2008 Cisco представила новый портфель решений для совместной работы

решения Cisco для унифицированных коммуникаций, Cisco TelePresence и новая платформа для приложений Web 2.0. Все эти решения используют сеть как платформу, помогающую людям связываться друг с д
30.06.2008 Боевой Web 2.0 исследуется ВВС США

Сети в целях срочного выявления достоверной и точной информации), очевидно, базируется на принципах Web 2.0. В основе нового подхода к анализу пользовательского контента - исследование характер
15.05.2008 Web 2.0 повышает продажи и узнаваемость бренда

Использование инструментов Web 2.0 в рекламных кампаниях повышает узнаваемость бренда и увеличивает продажи, говорится в
29.01.2008 IBM расширяет платформу Web 2.0 для бизнеса

Корпорация IBM представила целый ряд инструментальных средств Web 2.0 и коллективной работы для корпоративных mashup-приложений (так называемых ситуационных приложений, комбинирующих в себе контент из разных источников) и «социального» программного обеспе
11.01.2008 Web 2.0 выходит на государственный уровень

ражданами и между собой, поэтому все чаще начинают использовать социальные сети и другие приложения Web 2.0 как средство широкого диалога как с населением, так и во внутренней среде. По словам

26.12.2007 Web 2.0 потерпит крах в 2008 году?

Британская исследовательская компания Scivisum в своем новом исследовании предсказала, что Web 2.0 ожидает крах в 2008 году. По словам специалистов Scivisum, Web 2.0 потерпит кр
10.12.2007 2008: Web 2.0 и кража личных данных - главные цели киберпреступников

ых данных находятся на незащищенных настольных и мобильных компьютерах. Современные шпионские программы пользуются характеристиками социальных сетей и систем групповой работы, связанных с технологией Web 2.0. Эти программы (яркий пример - троян «Шторм») являются групповыми, адаптивными, одноранговыми и интеллектуальными. Они могут оставаться незамеченными и «жить» на корпоративных или домаш
07.12.2007 Websense выпустила горячую десятку угроз 2008 г.

тием для мошенников – Олимпиада-2008 в Пекине. В тройку вошли также вредоносный веб-спам и атаки на Web 2.0. Олимпийские игры, занимающие в списке первое место, приведут к значительной хакерско
05.12.2007 SAP добавила поддержку Web 2.0-приложений в свое ПО

Компания SAP вчера, 4 декабря, представила обновления для своего ПО SAP CRM 2007, которые включают в себя поддержку Web 2.0-приложений. По словам Боба Стутса (Bob Stutz), президента и генерального менеджера по глобальной стратегии и разработке продуктов SAP, новая версия ПО была создана, чтобы улучшить взаим
23.11.2007 2008: чего стоит бояться пользователям ПК

удут использовать ранее широко не применявшиеся в таком качестве технологии — например, VoIP и Web 2.0. Вместе с тем, McAfee считает, что в следующем году мы столкнемся с 30% уменьшением к
23.11.2007 IBM помогает телеком-компаниям создавать сервисы с помощью SOA и Web 2.0

аботчикам приложений использовать возможности сервис-ориентированной архитектуры (SOA) и технологий Web 2.0 для более оперативного и доступного по затратам создания, развертывания и управления

19.11.2007 Прогноз на 2008: хакеры вплотную займутся Web 2.0 и Vista

ичества программ нежелательной рекламы, adware. В новом году хакеры будут больше использовать сайты Web 2.0 для распространения вредоносного кода или кражи данных, утверждает ИБ-аналитик McAfee
08.11.2007 Клерков несправедливо лишают Web 2.0

er. Помимо традиционно существовавших и раньше ограничений, блокировка коснулась и таких популярных Web 2.0-сайтов, как MySpace и Facebook. Как выяснилось, 50,2% компаний блокируют как минимум

02.11.2007 Рекламщики боятся использовать Веб 2.0-технологии

Более чем три четверти специалистов в области маркетинга из США считают, что использование технологий Веб 2.0. в рекламных кампаниях может дать им преимущество перед конкурентами, говорится в исследовании компании Coremetrics. Однако, по словам опрошенных специалистов, они в среднем тратят толь
03.10.2007 Secure Computing организовала «компьютерный спецназ» для защиты Web 2.0

Secure Computing объявила о начале инициативы Secure Web 2.0 Anti-Threat Initiative (SWAT) по защите Web 2.0. Аббревиатура совпадает с назв
26.09.2007 США: 158 млн. человек посещали Веб 2.0 ресурсы

еосервисов составил 20% и достиг показателей в 93 млн. пользователей. Кроме того, в отчете comScore говорится, что 158 млн. человек, или 87% населения США, посещали веб-сайты, использующие технологии Веб 2.0, в августе 2007 г.
13.09.2007 Сайты печатных журналов: популярность Web 2.0 растет

Сайты ведущих печатных журналов в США стали более широко использовать возможности Web 2.0-технологий, говорится в отчете компании The Bivings Group, по данным исследования сайтов 50 крупнейших изданий. Так, в 2007 г. использование на таких веб-ресурсах видео увеличилось почт
06.08.2007 HoneyJax от Websense: система обнаружения угроз для Web 2.0

Websense разработала систему обнаружения угроз для Web 2.0 под названием HoneyJax. Презентация системы прошла в воскресенье на конференции DefCon в Лас-Вегасе, сообщил EWeek.com. Как рассказал вице-президент по исследованиям безопасности Дэн Ха
02.08.2007 RSS названа самой ценной Web 2.0 технологией

Really Simple Syndication (RSS) названа самой ценной среди Web 2.0 технологий, согласно отчету исследовательской компании Forrester Research. Forrester занималась опросом ИТ руководителей в период с апреля по июнь 2007 г. 23% респондентов назвали RSS н
24.07.2007 IDC: IBM WebSphere Portal — лидер рынка ПО для корпоративных порталов

лов, развитие которого поддерживается растущей популярностью динамичных функциональных возможностей Web 2.0. IBM интегрирует интернет-технологии Web 2.0 в свое решение WebSphere Portal,

19.06.2007 CNews выходит в пространство Web 2.0

зрения на события личной и корпоративной жизни, знакомиться и знакомить сообщество со своими достижениями. LIVE.CNews отвечает последним веяниям, которые связаны с широким распространением технологии Web 2.0, содержащей большой потенциал для развития и появления новых перспективных технологий и их «смешений», таких как блоги, AJAX-приложения, машапы и т.п. Таким образом, CNews является перв
13.06.2007 iPhone открыли для Web 2.0-разработчиков

должный уровень безопасности и надежности. Программы будут создаваться с применением таких средств Web 2.0-программирования, как AJAX (Asynchronous JavaScript и XML), а также с использованием

09.06.2007 Бизнес признал Web 2.0

нции InternetWorld, показывает, что значительная часть бизнес-аудитории стала серьезно относиться к Web 2.0-технологиям и использует их в бизнесе. 69% опрошенных считают, что Web 2.0-тех
23.05.2007 CIO расставили приоритеты: ИБ и Web 2.0

месте по важности среди ИТ-руководителей североамериканских компаний. Другие сферы интересов — Web 2.0 и инструменты для групповой работы, утверждает компания CMP Technology, опросившая бу
18.05.2007 Google: в росте троянских загрузок виноват Web 2.0?

Рост количества автоматических незаметных загрузок троянских и рекламных программ при посещении легальных веб-сайтов напрямую связан с развитием технологий Web 2.0. Сайты, содержащие многочисленные сценарии, зачастую написаны не самым лучшим образом, и хакерам удаётся скомпрометировать содержимое веб-страниц, утверждают исследователи из Google. Ни
17.05.2007 JavaScript – «слабое место» Web 2.0?

Появление большего числа сайтов по технологии Web 2.0, написанных на языке Ajax, в основе которого лежит язык сценариев JavaScript, представляет новую угрозу для компьютерной безопасности, утверждает главный учёный и основатель компании за
15.05.2007 Web 2.0 «мешает» дизайну?

оне за созданием веб-страниц с динамическими элементами и пользовательским контентом, по технологии Web 2.0, разработчики часто забывают о дизайне и удобстве, считает гуру веб-технологий и «юза
14.05.2007 Sun привлекает стартапы: open-source в Web 2.0

в приверженности к открытому коду и намерениях создать обширное сообщество, способствующее развитию Web 2.0, сообщил LinuxInsider. «Совокупность процесса открытия кода наших технологий и направ

Публикаций - 400, упоминаний - 486

Web 2.0 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 65
IBM - International Business Machines Corp 9699 52
Google LLC 12690 50
Meta Platforms - Facebook 4621 38
Docsvision - ДоксВижн 1060 26
Oracle Corporation 7074 25
Cisco Systems 5372 23
TerraLink - ТерраЛинк 292 21
Yahoo! 3726 19
SAP SE 5601 18
X Corp - Twitter 2938 18
Dell EMC 5180 17
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 17
InterTrust - ИнтерТраст 336 16
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 15
HP Inc. 5883 14
Directum - Директум 1268 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
9594 12
1С-Битрикс - Bitrix 675 12
Yandex - Яндекс 9216 10
Apple Inc 13156 10
Intel Corporation 12811 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
МегаФон 10742 8
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 8
Citrix Systems 868 8
OpenText 238 8
Check Point Software Technologies 829 7
Lenovo Motorola 3566 7
АйТи 1519 7
Forcepoint - Websense 140 7
Paybot - Пэйбот 68 7
Ростелеком 10948 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 6
Adobe Systems 1597 6
Microsoft - LinkedIn 699 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
eBay Inc 1640 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Евросеть 1421 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Кроностар - Kronostar 4 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Газпром ПАО 1493 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Альфа-Банк 1979 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 2
Восток-Запад - EWS Holding 47 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
Warner 540 2
Heidelberg 11 1
USM Holdings - Ardoe Finance 13 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Росэнергобанк 34 1
MGH - Massachusetts General Hospital - Массачусетская больница общего профиля 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 3
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
Eclipse Foundation 26 2
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
DLP-Эксперт 14 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Anglican Church of Australia - Англиканская церковь Австралии 1 1
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Ассоциация менеджеров 107 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 109
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 78
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 75
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 69
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 68
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 59
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 51
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 49
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 46
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 45
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 43
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 42
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 42
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 40
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 38
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 35
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 33
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AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 195 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 30
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 30
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 28
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 28
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 27
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 27
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 20
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 26
Microsoft Windows 16882 25
Google YouTube - Видеохостинг 3002 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 19
Linux OS 11533 18
JavaScript - JS - язык программирования 1425 18
Oracle Java - язык программирования 3469 16
Myspace - социальная сеть 640 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 15
Microsoft Office 4170 14
Mozilla Firefox - браузер 1951 13
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 13
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 13
Google - Gmail 1021 12
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 12
Microsoft Windows 2000 8678 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 12
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 11
Google Android 15244 10
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 10
Apple Safari - браузер 896 10
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Flickr - Фотохостинг 258 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 7
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 7
Google Earth - Google Планета Земля 490 7
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 83 7
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 6
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 6
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 6
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 6
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 6
HCL Lotus QuickPlace - Lotus Quickr 24 6
Nokia Symbian OS 1411 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Opera Browser - Браузер 1050 5
Apache OpenOffice 490 5
Курьянов Сергей 162 18
Ипатов Вадим 84 11
Иванова Елена 83 8
Житнюк Павел 34 8
Якимчук Сергей 30 7
Кубликова Ирина 28 7
Рыжиков Сергей 112 6
Бейдер Александр 75 6
Демидов Михаил 134 6
Сенкевич Виктор 30 6
Андреев Владимир 101 5
Потапенко Михаил 45 5
Романов Дмитрий 69 5
Ершова Элеонора 67 5
Бушмелев Сергей 44 5
O'Reilly Tim - О’Райли Тим - Орейли Тим 8 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Yang Jerry - Янг Джерри 96 4
Трещук Андрей 22 4
Храмцовская Наталья 48 4
Галимов Максим 33 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Эйгес Павел 108 3
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 3
Казак Максим 162 3
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 3
Баласанян Владимир 45 3
Серова Елена 320 3
Юсупов Ренат 125 3
Макаров Станислав 118 3
Шалманов Сергей 202 3
Дрожжинов Владимир 30 3
Момчилович Ирина 28 3
Ponemon Larry - Понемон Ларри 13 3
Малахов Борис 2 2
Hubbard Dan - Хаббард Дэн 6 2
Подолина Ольга 2 2
Mancini John - Манчини Джон 14 2
Millinkovich Mike - Милинкович Майк 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 146
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 40
Европа 24964 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Земля - планета Солнечной системы 10865 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 18
Франция - Французская Республика 8177 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 12
Канада 5082 12
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 12
Япония 13807 11
Индия - Bharat 5870 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Бразилия - Федеративная Республика 2520 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
США - Нью-Йорк 3180 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Азия - Азиатский регион 5920 6
Европа Восточная 3138 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Израиль 2856 6
Украина 7928 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Казахстан - Республика 6048 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Америка - Американский регион 2206 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 5
США - Калифорния 4829 5
Нидерланды 3746 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Швеция - Королевство 3782 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 60
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 46
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 39
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 32
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 29
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 22
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 22
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 16
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 13
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 12
Английский язык 7030 12
Энергетика - Energy - Energetically 5855 12
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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