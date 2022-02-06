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Web 2.0 Веб 2.0



06.02.2022 5 преимуществ Web 3.0. над Web 2.0
14.05.2013 Совет главных конструкторов рекомендовал «Образование Web 2.0» для тиражирования в регионах России
04.08.2011 Россия: аналитики определили крупнейшие соцсети, блоги, фото- и видеохостинги
28.02.2011 Бум технологий Web 2.0 ставит под угрозу конфиденциальность и безопасность СМБ-компаний
29.10.2010 Новый сервис WatchGuard Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0
30.09.2010 McAfee и Riverbed представили интегрированное решение для оптимизации WAN и обеспечения безопасности
11.08.2010 Большинство администраторов по ИТ-безопасности осознают угрозы Web 2.0: исследование
06.08.2010 Программный блейд Check Point Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0
27.08.2009 Symantec Protection Suite теперь обеспечивает защиту от угроз Web 2.0
24.06.2009 Frost & Sullivan: популярность Web 2.0-технологий растет из-за кризиса
30.04.2009 Citrix ускоряет доставку веб-приложений: технология NetScaler Web 2.0 Push
30.06.2008 Боевой Web 2.0 исследуется ВВС США
15.05.2008 Web 2.0 повышает продажи и узнаваемость бренда
29.01.2008 IBM расширяет платформу Web 2.0 для бизнеса
11.01.2008 Web 2.0 выходит на государственный уровень
26.12.2007 Web 2.0 потерпит крах в 2008 году?
10.12.2007 2008: Web 2.0 и кража личных данных - главные цели киберпреступников
05.12.2007 SAP добавила поддержку Web 2.0-приложений в свое ПО
23.11.2007 IBM помогает телеком-компаниям создавать сервисы с помощью SOA и Web 2.0
19.11.2007 Прогноз на 2008: хакеры вплотную займутся Web 2.0 и Vista
08.11.2007 Клерков несправедливо лишают Web 2.0
03.10.2007 Secure Computing организовала «компьютерный спецназ» для защиты Web 2.0
13.09.2007 Сайты печатных журналов: популярность Web 2.0 растет
06.08.2007 HoneyJax от Websense: система обнаружения угроз для Web 2.0
02.08.2007 RSS названа самой ценной Web 2.0 технологией
24.07.2007 IDC: IBM WebSphere Portal — лидер рынка ПО для корпоративных порталов
19.06.2007 CNews выходит в пространство Web 2.0
13.06.2007 iPhone открыли для Web 2.0-разработчиков
09.06.2007 Бизнес признал Web 2.0
23.05.2007 CIO расставили приоритеты: ИБ и Web 2.0
18.05.2007 Google: в росте троянских загрузок виноват Web 2.0?
17.05.2007 JavaScript – «слабое место» Web 2.0?
15.05.2007 Web 2.0 «мешает» дизайну?
14.05.2007 Sun привлекает стартапы: open-source в Web 2.0
19.04.2007 Web 2.0 не работает?
19.04.2007 Web 2.0 не оправдал ожиданий
18.04.2007 Microsoft выпустит пользовательский инструмент Web 2.0
16.04.2007 Выставка Web 2.0: новые разработки
14.11.2006 Саммит Web 2.0 продемонстрировал новинки интерактивного интернета
08.11.2006 Intel создал коробочное ПО для Web 2.0

Публикаций - 356, упоминаний - 356
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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