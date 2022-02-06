5 преимуществ Web 3.0. над Web 2.0 ворим о том, какой будет система сетевых коммуникаций нового уровня, в чем преимущества Web 3.0 над Web 2.0. Web 2.0 – сеть эпохи социальных платформ, блогов и других ресурсов, информаци

Совет главных конструкторов рекомендовал «Образование Web 2.0» для тиражирования в регионах России ») стала одним из первых сервис-провайдеров, внедривших на региональном уровне систему «Образование Web 2.0», одобренную Советом главных конструкторов информатизации регионов России для использ

Россия: аналитики определили крупнейшие соцсети, блоги, фото- и видеохостинги В России наибольшей популярностью среди Web 2.0 проектов пользуются социальные сети, блоги, видеохостинги и фотохостинги. К такому вы

Бум технологий Web 2.0 ставит под угрозу конфиденциальность и безопасность СМБ-компаний ых. «В прошлом большинство социальных сетей предназначалось для индивидуального использования, — отметил Корронс. — Но сейчас мы наблюдаем бум социальных стратегий в корпоративном секторе. Технологии Web 2.0 оказались чрезвычайно эффективными для реализации маркетинговых задач, коммуникаций, обслуживания клиентов и т.д. Однако одновременно с очевидной выгодой существует также и множество уг

Проблемы СЭД в эпоху Веб 2.0 актуальными еще не стали ные эксперты рынка СЭД соглашаются с важностью электронного документооборота в условиях современных Веб 2.0-технологий, но отмечают серьезную отдаленность этой проблемы от реалий развивающихся

Новый сервис WatchGuard Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0 on Control компании получают всесторонний и детализированный контроль над использованием приложений Web 2.0, таких как Facebook, Twitter, LinkedIn и т.п. Сервис WatchGuard Application Control н

McAfee и Riverbed представили интегрированное решение для оптимизации WAN и обеспечения безопасности пании McAfee и Riverbed Technology объявили о расширении сотрудничества по обеспечению безопасности Web 2.0 на платформе Riverbed Services Platform (RSP). Партнерство подчеркивает стремление об

Большинство администраторов по ИТ-безопасности осознают угрозы Web 2.0: исследование Согласно результатам исследования «Web 2.0: безопасность на рабочем месте», проведенного компанией Ponemon Institute, 82% админи

Программный блейд Check Point Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0 который призван помочь организациям обеспечить безопасность и контроль тысячи различных приложений Web 2.0. Программный блейд обеспечивает прозрачность приложений с помощью библиотеки приложен

Symantec Protection Suite теперь обеспечивает защиту от угроз Web 2.0 роннюю защиту интернет-каналов благодаря применению многоуровневых технологий нейтрализации вредоносных программ. Оно призвано защитить клиентов от распространенных в настоящее время ботнетов и угроз Web 2.0, говорится в сообщении Symantec. Одной из составных частей технологии защиты является антивирусный механизм Symantec, а также система фильтрации приложений и категоризации доступа к сай

Frost & Sullivan: популярность Web 2.0-технологий растет из-за кризиса са многие компании пересмотрели свой подход к ведению деятельности и стремятся с помощью технологий Web 2.0 сохранить эффективность при значительном сокращении расходов, говорится в новом иссле

Citrix ускоряет доставку веб-приложений: технология NetScaler Web 2.0 Push Компания Citrix Systems представила технологию Web 2.0 Push, которая вошла в состав продукта для доставки веб-приложений Citrix NetScaler. Н

Cisco представила новый портфель решений для совместной работы решения Cisco для унифицированных коммуникаций, Cisco TelePresence и новая платформа для приложений Web 2.0. Все эти решения используют сеть как платформу, помогающую людям связываться друг с д

Боевой Web 2.0 исследуется ВВС США Сети в целях срочного выявления достоверной и точной информации), очевидно, базируется на принципах Web 2.0. В основе нового подхода к анализу пользовательского контента - исследование характер

Web 2.0 повышает продажи и узнаваемость бренда Использование инструментов Web 2.0 в рекламных кампаниях повышает узнаваемость бренда и увеличивает продажи, говорится в

IBM расширяет платформу Web 2.0 для бизнеса Корпорация IBM представила целый ряд инструментальных средств Web 2.0 и коллективной работы для корпоративных mashup-приложений (так называемых ситуационных приложений, комбинирующих в себе контент из разных источников) и «социального» программного обеспе

Web 2.0 выходит на государственный уровень ражданами и между собой, поэтому все чаще начинают использовать социальные сети и другие приложения Web 2.0 как средство широкого диалога как с населением, так и во внутренней среде. По словам

Web 2.0 потерпит крах в 2008 году? Британская исследовательская компания Scivisum в своем новом исследовании предсказала, что Web 2.0 ожидает крах в 2008 году. По словам специалистов Scivisum, Web 2.0 потерпит кр

2008: Web 2.0 и кража личных данных - главные цели киберпреступников ых данных находятся на незащищенных настольных и мобильных компьютерах. Современные шпионские программы пользуются характеристиками социальных сетей и систем групповой работы, связанных с технологией Web 2.0. Эти программы (яркий пример - троян «Шторм») являются групповыми, адаптивными, одноранговыми и интеллектуальными. Они могут оставаться незамеченными и «жить» на корпоративных или домаш

Websense выпустила горячую десятку угроз 2008 г. тием для мошенников – Олимпиада-2008 в Пекине. В тройку вошли также вредоносный веб-спам и атаки на Web 2.0. Олимпийские игры, занимающие в списке первое место, приведут к значительной хакерско

SAP добавила поддержку Web 2.0-приложений в свое ПО Компания SAP вчера, 4 декабря, представила обновления для своего ПО SAP CRM 2007, которые включают в себя поддержку Web 2.0-приложений. По словам Боба Стутса (Bob Stutz), президента и генерального менеджера по глобальной стратегии и разработке продуктов SAP, новая версия ПО была создана, чтобы улучшить взаим

2008: чего стоит бояться пользователям ПК удут использовать ранее широко не применявшиеся в таком качестве технологии — например, VoIP и Web 2.0. Вместе с тем, McAfee считает, что в следующем году мы столкнемся с 30% уменьшением к

IBM помогает телеком-компаниям создавать сервисы с помощью SOA и Web 2.0 аботчикам приложений использовать возможности сервис-ориентированной архитектуры (SOA) и технологий Web 2.0 для более оперативного и доступного по затратам создания, развертывания и управления

Прогноз на 2008: хакеры вплотную займутся Web 2.0 и Vista ичества программ нежелательной рекламы, adware. В новом году хакеры будут больше использовать сайты Web 2.0 для распространения вредоносного кода или кражи данных, утверждает ИБ-аналитик McAfee

Клерков несправедливо лишают Web 2.0 er. Помимо традиционно существовавших и раньше ограничений, блокировка коснулась и таких популярных Web 2.0-сайтов, как MySpace и Facebook. Как выяснилось, 50,2% компаний блокируют как минимум

Рекламщики боятся использовать Веб 2.0-технологии Более чем три четверти специалистов в области маркетинга из США считают, что использование технологий Веб 2.0. в рекламных кампаниях может дать им преимущество перед конкурентами, говорится в исследовании компании Coremetrics. Однако, по словам опрошенных специалистов, они в среднем тратят толь

Secure Computing организовала «компьютерный спецназ» для защиты Web 2.0 Secure Computing объявила о начале инициативы Secure Web 2.0 Anti-Threat Initiative (SWAT) по защите Web 2.0. Аббревиатура совпадает с назв

США: 158 млн. человек посещали Веб 2.0 ресурсы еосервисов составил 20% и достиг показателей в 93 млн. пользователей. Кроме того, в отчете comScore говорится, что 158 млн. человек, или 87% населения США, посещали веб-сайты, использующие технологии Веб 2.0, в августе 2007 г.

Сайты печатных журналов: популярность Web 2.0 растет Сайты ведущих печатных журналов в США стали более широко использовать возможности Web 2.0-технологий, говорится в отчете компании The Bivings Group, по данным исследования сайтов 50 крупнейших изданий. Так, в 2007 г. использование на таких веб-ресурсах видео увеличилось почт

HoneyJax от Websense: система обнаружения угроз для Web 2.0 Websense разработала систему обнаружения угроз для Web 2.0 под названием HoneyJax. Презентация системы прошла в воскресенье на конференции DefCon в Лас-Вегасе, сообщил EWeek.com. Как рассказал вице-президент по исследованиям безопасности Дэн Ха

RSS названа самой ценной Web 2.0 технологией Really Simple Syndication (RSS) названа самой ценной среди Web 2.0 технологий, согласно отчету исследовательской компании Forrester Research. Forrester занималась опросом ИТ руководителей в период с апреля по июнь 2007 г. 23% респондентов назвали RSS н

IDC: IBM WebSphere Portal — лидер рынка ПО для корпоративных порталов лов, развитие которого поддерживается растущей популярностью динамичных функциональных возможностей Web 2.0. IBM интегрирует интернет-технологии Web 2.0 в свое решение WebSphere Portal,

CNews выходит в пространство Web 2.0 зрения на события личной и корпоративной жизни, знакомиться и знакомить сообщество со своими достижениями. LIVE.CNews отвечает последним веяниям, которые связаны с широким распространением технологии Web 2.0, содержащей большой потенциал для развития и появления новых перспективных технологий и их «смешений», таких как блоги, AJAX-приложения, машапы и т.п. Таким образом, CNews является перв

iPhone открыли для Web 2.0-разработчиков должный уровень безопасности и надежности. Программы будут создаваться с применением таких средств Web 2.0-программирования, как AJAX (Asynchronous JavaScript и XML), а также с использованием

Бизнес признал Web 2.0 нции InternetWorld, показывает, что значительная часть бизнес-аудитории стала серьезно относиться к Web 2.0-технологиям и использует их в бизнесе. 69% опрошенных считают, что Web 2.0-тех

CIO расставили приоритеты: ИБ и Web 2.0 месте по важности среди ИТ-руководителей североамериканских компаний. Другие сферы интересов — Web 2.0 и инструменты для групповой работы, утверждает компания CMP Technology, опросившая бу

Google: в росте троянских загрузок виноват Web 2.0? Рост количества автоматических незаметных загрузок троянских и рекламных программ при посещении легальных веб-сайтов напрямую связан с развитием технологий Web 2.0. Сайты, содержащие многочисленные сценарии, зачастую написаны не самым лучшим образом, и хакерам удаётся скомпрометировать содержимое веб-страниц, утверждают исследователи из Google. Ни

JavaScript – «слабое место» Web 2.0? Появление большего числа сайтов по технологии Web 2.0, написанных на языке Ajax, в основе которого лежит язык сценариев JavaScript, представляет новую угрозу для компьютерной безопасности, утверждает главный учёный и основатель компании за

Web 2.0 «мешает» дизайну? оне за созданием веб-страниц с динамическими элементами и пользовательским контентом, по технологии Web 2.0, разработчики часто забывают о дизайне и удобстве, считает гуру веб-технологий и «юза