Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

Храмцовская Наталья



24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1
30.11.2016 ЭОС представил новое видение архивной науки в «электронную» эпоху 2
14.04.2015 Ростовская область и ЭОС: от электронного управления бумагой к электронным подлинникам 1
02.09.2014 PDF/A становится официальным форматом межведомственного документооборота 3
28.07.2014 Электронный документооборот между госорганами хотят запустить на год раньше — к началу 2017 г. 1
27.03.2013 Открытые данные: Россия стоит на низком старте 3
12.09.2012 Электронный документооборот: российским чиновникам ставят более жесткие сроки, чем в США 1
11.05.2012 СЭД на СПО: реально ли это? 4
27.10.2011 "Осенний документооборот": эксперты заглянули в будущее ЭДО 2
19.09.2011 20 октября в Москве пройдет конференция ЭОС «Осенний документооборот–2011» 1
26.08.2011 Дорастут ли российские СЭД до ECM? 2
12.08.2011 Перевернет ли стандарт Google рынок ECM? 1
11.08.2011 Club.CNews: Что сулят поправки в ФЗ «О персональных данных» для заказчиков СЭД 5
25.07.2011 Нужен ли России британский ECM-стандарт? 1
27.05.2011 Станет ли MoReq 2010 "убийцей" архивных стандартов СЭД? 1
17.03.2011 Новый стандарт документооборота MoReq 2010 расколол российский рынок СЭД 1
14.02.2011 Наталья Храмцовская: e-Gov в России уже создан 11
23.12.2010 Станет ли 2011-й "годом CMIS" для рынка СЭД? 1
07.04.2010 Кнутом на е-документооборот не загонишь? 1
16.02.2010 Готов ли рынок СЭД к интеграции с веб-сервисами? 1
12.02.2010 Стандартизация в СЭД: российский рынок ищет новые направления 3
25.12.2009 Российские эксперты оценили безопасность современных СЭД 1
16.11.2009 ECM в 2010: что принесет Enterprise 2.0? 2
15.10.2009 Оптимизация расходов на СЭД: подрядчики знают, как сэкономить 11
16.09.2009 Круглый стол CNews: «СЭД: возможности оптимизации» 1
10.09.2009 EDD-системы: рынок будет жить? 2
19.08.2009 Электронные аукционы и ЭЦП: странности закона 1
30.06.2009 Стандарты ИСО по управлению документами: Еще одна система менеджмента? 1
17.04.2009 Что мешает электронному документообороту в России? 1
30.03.2009 Круглый стол CNews: «Стимулы развития СЭД в России» 1
20.02.2009 Свобода доступа к госинформации: чем чреват закон? 1
10.09.2008 Электронное правительство: e-документы все еще "вне закона"? 1
10.04.2008 Как хранить электронные документы? Советы эксперта 1
22.01.2008 Как заставить PKI работать. Опыт Минобороны США 1
16.08.2007 СЭД в России: первые плоды "ползучей революции" 1
06.06.2007 Docflow-2007: взгляд на СЭД без официоза 1
30.03.2007 Триумф цифровых документов: суд рассмотрит все 1
10.01.2007 Стандарты ИБ: ищем ошибки в новом ГОСТе 1

Публикаций - 38, упоминаний - 76

Храмцовская Наталья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 1021 25
Docsvision - ДоксВижн 814 15
TerraLink - ТерраЛинк 188 14
InterTrust - ИнтерТраст 241 12
SAP SE 3272 9
Abbyy 815 7
Microsoft Corporation 11628 6
IBM 3677 6
Корус Консалтинг ГК 809 6
OpenText 162 5
Directum - Директум 693 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 3
Ланит ГК 1185 3
Восход ФГБУ НИИ 368 3
АйТи 771 3
Рексофт - Reksoft 209 3
Логика Бизнеса 141 2
Летограф - Letograf 75 2
Dell EMC 2502 2
Oracle Corporation 3466 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1134 1
Инталев 175 1
Бизнес ИТ 34 1
Jive Software 19 1
Мостелеком 36 1
Сигнал-КОМ 22 1
EleWise 18 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 1
Google LLC 7439 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 1
CompanyMedia 117 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 1
Seiko Epson Corporation 351 1
3934 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 386 1
Canon 610 1
Promt - Промт 109 1
Atlassian 33 1
Такском - Taxcom 120 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 3
Газпром ПАО 538 2
Альфа-Банк 1135 2
Уралсиб Банк 391 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Уралхим ОХК АО 43 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 80 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 8
Правительство РФ 2226 7
Росархив - Федеральное архивное агентство 93 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 2
Пентагон - Министерство обороны США 290 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 155 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 83 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 120 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 172 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 148 1
Президент Российской Федерации 1447 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 25
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 136 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 5
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1027 5
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 782 4
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 452 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 71 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 255 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 75 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 230 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 169 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 97 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 51 1
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 30 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 98 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 138 1
OAuth - открытый протокол (схема) авторизации 33 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 943 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 82 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 1
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 17 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 155 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 497 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 1
НИР - Научно-исследовательская работа 118 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 121 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 5
OpenText Documentum 206 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Логика Бизнеса - Логика СЭД 145 4
Microsoft Office 2004 4
ЭОС eDocLib 88 3
Microsoft Excel 445 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
SQL - Язык программирования 439 2
Alfresco 114 2
ЭОС EOS for SharePoint 112 2
Microsoft Windows 10 6810 2
Microsoft Dynamics 204 1
Ланит LanDocs 43 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 39 1
Pivotal Application Service - PAS 10 1
Turkcell Bip - Мессенджер 13 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 217 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Microsoft Word 360 1
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 135 1
Google Android Package Kit - APK 43 1
ICQ 518 1
JavaScript - Язык программирования 645 1
PHP - Язык программирования 314 1
Java - Язык программирования 1221 1
Microsoft Azure 1171 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 344 1
Microsoft Windows 876 1
Abbyy FlexiCapture 129 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 1
Apple iOS 5744 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 137 1
Курьянов Сергей 147 8
Баласанян Владимир 31 6
Бейдер Александр 74 6
Ипатов Вадим 80 5
Трещук Андрей 21 5
Медведев Дмитрий 1437 3
Романов Дмитрий 53 3
Андреев Владимир 67 3
Макаров Станислав 111 3
Аксельрод Александр 40 3
Бабинцев Василий 21 2
Киселев Сергей 13 2
Серова Елена 299 2
Плотников Павел 7 2
Ларин Михаил 4 2
Четвернин Алексей 652 2
Айвазов Армен 449 2
Пак Олег 90 2
Демидов Михаил 132 2
Бегтин Иван 48 2
Цимбалист Александр 1 1
Мирошников Борис 31 1
Мякишева Марина 84 1
Афанасьев Сергей 12 1
Ищенко Александр 2 1
Ершова Элеонора 32 1
Харин Алексей 2 1
Петренко Александр 3 1
Андреев Александр 15 1
Лукин Глеб 17 1
Вайнштейн Виктор 18 1
Сивидов Алексей 31 1
Тупицын Александр 8 1
Липич Григорий 52 1
Лопаткин Герман 102 1
Мишустин Михаил 302 1
Шадаев Максут 384 1
Никифоров Николай 1126 1
Черненко Андрей 37 1
Овчинников Павел 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5852 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4146 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 2
Узбекистан - Республика 852 2
Европа Западная 634 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 2
Европа 3900 2
Казахстан - Республика 2721 2
США - Аляска 31 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 173 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 428 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 298 1
США - Техас 241 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 270 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 1
США - Вашингтон 359 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 1
Россия - Волгодонск 43 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 1
Украина 3547 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 530 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 1
США - Нью-Йорк 1147 1
Канада 1360 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 606 1
Америка 481 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 1
Финляндия - Финляндская Республика 836 1
Швеция - Королевство 787 1
Беларусь - Белоруссия 2152 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 2
Русский язык 1028 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 320 2
Федеральное законодательство 254 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 115 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 47 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 284 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 133 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 155 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 1
Gartner 2230 4
CNews Analytics 2006 2
Forrester Research 402 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 14 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 117 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 2
Docflow 66 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786518, в очереди разбора - 690194.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще