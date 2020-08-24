Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Храмцовская Наталья
Публикаций - 38, упоминаний - 76
Храмцовская Наталья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Курьянов Сергей 147 8
|Баласанян Владимир 31 6
|Бейдер Александр 74 6
|Ипатов Вадим 80 5
|Трещук Андрей 21 5
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Романов Дмитрий 53 3
|Андреев Владимир 67 3
|Макаров Станислав 111 3
|Аксельрод Александр 40 3
|Бабинцев Василий 21 2
|Киселев Сергей 13 2
|Серова Елена 299 2
|Плотников Павел 7 2
|Ларин Михаил 4 2
|Четвернин Алексей 652 2
|Айвазов Армен 449 2
|Пак Олег 90 2
|Демидов Михаил 132 2
|Бегтин Иван 48 2
|Цимбалист Александр 1 1
|Мирошников Борис 31 1
|Мякишева Марина 84 1
|Афанасьев Сергей 12 1
|Ищенко Александр 2 1
|Ершова Элеонора 32 1
|Харин Алексей 2 1
|Петренко Александр 3 1
|Андреев Александр 15 1
|Лукин Глеб 17 1
|Вайнштейн Виктор 18 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Тупицын Александр 8 1
|Липич Григорий 52 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Шадаев Максут 384 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Черненко Андрей 37 1
|Овчинников Павел 5 1
|Gartner 2230 4
|CNews Analytics 2006 2
|Forrester Research 402 1
|ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 14 3
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 117 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786518, в очереди разбора - 690194.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786518, в очереди разбора - 690194.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru