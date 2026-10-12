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ЭОС Осенний документооборот

СОБЫТИЯ


12.10.2026 Всё о цифровом документообороте: клиентская конференция «Осенний документооборот – 2026» 1
18.10.2023 На 20-й конференции ЭОС «Осенний документооборот» обсудят «цифровое настоящее» России через призму современных СЭД-технологий: подключайтесь! 1
04.10.2023 ЭОС приглашает на 20 юбилейную конференцию «Осенний документооборот» 2
11.11.2021 Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края: Мы будем поддерживать нашу ЕСЭД в состоянии «вечной молодости» 2
10.09.2018 СПбГУ совершенствует электронный документооборот с помощью «Офис-док» 1
04.04.2018 ЭОС внедрила АИС МФЦ «Дело» в сети МФЦ госуслуг Рязанской области 3
14.11.2017 Инжиниринговая компания «Северин» выбрала решение для корпоративного портала – EOS for SharePoint 2
24.12.2015 ТФОМС Свердловской области развивает EOS for SharePoint 2
20.08.2014 В Москве пройдет конференция «Осенний документооборот» 1
10.12.2013 СЭД «Дело» в Забайкальском крае внедряется на уровне поселений 1
10.09.2013 В Москве пройдет конференция «Осенний документооборот — 2013» 3
03.09.2013 В Москве пройдет конференция «Осенний документооборот — 2013» 3
19.09.2011 20 октября в Москве пройдет конференция ЭОС «Осенний документооборот–2011» 1
12.10.2010 22 октября в Москве пройдёт пользовательская конференция «Осенний документооборот. Информационное общество-2010». 1
21.09.2010 22 октября в Москве пройдет конференция «Осенний документооборот» 1
06.10.2009 23 октября в Москве состоится конференция «Осенний документооборот-2009» 3
14.09.2009 В Москве пройдет конференция по электронному документообороту 2
15.10.2008 24 октября ЭОС проведет клиентский форум «Осенний документооборот-2008» 1
07.10.2008 24 октября в Москве пройдет форум «Осенний документооборот-2008» 1
31.10.2007 В Москве прошла конференция «Осенний документооборот-2007» 2
22.10.2007 25 октября начнется конференция «Осенний документооборот-2007» 1
17.10.2007 25 октября откроется конференция «Осенний документооборот-2007» 1
03.10.2007 25 октября начнется конференция «Осенний документооборот-2007» 1
24.11.2006 "Пирит" автоматизировал регистрацию посетителей конференции "Осенний документооборот - 2006" 1
31.10.2006 2 ноября откроется конференция "Осенний документооборот-2006" 1
18.10.2006 2 ноября откроется конференция "Осенний документооборот-2006" 1
10.10.2006 2 ноября откроется конференция "Осенний документооборот-2006" 1
27.10.2005 Государство отвернулось от e-документов 1
18.10.2005 21 октября состоится "Осенний документооборот 2005" 2
11.10.2005 21 октября состоится "Осенний документооборот 2005" 2
04.10.2005 21 октября состоится "Осенний документооборот 2005" 2
10.11.2004 28 октября 2004 г. в Москве состоялась конференция "Осенний документооборот 2004" 1
14.10.2004 Конференция "Осенний документооборот-2004" пройдёт 28 октября 3
01.10.2004 28 октября в Москве пройдет конференция "Осенний документооборот" 2
30.09.2004 28 октября пройдёт конференция "Осенний документооборот" 2

Публикаций - 37, упоминаний - 58

ЭОС Осенний документооборот и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 36
Microsoft Corporation 25884 12
КриптоПРО - Крипто-ПРО 498 12
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 11
Oracle Corporation 7111 10
Pirit - Пирит 88 10
Xerox - The Haloid Company 1169 7
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 5
Крок - Croc 1971 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 5
Canon 1444 4
Системы документооборота 523 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1131 3
ЭЛАР - ПроСофт-ПК - ПроСофт-М 35 3
Термика Консалтинговая группа 24 2
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 2
X Corp - Twitter 2942 2
Softline - Софтлайн 3810 2
9720 2
Fujitsu 2109 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 2
Eastman Kodak - Кодак 510 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 2
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 138 1
SIGNificant Signature Solutions GmbH 11 1
Ростелеком 11057 1
SAP SE 5631 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16166 1
HP Inc. 5909 1
Ред Софт - Red Soft 1269 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3206 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1368 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1002 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 520 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
OKI - ОКИ Системс Рус 176 1
Юниксофт - Uniquesoft 24 1
Татнефть 245 11
Мосэнерго ПАО 132 11
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 10
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 10
Газпром ПАО 1498 4
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 4
Газпром трансгаз 157 4
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 17 1
Укрсоцбанк АКБ 19 1
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 1
Самараэнерго - Газбанк АКБ 3 1
ЭкспоЛинк - Expolink 17 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 932 1
Альфа-Банк 1994 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1962 1
Возрождение - Коммерческий банк 360 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 47 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3733 12
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1201 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5780 10
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 810 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4991 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1619 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3607 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6707 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5477 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 2
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 134 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13921 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3697 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1451 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 351 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1007 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 477 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 203 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 131 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края - органы государственной власти 174 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 787 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4273 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8683 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 4
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
День молодёжи - 27 июня 1117 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
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