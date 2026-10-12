Индексная книга (каталог) CNews*
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ЭОС Осенний документооборот
СОБЫТИЯ
Публикаций - 37, упоминаний - 58
ЭОС Осенний документооборот и организации, системы, технологии, персоны:
|Храмцовская Наталья 48 3
|Баласанян Владимир 45 2
|Стройков Валерий 1 1
|Матвеев Григорий 3 1
|Лебедева Юлия 4 1
|Грачева Светлана 1 1
|Тихомиров Игорь 1 1
|Рысков Олег 2 1
|Боксер Андрей 5 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Зрюмов Евгений 13 1
|Томенко Виктор 11 1
|Александрович Евгений 3 1
|Васильев Павел 18 1
|Ярошевская Наталья 1 1
|Городничев Игорь 5 1
|Финансовая газета 24 1
|Открытые системы ИД 176 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4273 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8683 1
|День молодёжи - 27 июня 1117 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.