Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188099
ИКТ 14552
Организации 11286
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26521
Персоны 81285
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Рысков Олег


СОБЫТИЯ


25.12.2025 Документооборот и архив «Газпром газификации» переведены на единую платформу Tessa 1
27.10.2005 Государство отвернулось от e-документов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Рысков Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
Татнефть 239 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1138 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3543 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 1
Электронный документ - Electronic document 1531 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13365 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 1
Тихомиров Игорь 1 1
Грачева Светлана 1 1
Городничев Игорь 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157395 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
ЭОС Осенний документооборот 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410462, в очереди разбора - 730983.
Создано именных указателей - 188099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще