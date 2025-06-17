Получите все материалы CNews по ключевому слову
Офис-Док Офис-Док ИТ Офис-Док Информационные Системы Office Doc
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 14 725 952 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Офис-Док и организации, системы, технологии, персоны:
|Пятов Андрей 3 3
|Матвеев Григорий 3 3
|Назаров Александр 68 2
|Самойленко Максим 66 2
|Мехтиев Эмиль 1 1
|Ярошевская Наталья 1 1
|Морозов Виктор 7 1
|Филатова Олеся 2 1
|Щербаков Сергей 29 1
|Меринов Алексей 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Семенов Николай 18 1
|Косюк Людмила 1 1
|Кривченко Андрей 1 1
|Лебедева Юлия 4 1
|Островский Борис 1 1
|Урусов Денис 1 1
|Мамедов Закир 1 1
|Альмухамедов Канат 1 1
|Крупнов Антон 1 1
|Земнухов Денис 20 1
|Кумыков Аслангери 2 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 891 2
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 566 1
|ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 41 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.