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Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 14 725 952 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 14 725 952 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 101 166 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 В «Мосэнерго» внедрили платформу по управлению документами Tessa 4.0 1
21.10.2024 Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro 2
21.08.2024 Завершена миграция СЭД «Дело» на отечественную СУБД Postgres Pro в Правительстве Амурской области 1
31.01.2024 Сергей Щербаков, ГБУ «Центр информационных технологий Амурской области»: Мы создаем единое информационное пространство для всех органов власти Амурской области 1
10.09.2018 СПбГУ совершенствует электронный документооборот с помощью «Офис-док» 3
05.09.2017 Аслангери Кумыков: «СЭД – это инструмент повышения эффективности работы госслужащих и стимул для оптимизации бизнес-процессов» 1
14.02.2017 Территориальный фонд ОМС Ненецкого АО перешел на систему «Дело» 1
23.06.2016 Олеся Филатова: Уже на начальных этапах внедрения EOS for SharePoint горы бумажных копий стали резко уменьшаться 1
14.01.2016 Банк ВТБ (Азербайджан) автоматизирует документооборот на базе EOS for SharePoint 1
24.12.2015 ТФОМС Свердловской области развивает EOS for SharePoint 1
06.11.2015 Руководитель аппарата Заксобрания Камчатки о запуске «Электронного парламента» 2
03.08.2015 АИК «Надзор» развернут в Следственном управлении СК РФ по Республике Коми 1
09.07.2015 В аппарате Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге внедрена СЭД «Дело» 1
17.06.2015 «Костанайские минералы» автоматизируют документооборот на базе EOS for SharePoint 1
08.06.2015 В Кабардино-Балкарской Республике внедрили СЭД в органах государственной власти и местного самоуправления 3
15.12.2014 Алтайское краевое Законодательное Собрание автоматизирует законотворческую деятельность 1
17.09.2014 ТФОМС Свердловской области автоматизировал документооборот в центральном офисе и филиалах на базе EOS for SharePoint 1
03.07.2014 Автоматизация законотворчества: создана конфигурация на базе EOS for SharePoint 1
18.06.2014 «Газстройпроект» развивает систему управления документооборотом на базе СЭД «Дело» 1
18.03.2014 Северо-Западное следственное управление на транспорте 3 года работает с программным комплексом АИК «Надзор» 1
06.03.2014 Завершено внедрение СЭД «Дело» в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 1
03.02.2014 Государственный музей-заповедник «Петергоф» закупил дополнительные лицензии СЭД «Дело» 1
09.12.2013 Головной офис «ПромСервисБанка» переходит на СЭД «Дело» 1
31.10.2013 «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» начала работать в СЭД «Дело» 1
30.10.2013 Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга начала внедрение СЭД «Дело» 1
11.06.2013 Администрация Усинска внедряет СЭД «Дело» 1
22.04.2013 Антон Крупнов: Мы получили СЭД и портальное решение "в одном флаконе" 1
16.04.2013 Администрация Нарьян-Мара внедряет СЭД «Дело» 1
04.04.2013 ЭОС-"Офис-Док": внедрение СЭД "Дело" в Администрации Новгородской области 2
05.03.2013 Администрация Вологды расширяет использование СЭД «Дело» 1
10.12.2012 В органах исполнительной власти Ненецкого АО более 550 пользователей работают в СЭД «Дело» 1
27.11.2012 Министерство здравоохранения Амурской области произвело закупку лицензий СЭД «Дело» 1
04.07.2012 Футбольный клуб «Зенит» автоматизировал документооборот на базе EOS for SharePoint 1
22.03.2012 ЭОС вооружает регионы госуслугами 1
06.03.2012 В исполнительных органах госвласти Бурятии завершен второй этап внедрения СЭД на базе EOS for SharePoint 1
09.02.2012 «Воздушные Ворота Северной Столицы» внедряют СЭД на базе EOS for SharePoint 1
08.02.2012 В Минюсте РФ завершен первый этап проекта по внедрению СЭД на базе системы «Дело» 1
19.12.2011 Государственный музей-заповедник «Петергоф» автоматизирует документооборот с помощью системы «Дело» 1
20.09.2011 «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания» внедрила СЭД на базе EOS for SharePoint 1
01.09.2011 Администрация Амурской области внедрила дополнительные АРМ СЭД «Дело» 1

Публикаций - 64, упоминаний - 73

Офис-Док и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы 1183 60
Системы документооборота 501 8
Microsoft Corporation 24884 3
8517 2
Oracle Corporation 6763 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1036 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 2
СофтЭксперт 48 2
Медиалюкс 32 2
Ростелеком 9964 1
SAP SE 5340 1
Восход ФГБУ НИИ 659 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
IBM - International Business Machines Corp 9476 1
HP Inc. 5720 1
Canon 1403 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Цифра ГК 2482 1
Pirit - Пирит 84 1
Wacom 142 1
ST - Системные технологии 66 1
Бизнес ИТ 43 1
ТюмБИТ ГК - ТюмБИТ-АСУ 16 1
ДиЛеММа - СофтИнформБюро 4 1
Aladdin Software Security R.D. 116 1
Космос-2 НПЦ 31 1
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
Сибирский Медведь - Сибирский медведь-холдинг - Сибирский Медведь-Инфо 9 1
НетКом Текнолоджи 4 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 423 1
Газпром ПАО 1371 4
ЛГСС - Ленгазспецстрой 6 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Империя-Фарма 90 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 343 1
Лента - Сеть розничной торговли 2158 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 210 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 33 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Россети Ленэнерго 1700 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС - Киришск 55 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 263 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 14 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром - Оренбургский гелиевый завод 11 1
Лукойл Югнефтепродукт 1 1
Костанайские минералы - ДАГОК Кустанайасбест - Житикаринский асбестовый горно-обогатительный комбинат 1 1
ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
ЭкспоЛинк - Expolink 1 1
РКС-энерго 3 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 7
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 6
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 124 4
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 218 3
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Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 707 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12117 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 2
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 117 2
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 2
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 38 2
Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 13 2
Администрация Вологды 7 2
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2758 1
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Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 135 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 84 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
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Конституционный суд РФ 109 1
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Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 150 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13022 4
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ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 2
СКР РФ - АИК Надзор - автоматизированный информационный комплекс 27 2
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Microsoft Windows 7 1987 1
Microsoft Office 3831 1
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