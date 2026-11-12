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Генпрокуратура РФ Транспортная прокуратура

СОБЫТИЯ


12.11.2026 «МегаФон» объединит усилия с Махачкалинским морским торговым портом 1
25.08.2022 Махачкалинский морской торговый порт и «Ред софт» подписали соглашение о сотрудничестве 1
15.02.2022 «Газпромовский» беспилотник рухнул на дом вблизи Украины, вызвав панику у ждущих вторжения жителей 1
12.03.2020 В Сети продается обновляемая база данных экспортно-импортных сделок в России за 8 лет 2
03.08.2016 «ТрансТелеКом» объединил в сеть подразделения Приволжской транспортной прокуратуры в 13 регионах 4
23.09.2014 Технику «Мурманского Морского Торгового Порта» оснастили системой мониторинга Omnicomm 1
18.03.2014 Северо-Западное следственное управление на транспорте 3 года работает с программным комплексом АИК «Надзор» 1
18.07.2012 «Ростелеком» предоставил доступ в интернет транспортной прокуратуре на территории нескольких регионов Сибири 1
30.06.2010 Причиной падения вертолета Ми-8, возможно, стала техническая неисправность 1
01.02.2010 МТС выиграла ряд тендеров на обслуживание органов госвласти Дальнего Востока и Восточной Сибири 1
27.10.2009 В Красноярске аэробус сбил фонарь на рулёжке 1
15.12.2008 Админу дали 1 год и 2 месяца за Windows и Autodesk 1
01.12.2008 Россия: за установку пиратской Windows дали год 1
05.08.2008 Электронные комплексы на таможне создают проблемы 1
23.05.2008 Доходы «Кавказ-Транстелекома» в 1 квартале превысили 80 млн руб. 1
29.11.2007 Оценен ущерб от последствий шторма в Керченском проливе 1
30.05.2007 В "ВолгаТелекоме" назначен заместитель гендиректора 1

Публикаций - 17, упоминаний - 21

Генпрокуратура РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25940 2
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 2
ТТК Кавказ макрорегион 6 1
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 31 1
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 1
Ростелеком 11109 1
МегаФон 11102 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16359 1
Ред Софт - Red Soft 1298 1
Autodesk 640 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2161 1
Adobe Systems 1611 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Омникомм - Omnicomm 173 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 841 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 135 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 15 2
Махачкалинский международный морской торговый порт 2 2
Газпром трансгаз 158 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 1
Резонанс НПП 409 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 49 1
Гостиница Прибалтийская АОЗТ 2 1
РЖД СКЖД - Северо-Кавказская железная дорога 9 1
Газпром ПАО 1500 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 264 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1090 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5499 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 762 2
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 26 1
Районные суды РФ 198 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3109 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1456 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3743 1
Минприроды РФ - МПР России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 201 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 897 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 156 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4975 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 2
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12617 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37203 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14224 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 666 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1279 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2585 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1309 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 814 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 437 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12481 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11702 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5445 1
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10515 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13451 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10436 1
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СКР РФ - АИК Надзор - автоматизированный информационный комплекс 27 1
МегаФон Экология 11 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Ми-8 - Ми-17 - многоцелевой вертолёт 47 1
Microsoft Office 4271 1
Microsoft Windows 17111 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3010 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 703 1
Herrnleben Georg - Хернлебен Георг 11 2
Орлов Виталий 19 1
Сальва Алексей 7 1
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Беленький Валерий 32 1
Поздняков Денис 8 1
Мирзаев Дмитрий 1 1
Абашилов Хаджи-Мурад 1 1
Шагинов Юрий 3 1
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Жаров Александр 182 1
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Зайцев Игорь 4 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58902 10
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1918 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8371 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54529 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3197 3
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 875 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4682 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5185 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 691 1
Физика - Градус Цельсия 294 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9379 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3279 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1048 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 594 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1400 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3920 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 448 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1026 1
Дело Поносова 19 1
Парашют - Прыжки с парашютом 119 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4124 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10666 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5584 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1401 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11627 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1313 1
РИА Новости 1050 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1163 1
IDC - International Data Corporation 5004 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2704 1
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