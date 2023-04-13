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ИДК Инспекционно-досмотровый комплекс Технические средства досмотра inspection complex



13.04.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» установил на российско-казахстанской границе инновационные досмотровые комплексы

Инновационные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), созданные резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», установлены н
30.11.2022 Досмотровый комплекс «Швабе» включили в реестр российского ПО

одителей, но при этом доступнее в цене», – сказал генеральный директор МЗ «Сапфир» Сергей Кузнецов. Досмотровый комплекс «Швабе» Внесение разработки в Единый реестр российских программ для элек
03.10.2022 «Ростех» импортозаместил компоненты для ускорителей электронов

оставе ускорителей элементарных частиц оно может применяться в инспекционно-досмотровых комплексах (ИДК), а также в научных и медицинских целях, например в радиографии, лучевой терапии и произв
23.08.2021 В столичном ОЭЗ собран первый крупногабаритный досмотровый комплекс

Алабушево, наладив здесь выпуск крупногабаритного досмотрового оборудования. Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс «М-СКАН» - первое изделие подобного типа, сборка которого была осуществл
17.12.2020 Досмотровое оборудование «Росэлектроники» установлено в крупнейшем МАПП на российской границе

енного контроля, помогая выявлять незадекларированные и запрещенные товары. Технические возможности ИДК позволяют осуществлять осмотр без вскрытия контейнеров, тем самым ускоряя оформление това
08.02.2019 «Росэлектроника» обеспечит техобслуживание всех инспекционно-досмотровых комплексов российской таможни

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» заключил государственные контракты на техническое обслуживание всех стационарных и мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК), размещенных в пунктах пропуска через государственную границу России. По условиям контрактов «Росэлектроника» до 2020 г. будет осуществлять ежемесячное, ежеквартальное, полугодовое и годов
31.01.2019 Разработка Ростеха поможет бороться с контрабандой через границы Таможенного союза

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех оборудовал инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК) для досмотра автотранспорта пункты пропуска на киргизско-узбекском и киргизско-таджикском участках границы Киргизии. Это позволит повысит качество досмотра грузов на границах Таможенного с
25.12.2018 Ростех оборудовал первый в России стационарный досмотровый комплекс на границе с Китаем

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил оборудование первого в России железнодорожного стационарного инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК). Комплекс установлен в Забайкальске – крупнейшем транзитном железнодорожным пункте пропуска на российско-китайской границе. Он способен осуществлять контроль железнодорожных вагонов без вс
25.08.2016 «Росэлектроника» предлагает создать инфраструктуру безопасности для объектов обеспечения Минобороны

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех предлагает внедрить на объектах Минобороны РФ систему инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) в целях повышения безопасности и снижения издержек при проведении контрольно-досмотровых мероприятий. Холдинг представит различные модификации ИДК на Международном военно-техническо
29.05.2014 «Росэлектроника» разработала пограничные досмотровые комплексы, которые существенно увеличат скорость прохождения грузов

граничный» Приморского края. Как сообщают в «Росэлектронике», в инспекционно-досмотровом комплексе (ИДК) СТ-6035 используется технологическое оборудование отечественной разработки, не имеющее м
23.06.2009 ФТС потратит 120 млн руб. на автоматизацию сбора и контроля данных с ИДК

ьная таможенная служба РФ объявила открытый конкурс на поставку и ввод в эксплуатацию программно-технических комплексов сбора и контроля информации с инспекционно-досмотровых комплексов (ПТК Контроль ИДК). Начальная стоимость госконтракта составляет 120 млн руб. В целом исполнителю контракта предстоит поставить следующее оборудование и ПО для комплектации ПТК десяти типов (всего 56 комплект
20.12.2007 Таможня Великих Лук внедряет ИДК

колукская таможня получила новое средство таможенного контроля - инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК). В ИДК применяются новейшие достижения рентгеноскопии, позволяющие просвечивать н
27.04.2007 Псковская таможня установила ИДК

На таможенном посту МАПП Убылинка Псковской установили инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК). Мобильный ИДК расположили на территории пункта пропуска на специальной площадке,
09.04.2007 ИДК установят на границе с Латвией

Федеральная таможенная служба (ФТС России) приняла решение о направлении на российско-латвийский участок государственной границы двух мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК). В качестве мест их дислокации выбраны многосторонние автомобильные пункты пропуска (МАПП) «Бурачки» Себежской таможни и «Убылинка» Псковской таможни Северо-Западного таможенного управлени
15.12.2006 На границах России ставят авто-рентгены

стью осмотреть автомобили без вскрытия грузового отделения. Таможенники подчеркивают, что с помощью ИДК можно будет «визуализировать находящиеся в нем товары и различные объекты в течение неско
14.12.2006 Выборгскую таможню оборудуют "рентгеном для автомобилей"

о-Западному таможенному управлению (СЗТУ) будет передан новейший инспекционно-досмотровой комплекс (ИДК). Как сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы, таможенные органы СЗТУ, работа
24.05.2006 Начата работа первого в России мобильного инспекционно-досмотрового комплекса

аний «Техно») осуществила поставку первого в России мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) — Heimann Cargo Vision Mobile по заказу Федеральной Таможенной Службы России. Устан
18.11.2005 Впервые в России: досмотровый комплекс HCV-Gantry

о», по результатам победы в конкурсе, проведенном государственным таможенным комитетом в 2003 году. ИДК Heimann Cargo Vision Gantry позволяет за 3-5 мин без вскрытия и разгрузки грузового транс

Публикаций - 107, упоминаний - 135

ИДК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 16
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1175 14
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 7
Scantronic Systems - Скантроник Системс 6 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1483 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 440 4
Техно - Техно-СПб - Техно-С.Петербург 5 4
Smiths Group - John Crane - Smiths Detection - Smiths Interconnect - Smiths Heimann - Flex-Tek 11 4
МГУ ЛЭУ - Лаборатория электронных ускорителей МГУ 5 3
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 3
Ростех - Автоматика Концерн 1654 2
МегаФон 9111 2
Cisco Systems 5137 2
Intel Corporation 12252 2
Oracle Corporation 6740 2
Lenovo Motorola 3503 2
Softline - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 42 2
Интерднестрком - Телеком Приднестровья 26 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 390 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 37 1
Telegram Group 2104 1
Samsung Electronics 10325 1
NetApp - Network Appliance 640 1
SAP SE 5311 1
Yandex - Яндекс 7550 1
Apple Inc 12205 1
HP Inc. 5703 1
8357 1
AMD - Advanced Micro Devices 4274 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 378 1
Toshiba Corporation 2934 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 309 1
Корус Консалтинг ГК 1238 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 378 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1076 1
Почта России ПАО 2138 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 11
Торий НПП 46 6
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 6
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 21 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 342 5
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 4
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 4
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 45 4
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 4
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2843 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 3
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 50 3
РЖД Москва - Казанский вокзал 18 3
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 42 2
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 24 2
Шереметьево Карго СВХ - склад временного хранения 11 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 34 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 412 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 19 1
РЖД - Российские железные дороги 1929 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
ГПБ - Газпромбанк 1098 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 877 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 490 1
ПСБ - Промсвязьбанк 863 1
Газпром нефть 629 1
Евросеть 1412 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 248 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1400 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 38
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 27
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5532 12
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 9
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 480 7
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 49 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11878 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5032 6
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 377 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6020 5
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 241 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4586 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3174 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 706 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2737 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4268 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 674 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 343 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2199 2
Почта России - ГЦМПП - Главный центр магистральных перевозок почты 6 2
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2550 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1230 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 134 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 470 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 590 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 143 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2953 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 3
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 3
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51799 15
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Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3458 5
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 829 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4022 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11221 4
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12700 4
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9539 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1285 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2505 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3267 4
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 3
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 22 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4600 2
L3 ProVision - SafeScout - серия радиоволновых сканеров 9 2
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1670 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 279 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 134 1
Linux OS 10126 1
NetApp ONTAP 66 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 937 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7138 1
Apple iPad 3875 1
Google Android 14160 1
Apple iOS 7907 1
Apple macOS 2087 1
Microsoft Windows 15812 1
NetApp E-Series СХД 84 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 131 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1814 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2094 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 507 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPhone 4 786 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 37 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 64 1
Booking.com 115 1
Космодром Байконур 1069 1
Сбер - Business Travel 9 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Дегтев Геннадий 262 6
Шелепов Владимир 24 6
Усачев Владимир 9 5
Овчинский Владислав 228 4
Коробейников Игорь 3 3
Козлов Игорь 47 3
Скатин Алексей 33 3
Евтушенко Олег 143 2
Фурсиков Константин 3 2
Зверев Андрей 59 2
Бельянинов Андрей 18 2
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