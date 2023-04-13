одителей, но при этом доступнее в цене», – сказал генеральный директор МЗ «Сапфир» Сергей Кузнецов. Досмотровый комплекс «Швабе» Внесение разработки в Единый реестр российских программ для элек

оставе ускорителей элементарных частиц оно может применяться в инспекционно-досмотровых комплексах ( ИДК ), а также в научных и медицинских целях, например в радиографии, лучевой терапии и произв

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» заключил государственные контракты на техническое обслуживание всех стационарных и мобильных инспекционно-досмотровых комплексов ( ИДК ), размещенных в пунктах пропуска через государственную границу России. По условиям контрактов «Росэлектроника» до 2020 г. будет осуществлять ежемесячное, ежеквартальное, полугодовое и годов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех оборудовал инспекционно-досмотровыми комплексами ( ИДК ) для досмотра автотранспорта пункты пропуска на киргизско-узбекском и киргизско-таджикском участках границы Киргизии. Это позволит повысит качество досмотра грузов на границах Таможенного с

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил оборудование первого в России железнодорожного стационарного инспекционно-досмотрового комплекса ( ИДК ). Комплекс установлен в Забайкальске – крупнейшем транзитном железнодорожным пункте пропуска на российско-китайской границе. Он способен осуществлять контроль железнодорожных вагонов без вс

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех предлагает внедрить на объектах Минобороны РФ систему инспекционно-досмотровых комплексов ( ИДК ) в целях повышения безопасности и снижения издержек при проведении контрольно-досмотровых мероприятий. Холдинг представит различные модификации ИДК на Международном военно-техническо

граничный» Приморского края. Как сообщают в «Росэлектронике», в инспекционно-досмотровом комплексе ( ИДК ) СТ-6035 используется технологическое оборудование отечественной разработки, не имеющее м