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ИДК Инспекционно-досмотровый комплекс Технические средства досмотра inspection complex
|13.04.2023
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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» установил на российско-казахстанской границе инновационные досмотровые комплексы
Инновационные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), созданные резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», установлены н
|30.11.2022
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Досмотровый комплекс «Швабе» включили в реестр российского ПО
одителей, но при этом доступнее в цене», – сказал генеральный директор МЗ «Сапфир» Сергей Кузнецов. Досмотровый комплекс «Швабе» Внесение разработки в Единый реестр российских программ для элек
|03.10.2022
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«Ростех» импортозаместил компоненты для ускорителей электронов
оставе ускорителей элементарных частиц оно может применяться в инспекционно-досмотровых комплексах (ИДК), а также в научных и медицинских целях, например в радиографии, лучевой терапии и произв
|23.08.2021
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В столичном ОЭЗ собран первый крупногабаритный досмотровый комплекс
Алабушево, наладив здесь выпуск крупногабаритного досмотрового оборудования. Мобильный инспекционно-досмотровый комплекс «М-СКАН» - первое изделие подобного типа, сборка которого была осуществл
|17.12.2020
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Досмотровое оборудование «Росэлектроники» установлено в крупнейшем МАПП на российской границе
енного контроля, помогая выявлять незадекларированные и запрещенные товары. Технические возможности ИДК позволяют осуществлять осмотр без вскрытия контейнеров, тем самым ускоряя оформление това
|08.02.2019
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«Росэлектроника» обеспечит техобслуживание всех инспекционно-досмотровых комплексов российской таможни
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» заключил государственные контракты на техническое обслуживание всех стационарных и мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК), размещенных в пунктах пропуска через государственную границу России. По условиям контрактов «Росэлектроника» до 2020 г. будет осуществлять ежемесячное, ежеквартальное, полугодовое и годов
|31.01.2019
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Разработка Ростеха поможет бороться с контрабандой через границы Таможенного союза
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех оборудовал инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК) для досмотра автотранспорта пункты пропуска на киргизско-узбекском и киргизско-таджикском участках границы Киргизии. Это позволит повысит качество досмотра грузов на границах Таможенного с
|25.12.2018
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Ростех оборудовал первый в России стационарный досмотровый комплекс на границе с Китаем
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил оборудование первого в России железнодорожного стационарного инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК). Комплекс установлен в Забайкальске – крупнейшем транзитном железнодорожным пункте пропуска на российско-китайской границе. Он способен осуществлять контроль железнодорожных вагонов без вс
|25.08.2016
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«Росэлектроника» предлагает создать инфраструктуру безопасности для объектов обеспечения Минобороны
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех предлагает внедрить на объектах Минобороны РФ систему инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) в целях повышения безопасности и снижения издержек при проведении контрольно-досмотровых мероприятий. Холдинг представит различные модификации ИДК на Международном военно-техническо
|29.05.2014
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«Росэлектроника» разработала пограничные досмотровые комплексы, которые существенно увеличат скорость прохождения грузов
граничный» Приморского края. Как сообщают в «Росэлектронике», в инспекционно-досмотровом комплексе (ИДК) СТ-6035 используется технологическое оборудование отечественной разработки, не имеющее м
|23.06.2009
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ФТС потратит 120 млн руб. на автоматизацию сбора и контроля данных с ИДК
ьная таможенная служба РФ объявила открытый конкурс на поставку и ввод в эксплуатацию программно-технических комплексов сбора и контроля информации с инспекционно-досмотровых комплексов (ПТК Контроль ИДК). Начальная стоимость госконтракта составляет 120 млн руб. В целом исполнителю контракта предстоит поставить следующее оборудование и ПО для комплектации ПТК десяти типов (всего 56 комплект
|20.12.2007
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Таможня Великих Лук внедряет ИДК
колукская таможня получила новое средство таможенного контроля - инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК). В ИДК применяются новейшие достижения рентгеноскопии, позволяющие просвечивать н
|27.04.2007
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Псковская таможня установила ИДК
На таможенном посту МАПП Убылинка Псковской установили инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК). Мобильный ИДК расположили на территории пункта пропуска на специальной площадке,
|09.04.2007
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ИДК установят на границе с Латвией
Федеральная таможенная служба (ФТС России) приняла решение о направлении на российско-латвийский участок государственной границы двух мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК). В качестве мест их дислокации выбраны многосторонние автомобильные пункты пропуска (МАПП) «Бурачки» Себежской таможни и «Убылинка» Псковской таможни Северо-Западного таможенного управлени
|15.12.2006
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На границах России ставят авто-рентгены
стью осмотреть автомобили без вскрытия грузового отделения. Таможенники подчеркивают, что с помощью ИДК можно будет «визуализировать находящиеся в нем товары и различные объекты в течение неско
|14.12.2006
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Выборгскую таможню оборудуют "рентгеном для автомобилей"
о-Западному таможенному управлению (СЗТУ) будет передан новейший инспекционно-досмотровой комплекс (ИДК). Как сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы, таможенные органы СЗТУ, работа
|24.05.2006
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Начата работа первого в России мобильного инспекционно-досмотрового комплекса
аний «Техно») осуществила поставку первого в России мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) — Heimann Cargo Vision Mobile по заказу Федеральной Таможенной Службы России. Устан
|18.11.2005
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Впервые в России: досмотровый комплекс HCV-Gantry
о», по результатам победы в конкурсе, проведенном государственным таможенным комитетом в 2003 году. ИДК Heimann Cargo Vision Gantry позволяет за 3-5 мин без вскрытия и разгрузки грузового транс
ИДК и организации, системы, технологии, персоны:
|Дегтев Геннадий 262 6
|Шелепов Владимир 24 6
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