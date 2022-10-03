«Ростех» импортозаместил компоненты для ускорителей электронов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал волноводный вентиль высокого уровня мощности для ускорителя электронов взамен применяемых сейчас импортных компонентов. По ряду характеристик изделие не имеет отечественных и мировых аналогов. В составе ускорителей элементарных частиц оно может применяться в инспекционно-досмотровых комплексах (ИДК), а также в научных и медицинских целях, например в радиографии, лучевой терапии и производстве изотопов. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Ускоритель элементарных частиц – это устройство, в котором с помощью электрических и магнитных полей формируются направленные пучки электронов, протонов, ионов и других заряженных частиц с энергией, значительно превышающей тепловую. Скорость частиц во время работы ускорителя достигает значений, близких к скорости света. Волноводный вентиль в составе устройства необходим для поглощения отраженных волн, которые могут вызвать сбои в работе ускорителя.

Новый волновод разработан НИИ «Феррит-домен» (входит в «Росэлектронику») совместно с Лабораторией электронных ускорителей МГУ (ЛЭУ МГУ) в рамках реализации программы импортозамещения электронной компонентной базы (ЭКБ). Устройства будут применяться в линейных ускорителях, созданных ЛЭУ МГУ для использования в составе железнодорожных ИДК, которые позволяют получать изображения содержимого вагонов с распознаванием материалов на скорости 70 км/ч.

«Разработка уникальных сверхвысокочастотных приборов является основной компетенцией НИИ “Феррит-домен”. Ранее мы вместе с нашими партнерами уже поставляли приборы для досмотровых комплексов Росграницы для обеспечения контроля не только железнодорожного транспорта, но и большегрузных автомобилей, контейнеровозов, а также контейнеров в пунктах морского порта. Новый прибор уже прошел испытания и готов к серийным поставкам. В частности, его планируется использовать при строительстве нового ИДК на Дальнем Востоке», – сказал генеральный директор НИИ «Феррит-домен» Максим Каваев.

По характеристикам импульсной мощности 20 МВт, средней мощности 20 кВт и центральной частоты 2856 МГц новый волновод не имеет отечественных и мировых аналогов. Благодаря такой мощности устройства повышается мощность ускорителя электронов, что в свою очередь позволяет увеличить точность досмотра грузов в условиях скоростного движения транспорта через инспекционно-досмотровый комплекс.

«ЛЭУ МГУ разрабатывает ускорители электронов как для инспекционно-досмотровых комплексов различного типа (мобильные, портальные, стационарные автомобильные и железнодорожные), так и для других применений – радиография, лучевая терапия, производство изотопов, стерилизация. Неотъемлемой составной частью таких ускорителей являются ферритовые вентили, как волноводные, рассчитанные на высокий уровень СВЧ-мощности, так и коаксиальные, полосковые, работающие в СВЧ-системах низкого уровня мощности. В этой связи мы видим значительные перспективы сотрудничества с НИИ “Феррит-домен”, – отметил генеральный директор ЛЭУ МГУ Василий Шведунов.

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НИИ «Феррит-домен» занимается разработкой СВЧ-приборов и материалов нового поколения, индуктивных элементов и широкополосных радиопоглощающих и радиоэкранирующих покрытий.

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.