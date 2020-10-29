Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минтранс РФ Росгранстрой ФГКУ Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации
СОБЫТИЯ
|29.10.2020
|
«Росэлектроника» увеличит пропускную способность пункта пропуска на границе с Латвией
По заказу ФГКУ Росгранстрой холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех выполнит реконструкцию автомо
|23.09.2015
|
ИТ в госсекторе: первые роли в крупнейших проектах отдаются российским разработчикам
нной системы «База данных пунктов пропуска», системы «Электронная очередь», «Учет основных фондов» (ФГКУ Росгранстрой), системы интеграции с межведомственным электронным документооборотом. Резу
|22.01.2015
|
Клиентский портфель белгородского «МегаФона» пополнился тремя новыми контрактами с Росграницей
В качестве поставщика услуг ШПД компанию выбрала Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы, заключив с оператором договоры на предоставление интернет-доступа на трёх объекта
|09.12.2014
|
Проведено комплексное обследование информационных систем и ИТ-инфраструктуры Росграницы
нной системы «База данных пунктов пропуска», системы «Электронная очередь», «Учет основных фондов» (ФГКУ Росгранстрой), системы интеграции с межведомственным электронным документооборотом. В ре
|18.12.2013
|
«Росэлектроника» поставит Росгранице новые комплексы для досмотра грузов
ит в госкорпорацию «Ростех») сообщил о том, что инспекционно-досмотровой комплекс (ИДК) СТ-6035 для Росграницы, созданный предприятиями «Росэлектроники», успешно прошел заводские приемо-сдаточн
|14.02.2013
|
ТТК обеспечил высокоскоростными каналами связи Федеральное агентство по обустройству госграницы РФ
алов связи для Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации (Росграницы). В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого аукциона,
|15.03.2011
|
«АйТи» внедрила «БОСС-Референт» в «Росгранстрое»
деленной структуры заказчика, говорится в сообщении «АйТи». До недавнего времени документооборот в «Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» («Росгранстрой») был полностью
|24.12.2010
|
«Росгранстрой» внедрил корпоративный портал DeskWork
Корпоративный портал DeskWork разработки Softline был внедрен в «Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (ФГУ «Росгранстрой»), что позво
|24.11.2009
|
«Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» закупила решения Acronis
заказу Федерального государственного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». Поставка состоялась через партнера Aflex software – компанию «Свега-Компьютер».
|20.10.2009
|
Росграница автоматизировала сведение бюджетной отчетности на платформе «Парус 8»
2007 г. В 2008 г. началось формирование сети территориальных органов и подведомственных организаций Росграницы, в связи с чем возникла необходимость создания автоматизированной системы сведения
|19.10.2009
|
«Синтерра» обеспечит Росграницу телефонной связью
комплексной телефонной связи для Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграницы). В рамках контракта «Синтерра» предоставит Росгранице услуги местной, внутризонов
|24.08.2009
|
Росгранстрой приобретёт ИТ-оборудование и ПО
ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (ФГУ Росгранстрой) проводит открытый аукцион на поставку оборудования, расходных
|30.07.2008
|
Digital Design внедрит «Административное делопроизводство» в Росгранице
еральном агентстве по обустройству государственной границы Российской Федерации. До конца 2008 г. в Росгранице будет внедрено приложение системы DocsVision «Административное делопроизводство»,
|28.02.2008
|Федеральному агентству по обустройству госграницы РФ требуется оргтехника
