Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации

В качестве поставщика услуг ШПД компанию выбрала Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы , заключив с оператором договоры на предоставление интернет-доступа на трёх объекта

ит в госкорпорацию «Ростех») сообщил о том, что инспекционно-досмотровой комплекс (ИДК) СТ-6035 для Росграницы , созданный предприятиями «Росэлектроники», успешно прошел заводские приемо-сдаточн

алов связи для Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации ( Росграницы ). В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого аукциона,