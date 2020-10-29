Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188092
ИКТ 14552
Организации 11283
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26523
Персоны 81285
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Минтранс РФ Росгранстрой ФГКУ Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации

Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации

СОБЫТИЯ


29.10.2020 «Росэлектроника» увеличит пропускную способность пункта пропуска на границе с Латвией

По заказу ФГКУ Росгранстрой холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех выполнит реконструкцию автомо
23.09.2015 ИТ в госсекторе: первые роли в крупнейших проектах отдаются российским разработчикам

нной системы «База данных пунктов пропуска», системы «Электронная очередь», «Учет основных фондов» (ФГКУ Росгранстрой), системы интеграции с межведомственным электронным документооборотом. Резу
22.01.2015 Клиентский портфель белгородского «МегаФона» пополнился тремя новыми контрактами с Росграницей

В качестве поставщика услуг ШПД компанию выбрала Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы, заключив с оператором договоры на предоставление интернет-доступа на трёх объекта
09.12.2014 Проведено комплексное обследование информационных систем и ИТ-инфраструктуры Росграницы

нной системы «База данных пунктов пропуска», системы «Электронная очередь», «Учет основных фондов» (ФГКУ Росгранстрой), системы интеграции с межведомственным электронным документооборотом. В ре
18.12.2013 «Росэлектроника» поставит Росгранице новые комплексы для досмотра грузов

ит в госкорпорацию «Ростех») сообщил о том, что инспекционно-досмотровой комплекс (ИДК) СТ-6035 для Росграницы, созданный предприятиями «Росэлектроники», успешно прошел заводские приемо-сдаточн
14.02.2013 ТТК обеспечил высокоскоростными каналами связи Федеральное агентство по обустройству госграницы РФ

алов связи для Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации (Росграницы). В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого аукциона,

15.03.2011 «АйТи» внедрила «БОСС-Референт» в «Росгранстрое»

деленной структуры заказчика, говорится в сообщении «АйТи». До недавнего времени документооборот в «Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» («Росгранстрой») был полностью

24.12.2010 «Росгранстрой» внедрил корпоративный портал DeskWork

Корпоративный портал DeskWork разработки Softline был внедрен в «Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (ФГУ «Росгранстрой»), что позво
24.11.2009 «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» закупила решения Acronis

заказу Федерального государственного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». Поставка состоялась через партнера Aflex software – компанию «Свега-Компьютер».

20.10.2009 Росграница автоматизировала сведение бюджетной отчетности на платформе «Парус 8»

2007 г. В 2008 г. началось формирование сети территориальных органов и подведомственных организаций Росграницы, в связи с чем возникла необходимость создания автоматизированной системы сведения
19.10.2009 «Синтерра» обеспечит Росграницу телефонной связью

комплексной телефонной связи для Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграницы). В рамках контракта «Синтерра» предоставит Росгранице услуги местной, внутризонов
24.08.2009 Росгранстрой приобретёт ИТ-оборудование и ПО

ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (ФГУ Росгранстрой) проводит открытый аукцион на поставку оборудования, расходных

30.07.2008 Digital Design внедрит «Административное делопроизводство» в Росгранице

еральном агентстве по обустройству государственной границы Российской Федерации. До конца 2008 г. в Росгранице будет внедрено приложение системы DocsVision «Административное делопроизводство»,

28.02.2008 Федеральному агентству по обустройству госграницы РФ требуется оргтехника

Публикаций - 50, упоминаний - 108

Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1221 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3307 8
Scantronic Systems - Скантроник Системс 6 4
Ростелеком 10335 4
Softline - Софтлайн 3283 4
Inforser - Инфорсер Инжиниринг - Инфорсер Север - Инфорсер Сервер 27 3
АйТи 1440 3
Microsoft Corporation 25261 3
МГУ ЛЭУ - Лаборатория электронных ускорителей МГУ 5 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1221 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 311 2
ITG Group - INLINE Technologies Group 116 2
Крок - Croc 1815 2
Oracle Corporation 6881 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 2
МегаФон 9949 2
IBM - International Business Machines Corp 9556 2
HP Inc. 5763 2
9031 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 2
Docsvision - ДоксВижн 1032 2
Восход ФГБУ НИИ 686 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1587 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 2
Itonica - Айтоника 7 1
Мостелеком 75 1
ИИ-Технологии 231 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 28 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 56 1
Softline - Develonica - Девелоника 153 1
ГазИнТех 8 1
Сюртель - Sécurité Electronique 6 1
ЭНИКС 4 1
Ростелеком - Связьинвест - Мостелесеть 7 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 5
Торий НПП 46 4
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 99 2
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8223 2
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 24 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
Балтийская медиа группа (БМГ) 1 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 100 1
DPEP - Delta Private Equity Partners 11 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 49 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Volvo Cars 258 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 156 1
Почта России ПАО 2252 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
Газпром ПАО 1419 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 1
Северсталь ПАО - Severstal 564 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 94 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 119 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 261 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 14
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3464 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2085 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3378 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3127 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 5
Федеральное казначейство России 1879 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3541 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 944 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 91 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 225 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 711 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 752 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3460 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 3
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1069 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 735 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2936 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 218 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22007 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25564 7
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс - Технические средства досмотра - inspection complex 111 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2479 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 6
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1772 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 5
Оцифровка - Digitization 4937 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 4
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 626 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 4
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 730 3
Пропускная способность - Bandwidth 1833 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10139 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31842 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1664 3
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 428 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2172 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 357 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1347 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3964 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5861 8
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 22 3
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 40 3
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 99 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1722 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
Microsoft Windows 16358 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2886 3
Microsoft Office 3967 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 825 2
Linux OS 10940 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 867 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1050 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 2
Intersoft Lab - Референт 156 1
Linux - Debian GNU 537 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
Brocade SAN Fabric 7 1
Softline - DeskWork 117 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 1
Mandriva Linux 85 1
DigiRain Technologies - TrafficQuota 1 1
Fujitsu M - серия серверов 9 1
Fujitsu SCi500 - ленточная библиотека 2 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 127 1
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1530 1
Sumitomo - NEC Multeos 4 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 64 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 9 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 122 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 1
Космодром Байконур 1071 1
Медведев Дмитрий 1662 5
Путин Владимир 3358 4
Зубков Виктор 49 3
Мякишева Марина 84 2
Фурсиков Константин 3 2
Орловский Виктор 398 2
Корнеев Сергей 84 2
Бобровников Борис 104 2
Богомолов Андрей 21 2
Суворов Владимир 18 1
Дианов Алексей 17 1
Решетков Александр 5 1
Зверев Андрей 59 1
Сапельников Сергей 109 1
Масленников Игорь 36 1
Геклер Алена 30 1
Павлов Иван 89 1
Нургалиев Рашид 26 1
Молдаванов Александр 13 1
Рубанов Александр 17 1
Головин Сергей 13 1
Ромодановский Константин 20 1
Плотникова Наталья 8 1
Бугров Денис 9 1
Ковальчуки (братья) 7 1
Струкалев Максим 5 1
Белоус Иван 1 1
Коробченко Виктор 1 1
Концерев Михаил 3 1
Кутенко Виктор 1 1
Ефремов Олег 6 1
Булавин Владимир 4 1
Логиновская Людмила 2 1
Проскурин Андрей 2 1
Засыпкин Андрей 2 1
Белов Сергей 5 1
Голубева Елена 5 1
Ходимчук Марина 2 1
Овчинский Владислав 230 1
Коковин Леонид 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157362 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8147 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2116 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 6
Россия - ЦФО - Курская область 700 5
Россия - УФО - Свердловская область 1758 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18648 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область 615 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3215 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1027 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18265 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 747 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 4
Россия - ЦФО - Липецкая область 592 4
Россия - УФО - Челябинская область 1397 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 601 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1547 4
Россия - СЗФО - Мурманская область 726 4
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 547 4
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 434 4
Россия - СЗФО - Архангельская область 771 4
Россия - СФО - Хакасия Республика 555 4
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 454 4
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 577 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1075 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 666 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3278 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1316 3
Казахстан - Республика 5808 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 691 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 662 2
Россия - СФО - Новосибирск 4669 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1023 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2969 2
Европа 24652 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 20
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6255 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 4
Миграция населения - Миграционные службы 436 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17430 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 3
Паспорт - Паспортные данные 2737 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Национальный проект 374 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10353 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 54 1
TAdviser - Центр выбора технологий 428 1
Госрасходы - портал 70 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Рен ТВ - телеканал 76 1
Известия ИД 710 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Рустелеком ТК 304 1
Juniper Research 551 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1643 4
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 2
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 32 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 13 1
УрГАХУ - Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н. С. Алфёрова 6 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 43 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
Электронное государство XXI века 32 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
ИнфоКом 118 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410178, в очереди разбора - 730895.
Создано именных указателей - 188092.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще