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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СЗФО Ленинградская область Кингисеппский район Усть-Луга Усть-Лужский транспортный узел российский порт

Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт

10.03.2025 В Чечне и Дагестане заблокировали Telegram: «его используют недруги» 1
08.08.2024 Предприятие «Портэнерго» внедряет ServiceVizor для повышения эффективности работы персонала 1
30.05.2024 «Росморпорт» нашел двух исполнителей, чтобы мигрировать с отечественного ПО на отечественное 1
13.12.2023 МТС построила оптоволоконную сеть в Усть-Луге 2
16.11.2023 «Мегафон» обеспечил связью крупнейший порт на Балтике 1
30.05.2023 Softline Digital внедрила платформу автоматизации учета и инвентаризации на предприятии «Портэнерго» 1
25.05.2023 «Мегафон»: Усть-Луга и Сосновый бор связаны одной магистралью 2
30.09.2022 «Мегафон» построил объекты связи в ОЭЗ «Усть-Луга» 3
24.06.2022 МТС развернула сеть для интернета вещей в особой экономической зоне «Усть-Луга» 2
07.06.2022 Sitronics KT оснастит технологиями автономного судовождения паромы, соединяющие Калининградскую и Ленинградскую области 1
04.08.2021 Определен первый маршрут для автономного или безэкипажного судовождения в России 1
17.12.2020 Оптимизация затрат на ИТ: делимся успешным опытом 2
14.03.2018 Как высокие технологии строят новые железные дороги 1
31.08.2016 Евгений Чаркин, ИТ-директор РЖД: Мы строим вертикаль управления ИТ 1
14.12.2015 Питерская семья в скоростном конкурсе завоевала право спроектировать ЦОД МОЭКа 1
10.06.2015 Решения «Инфинет» используются для создания современной технологической сети радиосвязи в акватории Финского залива 1
25.05.2015 «Ростелеком» построил мультисервисную сеть по технологии PON для 1 млн домохозяйств Петербурга и Ленобласти 1
21.05.2015 Для 1 млн домохозяйств Петербурга и Ленобласти «Ростелеком» обеспечил возможность подключения по технологии PON 1
25.08.2014 В обращение выходят две почтовые марки серии «Морской флот России» 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
21.05.2014 «Усть-Луга Ойл» внедрила систему удаленного доступа к технологической информации 2
18.12.2013 «Росэлектроника» поставит Росгранице новые комплексы для досмотра грузов 1
01.07.2013 На инфраструктурном рынке сменился лидер 1
17.06.2013 На чем «Техносерв» заработал 43 млрд рублей 1
07.06.2013 Первым заместителем гендиректора «Россервиса» назначен Василий Сафонов 1
02.04.2013 «Балттелекомпорт» вышел на рынок интернет-доступа для физических лиц 2
02.07.2012 «Техносерв» создаст ИКТ-инфраструктуру и систему безопасности для комплекса по перевалке и фракционированию конденсата «Новатэк» 1
03.04.2012 «Ростерминалуголь» автоматизировал управленческий учет с помощью БИТ 1
05.12.2011 «Билайн» расширил сеть в Ленинградской области в 1,5 раза 1
19.10.2010 «ПетерСтар» инвестировал 85 млн руб. в строительство 178 км ВОЛС в Ленинградской области 1
18.06.2009 Балтика и Черное море признаны самыми загрязненными 1
12.02.2009 «ПетерСтар» и «Синтерра» в 2008 г. построили свыше 2,6 км ВОЛС в СЗФО 1
14.11.2006 "1С:Предприятие" внедрили в ОАО "Компания Усть-Луга” 3
21.10.2004 "Транзас" представила систему УКВ-связи для судов 1

Публикаций - 34, упоминаний - 44

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9784 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1317 4
8295 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12849 3
МегаФон 9008 3
SAP SE 5293 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2926 2
Softline - Софтлайн 2866 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 2
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 96 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
Галактика - Корпорация 1471 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 1
Broadcom - VMware 2382 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
Microsoft Corporation 24701 1
Информзащита 771 1
Корус Консалтинг ГК 1229 1
Крок - Croc 1778 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1168 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Рексофт - Reksoft 419 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 817 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 1
InfiNet Wireless - Инфинет 59 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Scantronic Systems - Скантроник Системс 6 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 60 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 723 1
Verysell - Верисел 317 1
РЖД - Российские железные дороги 1917 4
Новатэк Новафининвест 55 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 866 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 206 2
ПСБ - Промсвязьбанк 855 2
Портэнерго 2 2
Hitachi Rail Europe 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7405 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2410 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 804 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 1
Торий НПП 46 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 1
Норникель - Кольская ГМК - Кольская ГМК - Кольская горно-металлургическая компания - Североникель - Печенганикель 22 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 24 1
Мосметрострой - Московский метрострой 11 1
Велес Трейд - Veles Trade 1 1
Юнипро ПАО - Шатурская ГРЭС 9 1
Новотранс 7 1
РТУ - Ростерминалуголь 4 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 387 1
Калевала ДОК - деревообрабатывающий комбинат 1 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 130 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3069 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 132 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1039 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5988 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морспасслужба ФГБУ - Морская спасательная служба - Госмортспасслужба России ФГУ 5 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 49 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3363 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67078 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51279 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4690 8
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10341 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9406 2
Google Android 14100 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3252 2
SNCF TGV - Train à Grande Vitesse - французская сеть скоростных электропоездов 11 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 885 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 59 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1087 1
HPE GreenLake 53 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2292 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 263 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 227 1
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 33 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 456 1
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 15 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 241 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5276 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 84 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 83 1
Microsoft Windows 15759 1
Apple iPhone 6 4862 1
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 1
Inter iD - Union EAM 2 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 26 1
Газпром - Северный поток - Северный поток 2 9 1
Минтранс РФ - Генерал Черняховский 3 1
МЦД - CADFEM ServiceVizor 9 1
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Чаркин Евгений 297 2
Токаренко Максим 37 2
Яхина Ирина 40 1
Скачков Юрий 51 1
Васильев Евгений 120 1
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Тихонов Вячеслав 6 1
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Бусло Роман 3 1
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Козловский Александр 1 1
Скатин Андрей 4 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 18
Россия - РФ - Российская федерация 145935 17
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2444 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 66 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 8
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 97 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 150 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3111 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 51 5
Европа 21827 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 48 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 113 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 4
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Япония 13316 2
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1580 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 326 2
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Армения - Республика 2300 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район - Каменногорск 8 2
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 25 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Шлиссельбург 9 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 241 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29436 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48447 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2416 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5839 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 909 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5452 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7071 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6200 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4703 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4030 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5133 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5808 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2211 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24332 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6013 2
Паспорт - Паспортные данные 2533 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1718 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2424 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13721 1
Экономический эффект 1080 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 1
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Физика - Physics - область естествознания 2658 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4880 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5887 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2950 1
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Английский язык 6678 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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