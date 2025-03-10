Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
|Корнеев Сергей 84 3
|Чаркин Евгений 297 2
|Токаренко Максим 37 2
|Яхина Ирина 40 1
|Скачков Юрий 51 1
|Васильев Евгений 120 1
|Слизень Виталий 242 1
|Тихонов Вячеслав 6 1
|Стамбровский Сергей 1 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Тараба Вероника 29 1
|Гершензон Ольга 14 1
|Смирнов Роман 14 1
|Новожилов Михаил 4 1
|Бакалов Владимир 13 1
|Касрадзе Клименти 1 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Данилов Владимир 2 1
|Родионов Андрей 35 1
|Власова Ася 9 1
|Малыгин Игорь 1 1
|Гуженко Тимофей 1 1
|Анисимов Игорь 7 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Щербаков Дмитрий 5 1
|Игонин Валерий 1 1
|Гайда Кирилл 1 1
|Коротин Павел 31 1
|Катков Алексей 42 1
|Рылов Дмитрий 52 1
|Евсеев Руслан 14 1
|Салин Антон 7 1
|Сафонов Василий 4 1
|Затягалова Виктория 1 1
|Путилин Владимир 1 1
|Бусло Роман 3 1
|Вильцова Татьяна 1 1
|Соловенчук Александр 109 1
|Козловский Александр 1 1
|Скатин Андрей 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 1
|РБК Daily 91 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3235 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 233 1
|Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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