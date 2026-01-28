Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189731
ИКТ 14643
Организации 11358
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26559
Персоны 82347
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Данилов Владимир


СОБЫТИЯ


28.01.2026 «АНТ-ЦС» и Axus Group заключили меморандум о стратегическом партнерстве 1
13.07.2015 Студенты Университета Иннополиса и «Высшей школы экономики» прошли учебный курс по ИКТ-технологиям в штаб-квартире Huawei 1
21.05.2014 «Усть-Луга Ойл» внедрила систему удаленного доступа к технологической информации 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Данилов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 553 1
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
Huawei 4270 1
Citrix Systems 841 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1452 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 318 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 254 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 28 1
Щербаков Дмитрий 7 1
Мальцева Светлана 2 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 193 1
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 109 1
Китай - Пекин - Beijing 1057 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18750 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Экзамены 484 1
Образование в России 2563 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6278 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
Huawei Seeds for the Future 10 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 265 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1288 1
Honor Cup 16 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще