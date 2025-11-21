Разделы

Щербаков Дмитрий


СОБЫТИЯ


21.11.2025 Платформа речевой аналитики Deeray сократила расходы в 30 раз за счет использования ИИ-сервисов Cloud.ru 1
10.09.2024 Агентство «Этажи» сократило затраты на 20% с помощью решений Beeline cloud 1
06.09.2022 Softline Digital заключила партнерское соглашение с компанией Deeray 1
19.02.2019 «Крок» создал для «Полюса» сквозную систему мониторинга 1
20.04.2015 Digital Design внедрила корпоративный портал для «ТрансКонтейнера» 1
21.05.2014 «Усть-Луга Ойл» внедрила систему удаленного доступа к технологической информации 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Щербаков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 549 2
Softline - Софтлайн 3237 1
Citrix Systems 838 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9182 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 18 1
Infosim 1 1
Ростех - Автоматика Концерн 1742 1
8922 1
Крок - Croc 1814 1
Deeray 5 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 1
ТрансКонтейнер 38 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33797 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17059 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31820 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17735 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3322 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1428 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12289 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5839 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4253 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12231 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56866 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2420 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13281 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7366 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 185 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9731 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6239 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22917 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 409 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11922 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2844 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5535 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5490 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 513 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10082 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 797 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25972 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31469 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3158 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 246 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1194 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1972 1
Бронирование - Booking 792 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25501 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5963 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2385 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11493 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5629 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1148 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4435 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 144 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 236 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 28 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 235 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1478 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1508 1
Кондратьев Сергей 26 1
Фомичев Сергей 6 1
Попов Юрий 16 1
Врублевский Андрей 7 1
Писаренко Константин 2 1
Данилов Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156012 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6210 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 361 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5828 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 551 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5288 1
