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Softline Digital заключила партнерское соглашение с компанией Deeray

Компания Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявляет о начале сотрудничества с Deeray, разработчиком платформы ИИ-аналитики. В рамках партнерства компании планируют реализацию совместных проектов, связанных с предоставлением качественного сервиса в области анализа больших данных. Теперь заказчики Softline Digital, используя решения Deeray для аналитики клиентских коммуникаций, смогут повысить качество обслуживания своих клиентов, их лояльность, что будет способствовать росту объема продаж. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компания Deeray в 2021 г. запустила свою платформу на базе искусственного интеллекта, объединяющую в одном месте ИИ-аналитику звонков, чатов, NPS и отзывов. Продукты компании основаны на собственной технологии и способны анализировать большой массив коммуникаций с клиентами, извлекая из данных любые сигналы с пониманием причины и следствия событий.

Решение Deeray, предназначенное для ИИ-аналитики, позволяет анализировать голосовые и текстовые обращения в контактном центре (звонки, чаты, окна обратной связи и др.), автоматически выявлять проблемы, ошибки операторов, зарождающиеся тренды, ключевые тематики и т.д., а также формировать регулярные отчеты по заданным тегам и настроенным правилам. Преимуществом решения является то, что благодаря уникальной технологии анализ проводится без предварительного формирования словарей и длительного обучения системы.

Особое внимание Deeray уделяет аналитике звонков и контролю контакт -центров, поэтому для этих целей компания разработала решение, благодаря которому организации смогут контролировать качество работы контакт-центра и техподдержки, исполнение скриптов, а также выяснять потребности клиентов, не прослушивая сами телефонные переговоры.

Решения Deeray востребованы средними, крупными и Enterprise B2B - и B2С-компаниями, у которых объем звонков более 500 часов/мес и/или переписок в чатах более 50 тыс. мес.

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«Мы уверены, что благодаря нашему партнерству с Softline Digital мы получим интересные проекты и уникальный опыт. Многолетний опыт и глубокая экспертиза команды Softline помогут нам развивать свой технологический бизнес и совершенствовать свои продукты», – отметил Дмитрий Щербаков, генеральный директор Deeray.

«Наша команда Softline Digital реализует проекты с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, внедряя как собственные продукты, так и передовые решения партнеров. В первую очередь мы ориентированы на то, чтобы наиболее эффективно и качественно решить конкретную задачу клиента, поэтому каждый раз решение мы подбираем индивидуально в соответствии с требованиями и спецификой заказчика. Мы рады, что наш портфель решений пополнился инновационными продуктами нашего партнера Deeray. С помощью них наши клиенты смогут структурировать огромные массивы данных, получать ежедневную аналитику клиентских коммуникаций и решать большой пласт задач, определяя новые точки роста для своего бизнеса», – сказал Сергей Фомичев, директор по развитию бизнеса Softline Digital.

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