Получите все материалы CNews по ключевому слову
Deeray
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Deeray и организации, системы, технологии, персоны:
|РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 676 3
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2433 2
|Softline - Софтлайн 3238 2
|R-Style - Эр-Стайл ГК 738 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12782 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3391 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401539, в очереди разбора - 733023.
Создано именных указателей - 186069.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.