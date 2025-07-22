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Полюс ПАО Полюс Диджитал Polyus Digital
«Полюс Диджитал» разрабатывает, внедряет и адаптирует цифровые ИТ-продукты: от мобильных приложений для производственных задач до информационных систем, помогающих принимать управленческие решения. Компания - единый центр экспертизы по программным продуктам и востребованным для «Полюса» направлениям (ERP, системы управления персоналом, MES/LIMS, системы документооборота, порталы, сервисы для сотрудников, машинное обучение и др.).
Евгений Бурченко, Директор по развитию цифровых сервисов, Полюс Digital "Цифровизация промышленных процессов. Опыт Полюс" Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва
УПОМИНАНИЯ
Полюс ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 229 1
|Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
|Бурченко Евгений 19 6
|Махалин Тимур 20 4
|Челидзе Джимшер 37 4
|Михалев Евгений 92 4
|Беляев Владислав 91 4
|Уткин Владислав 23 4
|Карпенко Ирина 6 4
|Щербинко Тимур 4 4
|Абакумов Евгений 208 3
|Врацкий Андрей 147 3
|Панченко Иван 152 3
|Тульчинский Станислав 67 3
|Артюхов Сергей 47 3
|Галкин Николай 115 3
|Шаров Сергей 14 3
|Каримов Руслан 28 3
|Манихин Алексей 6 3
|Степанов Павел 30 3
|Богомолов Денис 17 3
|Киреев Кирилл 6 3
|Горяйнов Андрей 52 2
|Гимранов Ринат 125 2
|Савельев Кирилл 3 2
|Петухов Антон 48 2
|Шенберг Дмитрий 20 2
|Бессарабенко Александр 21 2
|Винокуров Евгений 15 2
|Иодковский Станислав 96 2
|Глазков Александр 145 2
|Мельникова Алиса 96 2
|Шпак Василий 247 2
|Иванов Михаил 107 2
|Фогельсон Виктор 26 2
|Харитонов Дмитрий 60 2
|Безбогов Сергей 56 2
|Кузякина Анна 28 2
|Албычев Александр 168 2
|Сергеев Сергей 154 2
|Федоров Алексей 127 2
|Качанов Олег 120 2
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 2
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