Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179237
ИКТ 13925
Организации 10824
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3485
Системы 25922
Персоны 77146
География 2896
Статьи 1538
Пресса 1232
ИАА 708
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2672
Мероприятия 862

Полюс ПАО Полюс Диджитал Polyus Digital

Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital

«Полюс Диджитал» разрабатывает, внедряет и адаптирует цифровые ИТ-продукты: от мобильных приложений для производственных задач до информационных систем, помогающих принимать управленческие решения. Компания - единый центр экспертизы по программным продуктам и востребованным для «Полюса» направлениям (ERP, системы управления персоналом, MES/LIMS, системы документооборота, порталы, сервисы для сотрудников, машинное обучение и др.). 

 

 

Евгений Бурченко, Директор по развитию цифровых сервисов, Полюс Digital "Цифровизация промышленных процессов. Опыт Полюс"  Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва

УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
16.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
31.10.2024 ГК «Айтеко» внедрила в «Полюс» системы управления производством на базе отечественного ПО 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
10.05.2023 Foresight Day’2023: импортозамещение продолжается 1
18.04.2023 «Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений» 26 апреля 1
12.10.2022 Золотодобывающая компания «Полюс» выделила ИТ-бизнес в отдельную структуру 1
19.02.2019 «Крок» создал для «Полюса» сквозную систему мониторинга 1
15.10.2008 «Полюс Золото» автоматизировал документооборот на базе DocsVision 1
18.06.2008 Круглый стол CNews: «Системы электронного документооборота» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Полюс ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 350 4
8607 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 584 4
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 6 4
Oracle Corporation 6782 3
SAP SE 5357 3
Diasoft - Диасофт 959 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 182 2
Газпром информ - Информгаз 41 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 228 2
IBM - International Business Machines Corp 9488 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13500 2
Atlassian 125 2
Microsoft Corporation 24969 2
SimbirSoft - СимбирСофт 96 2
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 35 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 271 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 88 2
Примо РПА 16 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 91 2
Naumen - Наумен 657 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 149 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 131 2
Газпром ЦПС 31 2
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 9 2
KrIT - КРИТ 31 1
МегаФон 9446 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 37 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2197 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 471 1
InfoWatch - Инфовотч 1053 1
Softline - Софтлайн 3055 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 211 1
Ланит - Норбит - Norbit 387 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 286 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
R-Vision - Р-Вижн 180 1
Ланит Интеграция 196 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 161 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 113 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 212 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2914 5
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 98 5
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 64 4
Газпром нефть 646 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 529 4
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 22 4
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 110 4
Cotton Club - Коттон Клаб 24 4
Селигдар - Золото Селигдара 5 4
Газпром ПАО 1378 3
Восток-Сервис ГК 54 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 503 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 237 3
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 40 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 150 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 44 3
Кофемания 63 3
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 30 3
Шанс ГК - ОхотАктив 7 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7794 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 225 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 2
Сургутнефтегаз - СНГ 275 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 2
Русагро Группа Компаний 314 2
Почта России ПАО 2194 2
Лента - Сеть розничной торговли 2189 2
ПСБ - Промсвязьбанк 876 2
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 81 2
МКБ - Московский кредитный банк 596 2
GFG - Lamoda - Купишуз 176 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 304 2
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 53 2
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 80 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 173 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 86 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 49 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3190 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12273 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1949 3
Федеральное казначейство России 1831 3
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 6 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4559 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1873 1
ФРИИ Акселератор 51 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5048 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 229 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21461 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69605 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54234 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29799 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32529 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25208 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12988 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11763 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30983 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7006 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10731 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5654 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16453 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22160 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10901 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15826 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9802 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7853 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5009 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26357 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1405 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11914 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1450 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6037 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13085 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1725 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5713 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14178 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2072 3
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 590 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5958 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4253 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7233 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1758 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 838 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6433 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3255 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6675 3
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 715 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2035 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 778 4
Microsoft Office 3859 2
Microsoft Windows 16040 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 279 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1871 2
Atlassian - Confluence 132 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1387 2
Linux OS 10386 2
Технос-К - Сакура PRO 32 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 125 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1464 2
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 5 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 936 1
Сбер - Сбербанк Бизнес Аналитика 20 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1258 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 317 1
Новые облачные технологии - МойОфис 832 1
НКТ - Р7-Офис 429 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 78 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 21 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 780 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 899 1
Oracle Hyperion 238 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 36 1
Trinity FlexApp СХД 6 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Apache NiFi 18 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 227 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 45 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 83 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 125 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 85 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо имущественный комплекс 2 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 62 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 65 1
Бурченко Евгений 19 6
Махалин Тимур 20 4
Челидзе Джимшер 37 4
Михалев Евгений 92 4
Беляев Владислав 91 4
Уткин Владислав 23 4
Карпенко Ирина 6 4
Щербинко Тимур 4 4
Абакумов Евгений 208 3
Врацкий Андрей 147 3
Панченко Иван 152 3
Тульчинский Станислав 67 3
Артюхов Сергей 47 3
Галкин Николай 115 3
Шаров Сергей 14 3
Каримов Руслан 28 3
Манихин Алексей 6 3
Степанов Павел 30 3
Богомолов Денис 17 3
Киреев Кирилл 6 3
Горяйнов Андрей 52 2
Гимранов Ринат 125 2
Савельев Кирилл 3 2
Петухов Антон 48 2
Шенберг Дмитрий 20 2
Бессарабенко Александр 21 2
Винокуров Евгений 15 2
Иодковский Станислав 96 2
Глазков Александр 145 2
Мельникова Алиса 96 2
Шпак Василий 247 2
Иванов Михаил 107 2
Фогельсон Виктор 26 2
Харитонов Дмитрий 60 2
Безбогов Сергей 56 2
Кузякина Анна 28 2
Албычев Александр 168 2
Сергеев Сергей 154 2
Федоров Алексей 127 2
Качанов Олег 120 2
Россия - РФ - Российская федерация 151336 13
Россия - СФО - Иркутская область 1183 2
Африка - Африканский регион 3531 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14318 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17673 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52804 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1469 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1000 1
Россия - ДФО - Магаданская область 448 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44628 1
Беларусь - Белоруссия 5905 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1920 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 790 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 269 1
Европа 24460 1
Австрия - Австрийская Республика 1322 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 96 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6024 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9458 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53341 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19583 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16914 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5107 4
Экономический эффект 1143 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 426 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14431 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49831 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30706 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5653 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6093 3
Импортозамещение - параллельный импорт 531 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2112 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 843 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1145 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3051 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1580 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2527 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 958 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1662 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3572 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8062 2
Металлы - Золото - Gold 1167 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2447 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5809 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5314 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4295 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 358 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2686 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2222 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2018 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2224 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6168 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5104 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8328 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1378 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1773 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 437 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8265 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 152 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3374 1
CNews Инновация года - награда 123 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 60 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 13 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2078 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1165 3
CNews FORUM Кейсы 274 3
CNews AWARDS - награда 530 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 69 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374383, в очереди разбора - 748136.
Создано именных указателей - 179237.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще