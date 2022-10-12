Золотодобывающая компания «Полюс» выделила ИТ-бизнес в отдельную структуру

Компания «Полюс», крупнейший производитель золота в России, выделила ИТ-бизнес в отдельную структуру, сообщили CNews представители компании. Новая организация «Полюс диджитал» даст возможность снизить зависимость по критичным ИТ-системам от сторонних организаций, что особенно актуально в рамках стратегии импортозамещения. В будущем работа «Полюс диджитал» усилит существующие проекты цифровизации «Полюса» и позволит развивать новые продукты в области управления производством, в том числе для внешних заказчиков.

«"Полюс" уже давно активно использует информационные технологии, такие как роботизация бизнес-процессов, цифровизация HR-сервисов, технологии компьютерного зрения, голосовые помощники для водителя и многие другие. Большое количество процессов в "Полюсе" автоматизированы, и все больше задач — от разработки приложений до анализа больших данных — решаются внутри компании без привлечения подрядчиков. Новая компания «Полюс Диджитал» сосредоточится на внедрении решений, которые будут не менее эффективны для всей добывающей отрасли», — отметил Лев Бондаренко, вице-президент по трансформации бизнеса и информатизации ПАО «Полюс».

В «Полюс диджитал» принят продуктовый подход, это лучшая практика при разработке и внедрении программного обеспечения, позволяющая избегать дублирования функций между сотрудниками и подразделениями. Кроме того, работа в продуктовых командах привычнее и для самих ИТ-специалистов, они развивают курируемые системы и оперативно адаптируют их под задачи бизнеса.

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«Полюс» — российская золотодобывающая компания, основные производственные объекты расположены на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

«Полюс диджитал» разрабатывает, внедряет и адаптирует цифровые ИТ-продукты: от мобильных приложений до информационных систем, помогающих принимать управленческие решения.