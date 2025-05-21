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МегаФон Nexign Neon HRM
Neon HRM — это гибкая модульная платформа, которая помогает автоматизировать разнообразные HR-процессы для управления вовлеченностью и эффективностью сотрудников и развития талантов. Среди модулей системы: LMS, адаптация, оценка 360, инструменты для работы с целеполаганием, корпоративный портал и другие.
УПОМИНАНИЯ
МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпов Сергей 37 2
|Матюшин Михаил 16 2
|Нартов Максим 19 2
|Теняева Валерия 3 2
|Васильева Диана 2 2
|Натрусов Артем 289 1
|Шадаев Максут 1044 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Егоров Владимир 82 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Панченко Иван 151 1
|Малышев Сергей 83 1
|Подбуцкий Георгий 44 1
|Никитин Сергей 75 1
|Новикова Елена 89 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Ульянов Николай 120 1
|Калаев Дмитрий 23 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Воронин Павел 146 1
|Ежов Василий 42 1
|Урусов Виктор 131 1
|Петухов Антон 47 1
|Нальский Максим 36 1
|Пшиченко Дмитрий 46 1
|Врацкий Андрей 143 1
|Соловьев Виталий 37 1
|Аксенов Константин 32 1
|Каушанский Александр 33 1
|Ермак Мария 3 1
|Калякин Павел 66 1
|Денисов Анатолий 35 1
|Тульчинский Станислав 61 1
|Распопов Алексей 34 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Шмаков Антон 46 1
|Роженцов Вадим 8 1
|Шаев Виталий 43 1
|Пашинский Сергей 16 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 10
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14241 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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