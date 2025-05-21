Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175001
ИКТ 13635
Организации 10635
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3453
Системы 25572
Персоны 75065
География 2839
Статьи 1516
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2632
Мероприятия 852

МегаФон Nexign Neon HRM


Neon HRM — это гибкая модульная платформа, которая помогает автоматизировать разнообразные HR-процессы для управления вовлеченностью и эффективностью сотрудников и развития талантов. Среди модулей системы: LMS, адаптация, оценка 360, инструменты для работы с целеполаганием, корпоративный портал и другие.

УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Бизнес-направление по развитию и разработке корпоративных решений Nexign возглавила Марта Леман 1
31.10.2024 Аналитика в HR: как предсказать успех сотрудника и помочь ему достичь целей 1
24.09.2024 Михаил Матюшин -

Михаил Матюшин, Nexign: Операторы выходят за пределы телекома и адаптируют ИТ-инфраструктуру к изменениям

 1
17.09.2024 Максим Нартов -

Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально

 1
09.07.2024 Новое в Neon HRM: модуль «Аналитика» и интеграция с Nexign Business Travel 1
08.07.2024 Новое в Neon HRM: модуль «Аналитика» и интеграция с Nexign Business Travel 1
12.03.2024 Аэропорт Пулково внедрил корпоративный портал с Nexign 1
11.03.2024 Михаил Матюшин -

Михаил Матюшин, Nexign: Биллинг должен быть импортонезависимым, универсальным и модульным

 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
23.11.2023 Nexign выпустила систему для управления командировками 1
30.10.2023 Nexign выпустила систему управления обучением сотрудников 1
28.09.2023 Nexign выпустила обновленное решение Neon HRM 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 279 11
МегаФон 9252 4
Oracle Corporation 6757 3
SAP SE 5327 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2951 1
Huawei 4016 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 459 1
IBM - International Business Machines Corp 9469 1
InfoWatch - Инфовотч 1041 1
Softline - Софтлайн 2967 1
8455 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 207 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3008 1
Ланит - Норбит - Norbit 380 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 678 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
R-Vision - Р-Вижн 173 1
Atlassian 122 1
Amdocs 133 1
Ланит Интеграция 195 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 159 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 113 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 532 1
Polymedia - Полимедиа 140 1
Netcracker Technology 25 1
Газинформсервис - ГИС 308 1
Flant - Флант 113 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 57 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 417 1
ФинГрад - FinGrad 33 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 6 1
Сбер - СберБизнес Софт 62 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 259 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 77 1
Аусферр ИТЦ 28 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 209 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 1
ВТБ - Почта Банк 471 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 517 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1684 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 468 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Русагро Группа Компаний 293 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1071 1
Газпром нефть 637 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 450 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 479 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 472 1
Абсолют Банк 235 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 513 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 33 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 241 1
Группа Самолет 85 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1124 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3057 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 350 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1865 1
Федеральное казначейство России 1811 1
ФРИИ Акселератор 51 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Союз Агентств Делового туризма - САД 2 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3143 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31765 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 5
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1299 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10606 4
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1111 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4149 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11708 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 3
Бронирование - Booking 678 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4128 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1234 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14811 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4620 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2238 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5872 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16163 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1021 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24769 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4966 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 404 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4136 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1096 2
Data monetization - Монетизация данных 1696 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10395 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21091 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2104 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5552 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5671 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4583 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4868 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 974 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9636 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2298 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5484 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 3
МегаФон - Nexign Business Travel 3 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1182 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 598 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1330 2
МегаФон - Nexign Nord СУБД 9 2
Microsoft Office 3812 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 745 1
Новые облачные технологии - МойОфис 808 1
Microsoft Windows 15893 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 76 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 21 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 770 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
НКТ - Р7-Офис 408 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 262 1
Сбер - Business Travel 9 1
Oracle Hyperion 237 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 36 1
SAP Concur 27 1
Trinity FlexApp СХД 6 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1737 1
Apache NiFi 18 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 309 1
Atlassian - Confluence 121 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 58 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 205 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 82 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 109 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
МегаФон - Nexign Mediation 4 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 77 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо имущественный комплекс 2 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 59 1
Карпов Сергей 37 2
Матюшин Михаил 16 2
Нартов Максим 19 2
Теняева Валерия 3 2
Васильева Диана 2 2
Натрусов Артем 289 1
Шадаев Максут 1044 1
Чаркин Евгений 299 1
Абакумов Евгений 206 1
Егоров Владимир 82 1
Нестеров Алексей 145 1
Панченко Иван 151 1
Малышев Сергей 83 1
Подбуцкий Георгий 44 1
Никитин Сергей 75 1
Новикова Елена 89 1
Кирьянова Александра 140 1
Ульянов Николай 120 1
Калаев Дмитрий 23 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Воронин Павел 146 1
Ежов Василий 42 1
Урусов Виктор 131 1
Петухов Антон 47 1
Нальский Максим 36 1
Пшиченко Дмитрий 46 1
Врацкий Андрей 143 1
Соловьев Виталий 37 1
Аксенов Константин 32 1
Каушанский Александр 33 1
Ермак Мария 3 1
Калякин Павел 66 1
Денисов Анатолий 35 1
Тульчинский Станислав 61 1
Распопов Алексей 34 1
Харитонов Вадим 28 1
Шмаков Антон 46 1
Роженцов Вадим 8 1
Шаев Виталий 43 1
Пашинский Сергей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14241 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2959 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19164 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6096 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16691 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9035 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2524 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2199 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3232 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1272 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6523 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 858 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5582 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1743 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 946 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 234 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5914 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3618 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5955 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2000 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4231 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5231 1
Экономический эффект 1104 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 1
Список системообразующих предприятий РФ 293 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 318 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4994 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5746 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8212 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1356 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1122 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2468 1
Импортозамещение - параллельный импорт 513 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2511 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 328 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5892 1
Gartner - Гартнер 3571 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 1
CNews Инновация года - награда 112 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 334 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 719 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1138 1
CNews FORUM Кейсы 238 1
CNews AWARDS - награда 525 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153