Neon HRM — это гибкая модульная платформа, которая помогает автоматизировать разнообразные HR-процессы для управления вовлеченностью и эффективностью сотрудников и развития талантов. Среди модулей системы: LMS, адаптация, оценка 360, инструменты для работы с целеполаганием, корпоративный портал и другие.