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Леман Марта



20.12.2024 «МТС Линк» получил признание в области корпоративного обучения 1
10.10.2024 «МТС Линк» намерен запустить комплексную платформу обучения 1
08.10.2024 «МТС Линк» расширит предложение в области корпоративного обучения 1
25.12.2023 «Сбер» внедрил HR-платформу «Пульс» в компании «АгроТерра» 1
07.10.2020 Основатель Abbyy научил ИИ искать неформальных лидеров в коллективе 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Леман Марта и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 3
Yva.AI Inc - Findo 6 1
iiko - айко 47 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
GitHub 814 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
АгроТерра 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Сбер - Plazius - Плазиус - система цифрового маркетинга и платежей - Platius - Платиус 7 1
Microsoft Office 365 940 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Ян Давид 67 1
Гордина Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Европа 21767 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
США - Калифорния 4625 1
США - Калифорния - Санта-Клара 180 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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