Разделы

Бизнес-коммуникации
|

«МТС Линк» получил признание в области корпоративного обучения

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», стала победителем премии «Эффективное образование» в номинации «Платформа года». Награда была вручена на ежегодном форуме в сфере образования и HR-технологий Ed.Future.

На конкурсе компания представила проект «Организация онлайн-обучения в ОТП Банке». Главной задачей проекта была замена разрозненных решений для корпоративного обучения в банке на единую платформу, а также улучшение качества корпоративных образовательных программ и повышение вовлеченности сотрудников. Команда «МТС Линк» предложила ОТП Банку гибкую конфигурацию платформы с модулями для разных типов обучения, таких как автовебинары, практикумы и дискуссии, а также инструменты для контроля вовлеченности и проверки знаний.

Победителей в каждой номинации выбирали эксперты из разных отраслей, в том числе руководители подразделений и факультетов ведущих вузов страны и представители профильного сообщества в области корпоративного обучения.

«МТС Линк» уже 16 лет разрабатывает сервисы для обучения, и за это время мы успели создать цифровые продукты, которые отвечают запросам самых разных клиентов, в том числе корпораций и вузов. Мы предлагаем комплексное решение для эффективного образовательного процесса: конструктор курсов, платформу для проведения вебинаров и встреч, инструменты для совместной работы, аналитики, проверки знаний, а также контроля вовлеченности и присутствия. В этом году мы внедрили в наши сервисы функции на основе ИИ, которые помогают улучшить качество и скорость усвоения учебных материалов. Мы искренне благодарны жюри премии “Эффективное образование” за признание нашего вклада в развитие образовательных технологий и планируем и дальше помогать нашим клиентам реализовывать амбициозные проекты в сфере корпоративного обучения», — отмечает директор бизнес-юнита «Обучение» «МТС Линк» Марта Леман.

Как «Росатом» в шесть раз сократил время на трассировку документов при помощи AI-ассистента
Энергия ИИ

Премия «Эффективное образование» направлена на поддержку и развитие проектов, которые способствуют улучшению качества образования, внедрению новых технологий и методов обучения, а также созданию эффективных образовательных экосистем. Ее цель — признание и поощрение лучших практик, инновационных решений и достижений в сфере образования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как защититься от продвинутых кибератак

Экосистема «МТС Линк» стала полностью доступна on-premise

Андрей Аксенов, IXcellerate: Повышенный интерес к ИИ провоцирует всплеск спроса на ЦОД-услуги

«МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

«МТС Линк» намерен запустить комплексную платформу обучения

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще