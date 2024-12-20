«МТС Линк» получил признание в области корпоративного обучения

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», стала победителем премии «Эффективное образование» в номинации «Платформа года». Награда была вручена на ежегодном форуме в сфере образования и HR-технологий Ed.Future.

На конкурсе компания представила проект «Организация онлайн-обучения в ОТП Банке». Главной задачей проекта была замена разрозненных решений для корпоративного обучения в банке на единую платформу, а также улучшение качества корпоративных образовательных программ и повышение вовлеченности сотрудников. Команда «МТС Линк» предложила ОТП Банку гибкую конфигурацию платформы с модулями для разных типов обучения, таких как автовебинары, практикумы и дискуссии, а также инструменты для контроля вовлеченности и проверки знаний.

Победителей в каждой номинации выбирали эксперты из разных отраслей, в том числе руководители подразделений и факультетов ведущих вузов страны и представители профильного сообщества в области корпоративного обучения.

«МТС Линк» уже 16 лет разрабатывает сервисы для обучения, и за это время мы успели создать цифровые продукты, которые отвечают запросам самых разных клиентов, в том числе корпораций и вузов. Мы предлагаем комплексное решение для эффективного образовательного процесса: конструктор курсов, платформу для проведения вебинаров и встреч, инструменты для совместной работы, аналитики, проверки знаний, а также контроля вовлеченности и присутствия. В этом году мы внедрили в наши сервисы функции на основе ИИ, которые помогают улучшить качество и скорость усвоения учебных материалов. Мы искренне благодарны жюри премии “Эффективное образование” за признание нашего вклада в развитие образовательных технологий и планируем и дальше помогать нашим клиентам реализовывать амбициозные проекты в сфере корпоративного обучения», — отмечает директор бизнес-юнита «Обучение» «МТС Линк» Марта Леман.

Премия «Эффективное образование» направлена на поддержку и развитие проектов, которые способствуют улучшению качества образования, внедрению новых технологий и методов обучения, а также созданию эффективных образовательных экосистем. Ее цель — признание и поощрение лучших практик, инновационных решений и достижений в сфере образования.