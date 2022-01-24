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OTP Group ОТП Банк Инвестсбербанк

OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк

ОТП Банк входит в число 50 крупнейших банков России. По данным на 2021 год банк обслуживает более 2,4 млн клиентов и присутствует более чем в 4 500 населенных пунктов России. Обслуживание осуществляется через собственную сеть, состоящую более чем из 68 тыс. точек потребительского кредитования, 84 кредитно-кассовых офисов (ККО), сети отделений из 135 точек клиентского обслуживания, банкоматной сети — 174 АТМ и 269 терминалов самообслуживания


24.01.2022 «ОТП банк» c помощью «Рексофт» внедрил систему управления архитектурой предприятия
18.01.2022 Innovative People автоматизировала обработку заявок на кредитные каникулы для «ОТП банка» в рамках мер ЦБ по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии
18.05.2021 «Диалогнаука» провела оценку соответствия «ОТП банка» требованиям нормативных документов ЦБ по защите информации
30.12.2020 ОТП Банк создал собственный маркетплейс
29.10.2019 «ОТП банк» модернизировал контактный центр на базе решений Naumen
16.08.2019 «Крок» создала экологичное digital-пространство для сотрудников ОТП Банка
07.02.2018 «ОТП Банк» выбрал российскую Naumen для модернизации контактного центра
30.11.2016 «Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность ОТП Банка
01.08.2016 «ОТП Банк» и Experian внедрили промышленное решение по выявлению кредитного мошенничества
13.05.2016 «ОТП Банк» перевел карточные договоры клиентов на многопотоковые приложения «ЦФТ-Банк»
06.04.2016 Orange Business Services предоставляет услуги виртуального контакт-центра для Touch Bank
13.08.2015 GlowByte Consulting внедрила IBM Campaign в «ОТП Банке»
19.03.2015 «ОТП Банк» вместе с Tieto обеспечил безопасность интернет-покупок для своих клиентов
12.03.2015 Клиентам «ОТП Банка» доступна услуга онлайн-зачисления средств в инфраструктуре «Золотая Корона — Погашение кредитов»
10.03.2015 При пополнении счетов «ОТП Банка» через Qiwi средства зачисляются моментально
18.02.2015 «ОТП банк» обеспечил доступность и безопасность онлайн-сервисов с помощью решения F5 Networks
27.01.2015 AT Consulting обновила CRM-систему в «ОТП Банке»
26.11.2014 «ОТП Банк» вновь выбрал «СМС-Трафик»
20.11.2014 «ОТП Банк» мобильное приложение «ОТПкредит» для Android
30.10.2013 «ОТП банк» передал обслуживание банкоматов на аутсорсинг Maykor
14.08.2013 Мобильный бизнес на CNews FORUM: список участников растет
02.07.2013 В «ОТП Банке» внедрена система автоматического исходящего обзвона
28.05.2013 «ОТП Банк» упростил погашение кредитов и совершение платежей через интернет-банк
13.05.2013 «ОТП Банк» внедрил систему управления учетными данными и бизнес-ролями на базе технологий Oracle
19.03.2013 «ОТП Банк» запустил мобильный банк для iOS  и Android
28.02.2013 Максим Пустовой возглавил дивизион операционного управления «ОТП Банка»
15.02.2013 «ОТП Банк» выпустил 13-миллионную кредитную карту
06.11.2012 «ОТП Банк» организовал Person-to-Person переводы на базе решения Tieto
26.07.2012 «ОТП Банк» совместно с «Золотой Короной» предложил новый способ погашения кредитов и пополнения карт
26.03.2012 «ОТП Банк» создал систему управления учетными данными на базе Oracle Identity Manager
07.03.2012 Три месяца на проект: банк спешит, интегратор успевает
29.02.2012 AT Consulting внедрила Oracle Siebel CRM для «ОТП Кредит» в Украине
24.02.2012 «ОТП Банк»: Перспективы видеобанкинга в России пока невелики
19.12.2011 Клиенты «ОТП Банка» теперь могут погасить задолженность и пополнить счет карты через систему Contact
12.12.2011 «ОТП Банк» присоединился к Fraud Prevention Service для борьбы с кредитным мошенничеством
03.11.2011 РДТЕХ построил систему управленческой отчётности в «ОТП Банке»
26.10.2011 Число выпущенных «ОТП Банком» кредитных карт превысило 9 млн
01.10.2009 «Армо-Лайн» построила систему безопасности для головного офиса «ОТП Банка»
22.07.2009 «ОТП Банк» внедрил CRM за $2,5 млн
21.07.2009 «ОТП Банк» модернизировал CRM-систему на базе решения Oracle

Публикаций - 177, упоминаний - 315

OTP Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6301 21
Diasoft - Диасофт 600 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8041 16
SAP SE 4881 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10067 14
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 501 14
IBM - International Business Machines Corp 9192 14
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 338 13
Oracle Siebel Systems 501 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9430 10
Naumen - Наумен 513 10
Программный продукт ГК 59 9
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 24 9
Терн ГК - Tern Group 53 9
SAS Institute 908 7
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 194 6
Microsoft Corporation 23491 5
PwC - PricewaterhouseCoopers 610 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6938 5
Yandex - Яндекс 5666 5
Meta Platforms - Facebook 4338 5
ПрограмБанк 95 5
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 282 4
TietoEVRY - Tieto 135 4
EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 395 4
Dynatrace 55 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1791 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 178 4
Казахтелеком 334 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2644 4
Neoflex - Неофлекс 170 4
ЦФТ Золотая Корона 357 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2967 4
Veeam Software 293 4
Directum - Директум 908 4
FlexSoft - ФлексСофт - ранее ФОРС-Банковские Системы 85 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1003 3
Крок - Croc 1705 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5791 32
Альфа-Банк 1596 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2379 25
ВТБ - ВТБ24 660 22
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 312 22
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 19
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 844 19
ПСБ - Промсвязьбанк 733 18
МКБ - Московский кредитный банк 408 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 284 16
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 16
Почта России ПАО 1989 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 14
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 13
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1183 13
ВсеИнструменты.ру 223 11
Citi - Citibank - Ситибанк 294 11
ГПБ - Газпромбанк 939 11
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 195 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 323 10
МДМ Банк 260 10
X5 Group - Перекрёсток 453 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 200 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 9
ТКБ - ТрансКапиталБанк 83 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 338 9
Русский стандарт Банк 384 9
Почта Банк 348 9
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 124 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 9
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 353 9
РЖД - Российские железные дороги 1619 9
Синара Банк - СКБ-банк 129 9
Фаберлик - Faberlic 77 9
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 344 9
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 104 9
Лайф ФГ - Финансовая группа 155 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3689 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17957 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1392 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2382 10
Федеральное казначейство России 1548 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 204 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10378 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9095 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1037 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации, ФАВР РФ 52 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1201 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 682 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 157 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 79 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 199 1
Киевский метрополитен 7 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
Президент Российской Федерации 3712 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 1
Верховный суд Российской Федерации 779 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 525 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 842 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 49 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 4 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АРБ - Ассоциация российских банков 202 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53226 86
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25951 61
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79184 42
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FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2525 39
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Microsoft Office 3435 7
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Oracle E-Business Suite - OEBS 546 4
Apple - App Store 2598 4
Naumen Erudite NLU 19 4
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ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 140 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 971 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6522 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1240 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 233 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 397 3
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Microsoft Dynamics CRM 531 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 724 2
Apple iPhone 6 6173 2
Diasoft Flextera BI 16 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6620 2
IBM Integration Bus 17 2
Orbus Software iServer 5 2
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 16 2
Microsoft Windows 14432 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 860 2
Apple iPad 3737 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 78 2
Microsoft Dynamics 1170 2
VK - Mail.ru Деньги 82 2
Oracle Identity Management - Oracle Identity Manager 47 2
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УАТС 36 2
Oracle Financial Services Software - FlexCube (FCUBS) 24 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 766 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 192 2
JavaScript - JS - язык программирования 1025 2
Михалев Александр 25 20
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Бижан Михаил 11 11
Карпунин Алексей 17 10
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Пустовой Максим 21 10
Гришин Дмитрий 190 10
Лагунов Андрей 26 10
Федечкин Эдуард 39 10
Глазков Александр 75 10
Натрусов Артем 192 10
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Калиновский Александр 14 9
Сологуб Денис 26 9
Марковский Роман 26 9
Бурилов Андрей 43 9
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39328 42
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1333 2
Испания - Королевство 3601 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 949 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41961 153
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20000 59
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4635 45
Кредитование - Сrediting 5112 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41663 40
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10671 22
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2461 21
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10264 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14023 19
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2686 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4923 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 5164 13
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 239 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6031 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6682 12
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 858 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3881 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4933 9
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1472 9
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1118 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23973 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3807 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3046 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4941 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2456 7
Физическое лицо - Физлицо 3132 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3132 7
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 129 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2597 5
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 979 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9923 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9185 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5662 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3761 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2095 5
Аудит - аудиторский услуги 1897 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15058 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3203 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4183 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1903 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11002 26
Коммерсантъ - Издательский дом 1224 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 2
Ведомости 543 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 621 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 51 1
Fortune 207 1
Information Age 2 1
ТАСС Телеком 38 1
Sputnik 57 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7458 31
500 Startups 14330 16
CNews Инновация года - награда 70 9
IDC - International Data Corporation 4849 8
Gartner - Гартнер 3475 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2123 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 3
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 30 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Fortune Global 500 283 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 184 1
Forrester Research 812 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 90 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 132 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 291 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 69 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 22 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1724 25
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 12
CNews FORUM Кейсы 96 9
CNews Баттл 49 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11637 6
Электрические сети - международный форум 95 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2067 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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