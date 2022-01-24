OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк

ОТП Банк входит в число 50 крупнейших банков России. По данным на 2021 год банк обслуживает более 2,4 млн клиентов и присутствует более чем в 4 500 населенных пунктов России. Обслуживание осуществляется через собственную сеть, состоящую более чем из 68 тыс. точек потребительского кредитования, 84 кредитно-кассовых офисов (ККО), сети отделений из 135 точек клиентского обслуживания, банкоматной сети — 174 АТМ и 269 терминалов самообслуживания.