OTP Group ОТП Банк Инвестсбербанк
ОТП Банк входит в число 50 крупнейших банков России. По данным на 2021 год банк обслуживает более 2,4 млн клиентов и присутствует более чем в 4 500 населенных пунктов России. Обслуживание осуществляется через собственную сеть, состоящую более чем из 68 тыс. точек потребительского кредитования, 84 кредитно-кассовых офисов (ККО), сети отделений из 135 точек клиентского обслуживания, банкоматной сети — 174 АТМ и 269 терминалов самообслуживания.
OTP Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Михалев Александр 25 20
|Андрианов Павел 59 11
|Залманов Андрей 33 11
|Путятинский Сергей 69 11
|Бижан Михаил 11 11
|Карпунин Алексей 17 10
|Белоусов Максим 94 10
|Пустовой Максим 21 10
|Гришин Дмитрий 190 10
|Лагунов Андрей 26 10
|Федечкин Эдуард 39 10
|Глазков Александр 75 10
|Натрусов Артем 192 10
|Валчев Стоян 48 9
|Калиновский Александр 14 9
|Сологуб Денис 26 9
|Марковский Роман 26 9
|Бурилов Андрей 43 9
|Бухвалов Дмитрий 10 9
|Аитов Тимур 197 9
|Марова Юлия 10 9
|Казанцев Сергей 12 9
|Кузин Вадим 35 9
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 9
|Трояновский Владимир 51 9
|Харитонов Денис 22 9
|Чаркин Евгений 240 9
|Дьяченко Валерий 80 9
|Дворкович Аркадий 210 9
|Трапезин Владимир 30 9
|Кудашев Константин 13 9
|Емельченков Сергей 106 9
|Ступин Евгений 28 9
|Копысов Виталий 39 9
|Фомичев Андрей 69 6
|Козлов Михаил 167 6
|Мотренко Андрей 10 6
|Сотин Денис 144 6
|Аникин Александр 16 6
|Леушев Андрей 69 6
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