Innovative People автоматизировала обработку заявок на кредитные каникулы для «ОТП банка» в рамках мер ЦБ по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии

Innovative People реализовала функциональность, позволяющую «ОТП банку» проводить обработку заявок на кредитные каникулы от граждан в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2020 г. №106-ФЗ. Доработки выполнены в системе обработки обращений клиентов BPMOnline Claims на базе платформы «Террасофт».

За первые 3 месяца с начала пандемии количество обращений граждан за получением кредитных каникул в связи потерей дохода или трудоспособности в результате COVID выросло в 4 раза, что создало серьезную нагрузку на вовлеченные подразделения банка.

Innovative People автоматизировала процесс поступления заявок на предоставление кредитных каникул, процесс их разбора и маршрутизации. В результате в системе сокращено количество ручного труда по разбору и переносу обращений в систему BPM. Срок рассмотрения обращений не превышает 5 дней.

«В рамках антикризисных мер, связанных с пандемией коронавируса, Innovative People оперативно реализовала доработки функциональности для поддержки заемщиков банка, полностью соответствующие требованиям законодательства и различным условиям банковских программ по реструктуризации кредитов, — сказал Максим Быков, директор дивизиона взыскания и операционного управления «ОТП банка». — Благодаря этому наши клиенты, которые в этом нуждаются, смогли воспользоваться отсрочкой по кредитным и ипотечным договорам, а также кредитным картам и получить более комфортный график погашения, а банк снизил риски неплатежей по кредитам в период кризиса».

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«В сфере предоставления аутсорсинговых услуг мы сотрудничаем с «ОТП банком» уже около 15 лет, — отметил Павел Ливча, руководитель направления Creatio в Innovative People. — В кризисных условиях, таких как пандемия короновируса, для заказчиков большое значение имеет не только экспертиза, но и готовность ИТ-компании быстро предоставить команду и реализовать проект в кратчайшие сроки – и мы готовы соответствовать этим требованиям. Для наших партнеров в «ОТП банке» мы реализовали доработки, обеспечивающие своевременную обработку заявок на кредитные каникулы от граждан в соответствии с правилами ЦБ».