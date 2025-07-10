Innovative People Инновейтив Пипл

Innovative People – группа компаний, предоставляющая комплексные услуги в сфере информационных технологий. Развивает бизнес по направлениям: разработка ПО и мобильных решений, ресурсный ИТ-аутсорсинг, внедрение и поддержка CRM-систем, разработка VR/AR приложений.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 3 дела, на cумму 18 163 347 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 37, упоминаний - 40