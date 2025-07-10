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Innovative People Инновейтив Пипл
Innovative People – группа компаний, предоставляющая комплексные услуги в сфере информационных технологий. Развивает бизнес по направлениям: разработка ПО и мобильных решений, ресурсный ИТ-аутсорсинг, внедрение и поддержка CRM-систем, разработка VR/AR приложений.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 18 163 347 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Innovative People и организации, системы, технологии, персоны:
|Урусов Виктор 132 26
|Абакумов Евгений 207 26
|Шадаев Максут 1067 26
|Воронин Павел 153 26
|Врацкий Андрей 147 26
|Шаев Виталий 45 26
|Аникин Дмитрий 49 26
|Солдатенкова Ксения 27 26
|Натрусов Артем 296 25
|Аксенов Олег 47 24
|Каушанский Александр 34 23
|Белан Иван 27 23
|Желнова Алина 28 22
|Денисов Анатолий 36 20
|Соловьев Виталий 38 19
|Чаркин Евгений 300 18
|Оберемок Надежда 31 17
|Нестеров Алексей 146 16
|Малышев Сергей 85 16
|Никитин Сергей 77 16
|Новикова Елена 90 16
|Ульянов Николай 129 16
|Теплицкий Дмитрий 74 16
|Петухов Антон 48 16
|Нальский Максим 37 16
|Калякин Павел 67 16
|Распопов Алексей 35 16
|Харитонов Вадим 29 16
|Шмаков Антон 49 16
|Милованов Андрей 32 16
|Артюхов Сергей 47 16
|Замаруев Владимир 41 14
|Цыганков Дмитрий 38 14
|Суровец Дмитрий 85 14
|Глазков Александр 145 14
|Галкин Николай 112 14
|Смирнов Вячеслав 42 14
|Новиков Денис 23 14
|Кирьянова Александра 140 13
|Джабиев Георгий 48 13
|TAdviser - Центр выбора технологий 412 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 115 1
|Мобильные системы 117 1
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